JUST NU:

USA inför sanktioner mot rysk olja

Dagensps.se
Weekend

American Express flyger högt – lyxkortet som blev en livsstil

American Express – kortet som reser mer än sin ägare. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

När andra finansjättar kämpar i motvind fortsätter American Express att skina. Under årets tredje kvartal slog kortjätten alla rekord – med ökade kortköp, rusande vinster och en tydlig strategi: premium, teknik och global expansion. Aktien steg med 7,3 procent på rapportdagen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS
”Don’t leave home without it” – nu med WiFi, vinlista och västkustostron. (Foto: Pressbild)

En klubb för de som älskar att betala dyrt – och ofta

American Express är inte ett kort, det är ett sätt att leva. Bolaget tjänar pengar på allt – från avgifter och räntor till service och lojalitet. Det slutna nätverket kopplar samman kunder, butiker och partners i ett ekosystem som gör att premiumkunder gärna öppnar plånboken lite extra.

Enligt Reuters har Amex nyligen höjt årsavgiften på sitt ikoniska Platinum-kort, men i gengäld ökat värdet på förmånerna – från flyglounger och concierge-tjänster till exklusiva upplevelser. En strategi som uppenbarligen fungerar: kunderna stannar kvar och spenderar mer.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

12 okt. 2025

Rekordresultat och global expansion

Intäkterna steg med elva procent till 18,4 miljarder dollar och vinsten per aktie ökade till 4,14 dollar. Under kvartalet spenderade kunder över 421 miljarder dollar med Amex-kortet – särskilt inom resor, restauranger och lyxshopping.

Bolaget stärker sin globala närvaro, nu med över 160 miljoner anslutna handlare. Expansionen går snabbt i Asien, där Amex knutit nya avtal med transportbolag i Peking och Shanghai. Enligt Investopedia är detta avgörande för att konkurrera med Visa och Mastercard – men med den skillnaden att Amex fortfarande är en klubb för de invigda.

Pontus Frithiof har skapat en lounge där flygmat blivit förbjudet ord. (Foto: Pressbild)

Loungen som blev Arlandas snyggaste vardagsrum

ANNONS

För svenska Platinum-medlemmar har glansen fått en ny adress: American Express Lounge by Pontus på Arlanda Terminal 5. Den lilla oasen mellan taxfree och gate C37 har snabbt blivit Stockholms mest eftertraktade lounge – där champagneflödet möter smörrebröd, espresso och utsikt mot startbanan.

Loungen drivs av kocken Pontus Frithiof och är en del av Amex globala strategi att göra flygresan till en del av varumärkesupplevelsen. Här handlar det inte om buffé och brus, utan om tyst lyx i svensk tappning – träpaneler, dämpad belysning och service på riktigt.

På 1920-talet sålde Amex resor till Paris. I dag säljer de drömmen om att aldrig stå i kö. (Foto: Pressbild)

Nya Platinum-kort och digitala verktyg

Det nya Platinum-kortet är en uppvisning i diskret elegans: högre årsavgift, fler förmåner och en känsla av exklusivitet som till och med Apple skulle applådera. Med Amex Travel App och Amex Passport integrerar företaget resor, poäng och VIP-upplevelser på ett sätt som gör att kortet känns mer som en digital butler än ett betalmedel.

Loungen där den mest stressande frågan är: ”Ska vi ta ett glas till innan boarding?” (Foto: Pressbild)

Fokus på lojalitet och lönsamhet

Strategin fungerar. Enligt PaymentsDive växer premiumsegmentet snabbare än något annat – trots konjunkturoro och inflation. Amex-kunder fortsätter att äta på stjärnkrogar, flyga business och boka boutiquehotell. Bolaget rapporterar också att fler kortinnehavare än någonsin använder sina poäng, vilket stärker lojaliteten.

Läs även: Så skapade Pontus Frithiof den mest exklusiva loungen på Arlanda

ANNONS

Premium betalar sig

När konkurrenterna jagar volymer satsar American Express på värde. Och det fungerar: bolaget har lyckats bli en statussymbol i en tid där status mäts i upplevelser snarare än prylar.

Eller som någon på Wall Street uttryckte det: ”Alla banker vill bli som Amex – men bara Amex kan ta betalt för att man vill betala.”

Källor: The Trader Times, American Express Q3 Earnings Report 2025, Reuters, Investopedia, PaymentsDive, eMarketer, Perfect Weekend.

Vill du läsa mer om resor och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Istanbul tar över – nu ritas Europas flygkarta omBesöksnäringen i kris – 137 000 nya medarbetare behövs inom tre år och Butikerna försvinner – Stockholm blir en enda lång uteservering .

ANNONS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
American AirlinesArlandaEkonomiKreditkort
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS