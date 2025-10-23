När andra finansjättar kämpar i motvind fortsätter American Express att skina. Under årets tredje kvartal slog kortjätten alla rekord – med ökade kortköp, rusande vinster och en tydlig strategi: premium, teknik och global expansion. Aktien steg med 7,3 procent på rapportdagen.
American Express flyger högt – lyxkortet som blev en livsstil
Mest läst i kategorin
Glöm Paris och Bali – här är platsen alla vill resa till 2026
Japans korallrev? Kanske Italiens Maldiverna? Bortom stränder och koraller väntar dock årets vinnare: en dold pärla bland bergen. Resenärer väljer bort storstäderna och söker sig allt oftare till naturen. Det visar en ny global rapport från Expedia, Hotels.com och Vrbo, som rankar de tio snabbast växande resmålen inför 2026. Hit ska du resa Sökningarna efter …
Sümela – det spektakulära klostret trotsar gravitationslagen
Vissa platser aktiverar ett slags tvivel i hjärnan. Sümela-klostret i östra Turkiet är en av dem. Byggnaden sitter fast i en lodrät klippvägg i Pontiska alperna, nästan trehundra meter ovanför dalen. På avstånd ser den ut som en hallucination och något som definitivt trotsar gravitationslagen. Klostret bär dessutom ett historiskt djup som är ovanligt, även …
Flygbolagens Halloween: 10 avgifter som får dig att skrika
Glöm spöken, häxor och zombier – det verkligt skrämmande i höst finns i flygbolagens avgifter och prislappar. Från “förbjuden rullväska” till “namnändring = mardröm” visar flygindustrin ännu en gång att det mest skräckinjagande inte sker i luften, utan på din faktura. När lutning kostar extra Att välja platsrad och benutrymme har länge kostat extra. Men …
Viggos testar Cadillac Optiq
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har gjort det Elvis bara kunde drömma om – provkört Cadillacs eldrivna familjeSUV i bergen utanför Barcelona. Det mullrar inte längre under huven, men skärmen är större än en biosalong och ljudsystemet får till och med Presley att snurra i graven av avund. Frågan är bara om den elektriska Optiq …
Klockjätten vrids tillbaka till framtiden
Den japanska klockjätten Casio satsar på nostalgi och tar oss tillbaka till framtiden med sin senaste modell. Det är en specialutgåva som är inspirerad av DeLorean-tidmaskinens ikoniska instrumentbräda. Detta är en klocka för alla Tillbaka till framtiden-fantaster, eller för den som bara vill ha en cool och annorlunda klocka runt handleden. Klockjätten firar 40 år …
En klubb för de som älskar att betala dyrt – och ofta
American Express är inte ett kort, det är ett sätt att leva. Bolaget tjänar pengar på allt – från avgifter och räntor till service och lojalitet. Det slutna nätverket kopplar samman kunder, butiker och partners i ett ekosystem som gör att premiumkunder gärna öppnar plånboken lite extra.
Enligt Reuters har Amex nyligen höjt årsavgiften på sitt ikoniska Platinum-kort, men i gengäld ökat värdet på förmånerna – från flyglounger och concierge-tjänster till exklusiva upplevelser. En strategi som uppenbarligen fungerar: kunderna stannar kvar och spenderar mer.
Senaste nytt
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Rekordresultat och global expansion
Intäkterna steg med elva procent till 18,4 miljarder dollar och vinsten per aktie ökade till 4,14 dollar. Under kvartalet spenderade kunder över 421 miljarder dollar med Amex-kortet – särskilt inom resor, restauranger och lyxshopping.
Bolaget stärker sin globala närvaro, nu med över 160 miljoner anslutna handlare. Expansionen går snabbt i Asien, där Amex knutit nya avtal med transportbolag i Peking och Shanghai. Enligt Investopedia är detta avgörande för att konkurrera med Visa och Mastercard – men med den skillnaden att Amex fortfarande är en klubb för de invigda.
Loungen som blev Arlandas snyggaste vardagsrum
För svenska Platinum-medlemmar har glansen fått en ny adress: American Express Lounge by Pontus på Arlanda Terminal 5. Den lilla oasen mellan taxfree och gate C37 har snabbt blivit Stockholms mest eftertraktade lounge – där champagneflödet möter smörrebröd, espresso och utsikt mot startbanan.
