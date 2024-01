Så förvarar miljardärerna sina lyxbilar

Cleantech

Miljardsuccé för Sverige – mer än alla nordiska länder tillsammans

Svenska startups sopade banan med andra nordiska nyemissioner under förra året. Samtidigt håller investerare allt hårdare i sina plånböcker. Sverige vann startups-racet under 2023 med råge. De svenska bolagen lyckades ta in drygt 65 miljarder kronor, att jämföra med startups i grannländerna Finland, Norge, Island och Danmark, vars nyemissioner istället landade på drygt 37 miljarder …