American Express flyger högt – lyxkortet som blev en livsstil

Rekordresultat och global expansion

Intäkterna steg med elva procent till 18,4 miljarder dollar och vinsten per aktie ökade till 4,14 dollar. Under kvartalet spenderade kunder över 421 miljarder dollar med Amex-kortet – särskilt inom resor, restauranger och lyxshopping.

Bolaget stärker sin globala närvaro, nu med över 160 miljoner anslutna handlare. Expansionen går snabbt i Asien, där Amex knutit nya avtal med transportbolag i Peking och Shanghai. Enligt Investopedia är detta avgörande för att konkurrera med Visa och Mastercard – men med den skillnaden att Amex fortfarande är en klubb för de invigda.

Pontus Frithiof har skapat en lounge där flygmat blivit förbjudet ord. (Foto: Pressbild)

Loungen som blev Arlandas snyggaste vardagsrum

För svenska Platinum-medlemmar har glansen fått en ny adress: American Express Lounge by Pontus på Arlanda Terminal 5. Den lilla oasen mellan taxfree och gate C37 har snabbt blivit Stockholms mest eftertraktade lounge – där champagneflödet möter smörrebröd, espresso och utsikt mot startbanan.

Loungen drivs av kocken Pontus Frithiof och är en del av Amex globala strategi att göra flygresan till en del av varumärkesupplevelsen. Här handlar det inte om buffé och brus, utan om tyst lyx i svensk tappning – träpaneler, dämpad belysning och service på riktigt.

På 1920-talet sålde Amex resor till Paris. I dag säljer de drömmen om att aldrig stå i kö. (Foto: Pressbild)

Nya Platinum-kort och digitala verktyg

Det nya Platinum-kortet är en uppvisning i diskret elegans: högre årsavgift, fler förmåner och en känsla av exklusivitet som till och med Apple skulle applådera. Med Amex Travel App och Amex Passport integrerar företaget resor, poäng och VIP-upplevelser på ett sätt som gör att kortet känns mer som en digital butler än ett betalmedel.

Loungen där den mest stressande frågan är: ”Ska vi ta ett glas till innan boarding?” (Foto: Pressbild)



Fokus på lojalitet och lönsamhet

Strategin fungerar. Enligt PaymentsDive växer premiumsegmentet snabbare än något annat – trots konjunkturoro och inflation. Amex-kunder fortsätter att äta på stjärnkrogar, flyga business och boka boutiquehotell. Bolaget rapporterar också att fler kortinnehavare än någonsin använder sina poäng, vilket stärker lojaliteten.

Läs även: Så skapade Pontus Frithiof den mest exklusiva loungen på Arlanda

Premium betalar sig

När konkurrenterna jagar volymer satsar American Express på värde. Och det fungerar: bolaget har lyckats bli en statussymbol i en tid där status mäts i upplevelser snarare än prylar.

Eller som någon på Wall Street uttryckte det: ”Alla banker vill bli som Amex – men bara Amex kan ta betalt för att man vill betala.”

Källor: The Trader Times, American Express Q3 Earnings Report 2025, Reuters, Investopedia, PaymentsDive, eMarketer, Perfect Weekend.

