Det är inte en slump vem som blir 100 år

Hundraåringarnas superkraft: skjuta upp allt, inklusive sjukdomar. Prokrastinering på Nobel-nivå. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 31 aug. 2025Publicerad: 31 aug. 2025

Att fylla 100 år är inte för alla. De flesta av oss kommer aldrig i närheten. Men för de som gör det tycks kroppen spela efter helt egna regler. Ny forskning från Karolinska Institutet visar att hundraåringar inte bara lever längre – de blir helt enkelt sjuka på ett annat sätt än vi andra.

Hundraåringarnas superkraft

Karin Modig, forskare vid Karolinska, har tillsammans med sitt team följt över 270 000 svenskar födda mellan 1920 och 1922. Forskarna ville veta vad som skiljer de som blev 100 år från de som dog tidigare. Svaret är lika enkelt som det är fascinerande: hundraåringar får färre sjukdomar och lyckas skjuta upp de stora diagnoserna.

När en 80-åring riskerar hjärtinfarkt är det dubbelt så vanligt som hos den som faktiskt blir 100. Och när ålderdomen kryper in på allvar verkar hundraåringarna dessutom undgå den sjukdomslavinen som slår till hos oss andra runt 90.

Färre sjukdomar, mindre stress – kanske beror allt på att de aldrig använt Bank-ID. (Foto: Canva)
Hjärtat håller nyckeln

Studien, publicerad i The Lancet, visar tydligt att hundraåringar ofta slipper de mest dödliga folksjukdomarna – hjärt- och kärlsjukdomar. Det är en av huvudnycklarna till att de lever längre. De drabbas också mer sällan av depression och demens. När de väl blir sjuka är det ofta ett organsystem i taget som ger vika, vilket gör det lättare för sjukvården att behandla.

Med andra ord: hundraåringar blir inte bara gamla, de blir gamla på ett smartare sätt.

Att leva länge är inte svårt – det svåra är att hålla koll på alla barnbarnsnamn. (Foto: Canva)
Forskare: “Toppkvalitet”

Vegard Fykse Skirbekk, professor vid Universitetet i Oslo, beskriver forskningen i norsk media som “av topp kvalitet”. Han påpekar att de flesta hälsostudier bygger på korta tidsserier, men här har forskarna följt människor genom nästan hela livet. Resultatet: en helt ny förståelse för vad som faktiskt gör oss riktigt gamla.

Är det generna eller livsstilen?

Den stora frågan är fortfarande obesvarad: varför blir vissa 100 år och andra inte. Är det generna? Kosten? Turen att födas med ett extra tåligt hjärta? Kanske en kombination. Karin Modig är själv försiktigt optimistisk: “Det visar att det är möjligt att åldras långsammare än vi tidigare trott.”

Så nästa gång du funderar på om du ska gå till gymmet eller ta ett glas rödvin kan du tänka på hundraåringarna. De sitter troligen redan där på sitt ålderdomshem och ler åt oss andra – med både hjärta och hjärna i behåll.

De flesta blir gamla. Hundraåringar blir gamla med stil. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till 100 år

Tre saker vi lär oss av hundraåringarna:

  1. Sjukdomar kan skjutas upp – allt behöver inte komma vid 70.
  2. Hjärtat är viktigare än sixpacken.
  3. Att leva länge behöver inte betyda att man blir sjukare – tvärtom.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

