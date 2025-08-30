Det är inte en slump vem som blir 100 år

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Hjärtat håller nyckeln

Studien, publicerad i The Lancet, visar tydligt att hundraåringar ofta slipper de mest dödliga folksjukdomarna – hjärt- och kärlsjukdomar. Det är en av huvudnycklarna till att de lever längre. De drabbas också mer sällan av depression och demens. När de väl blir sjuka är det ofta ett organsystem i taget som ger vika, vilket gör det lättare för sjukvården att behandla.

Med andra ord: hundraåringar blir inte bara gamla, de blir gamla på ett smartare sätt.

Att leva länge är inte svårt – det svåra är att hålla koll på alla barnbarnsnamn. (Foto: Canva)

Forskare: “Toppkvalitet”

Vegard Fykse Skirbekk, professor vid Universitetet i Oslo, beskriver forskningen i norsk media som “av topp kvalitet”. Han påpekar att de flesta hälsostudier bygger på korta tidsserier, men här har forskarna följt människor genom nästan hela livet. Resultatet: en helt ny förståelse för vad som faktiskt gör oss riktigt gamla.

Är det generna eller livsstilen?

Den stora frågan är fortfarande obesvarad: varför blir vissa 100 år och andra inte. Är det generna? Kosten? Turen att födas med ett extra tåligt hjärta? Kanske en kombination. Karin Modig är själv försiktigt optimistisk: “Det visar att det är möjligt att åldras långsammare än vi tidigare trott.”

Så nästa gång du funderar på om du ska gå till gymmet eller ta ett glas rödvin kan du tänka på hundraåringarna. De sitter troligen redan där på sitt ålderdomshem och ler åt oss andra – med både hjärta och hjärna i behåll.

De flesta blir gamla. Hundraåringar blir gamla med stil. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till 100 år

Tre saker vi lär oss av hundraåringarna:

Sjukdomar kan skjutas upp – allt behöver inte komma vid 70. Hjärtat är viktigare än sixpacken. Att leva länge behöver inte betyda att man blir sjukare – tvärtom.