Loungen drivs av kocken Pontus Frithiof och är en del av Amex globala strategi att göra flygresan till en del av varumärkesupplevelsen. Här handlar det inte om buffé och brus, utan om tyst lyx i svensk tappning – träpaneler, dämpad belysning och service på riktigt.
Nya Platinum-kort och digitala verktyg
Det nya Platinum-kortet är en uppvisning i diskret elegans: högre årsavgift, fler förmåner och en känsla av exklusivitet som till och med Apple skulle applådera. Med Amex Travel App och Amex Passport integrerar företaget resor, poäng och VIP-upplevelser på ett sätt som gör att kortet känns mer som en digital butler än ett betalmedel.
Fokus på lojalitet och lönsamhet
Strategin fungerar. Enligt PaymentsDive växer premiumsegmentet snabbare än något annat – trots konjunkturoro och inflation. Amex-kunder fortsätter att äta på stjärnkrogar, flyga business och boka boutiquehotell. Bolaget rapporterar också att fler kortinnehavare än någonsin använder sina poäng, vilket stärker lojaliteten.
Läs även: Så skapade Pontus Frithiof den mest exklusiva loungen på Arlanda
Premium betalar sig
När konkurrenterna jagar volymer satsar American Express på värde. Och det fungerar: bolaget har lyckats bli en statussymbol i en tid där status mäts i upplevelser snarare än prylar.
Eller som någon på Wall Street uttryckte det: ”Alla banker vill bli som Amex – men bara Amex kan ta betalt för att man vill betala.”
Källor: The Trader Times, American Express Q3 Earnings Report 2025, Reuters, Investopedia, PaymentsDive, eMarketer, Perfect Weekend.
Vill du läsa mer om resor och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Istanbul tar över – nu ritas Europas flygkarta om, Besöksnäringen i kris – 137 000 nya medarbetare behövs inom tre år och Butikerna försvinner – Stockholm blir en enda lång uteservering .
ANNONS
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Nya kryphålet som gör ditt lösenordsbyte meningslöst
Cyberbrottslingar har utvecklat en ny och sofistikerad taktik för att behålla kontrollen över konton som de har komprometterat. Metoden kringgår till och med både lösenordsåterställning och multifaktorautentisering, vilket skapar en långvarig risk i molnmiljöer. Forskare avslöjar utstuderad cyberattack Säkerhetsexperter vid Proofpoint har larmat om en utstuderad metod som hackare använder för att säkra permanent tillgång …
American Express flyger högt – lyxkortet som blev en livsstil
När andra finansjättar kämpar i motvind fortsätter American Express att skina. Under årets tredje kvartal slog kortjätten alla rekord – med ökade kortköp, rusande vinster och en tydlig strategi: premium, teknik och global expansion. Aktien steg med 7,3 procent på rapportdagen. En klubb för de som älskar att betala dyrt – och ofta American Express …
Imperiet vacklar – USA fast i skuldspiral utan slut
USA:s statsskuld har passerat 38 biljoner dollar. På drygt två månader har skulden vuxit med ytterligare en biljon – den snabbaste ökningen utanför pandemin. Nu varnar ekonomer för att världens mäktigaste ekonomi håller på att tappa kontrollen över sina egna finanser. ”Om det känns som att vi lägger till skulder snabbare än någonsin, så är …
Forskare varnar för global kris: Flera städer i fara
Haven stiger nu i en takt som saknar motstycke i modern tid. En ny studie visar att havsnivåerna ökar snabbare än under någon period de senaste 4 000 åren – och att utvecklingen accelererar. Den globala höjningen av havsnivån var oväntat hög under 2024. Bakom ökningen ligger två kraftfulla processer: smältande ismassor och expanderande hav. …
Oracle: AI-hype även i Sverige – "ser enorm efterfrågan"
Amerikanska Oracle tog marknaden fullständigt på sängen när orderboken för AI-tjänster exploderat med flera hundra procent vid senaste kvartalsrapporten. För Dagens PS berättar nu Oracles Sverigechef att även här på svenska marknaden är efterfrågan på bolagets AI-tjänster stark. Men frågan hur företag hanterar sin data på ett säkert sätt är en utmaning framåt. Läs även: …