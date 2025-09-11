Dagens PS
EXTRA:

Högre priser plågar USA – på väg in i stagflation

Dagensps.se
Världen

Ville hålla tyst minut för Charlie Kirk – stoppades

kirk
Charlie Kirk sköts till döds under ett framträdande i Utah igår. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Charlie Weimers (SD) försökte hålla en tyst minut för mördade Charlie Kirk i Europaparlamentet. Det fick han inte – och stort rabalder utbröt.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Mordet på den amerikanske konservative opinionsbildaren Charlie Kirk, som sköts ihjäl igår, har utlöst starka reaktioner även i Europa.

Flera europeiska ledare fördömde omedelbart attacken, och från höger till vänster betonades vikten av att stå upp mot politiskt motiverat våld och att försvara det öppna samtalet, skriver Politico.

ANNONS

Italiens premiärminister Giorgia Meloni beskrev händelsen som ett sår för demokratin, medan Storbritanniens regeringschef Keir Starmer uttryckte medkänsla med familjen.

Konflikt i parlamentet

Även Ungerns premiärminister Viktor Orbán reagerade starkt och placerade dådet i ett större mönster av attacker mot konservativa ledare.

Charlie Weimers (SD) har varit europaparlamentariker sedan 2019. (Foto: Caisa Rasmussen/TT).

I Bryssel har dock frågan lett till stridigheter i Europaparlamentet. Höger- och ytterhögergrupper försökte på torsdagen få till stånd en tyst minut till minne av Kirk, men initiativet avvisades av parlamentets talman Roberta Metsola.

Hennes kansli hänvisade till att sådana ceremonier endast hålls vid plenarsessionens öppnande, och att nästa tillfälle därmed blir i oktober.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Visade sin frustration

ANNONS

I stället gavs initiativtagaren, svenske ledamoten Charlie Weimers (SD) från ECR-gruppen, möjlighet att hålla ett anförande inför en votering.

När han försökte omvandla återstående talartid till en tyst stund ingrep vice talmannen Katarina Barley, vilket utlöst protester från högerledamöter.

De dunkade i bänkarna och ropade ut sin frustration, medan mitten- och vänsterpartier applåderade beslutet att stoppa markeringen, enligt Politico.

Nådde ut till unga väljare

Kirk hade under det senaste decenniet blivit en central gestalt inom den amerikanska konservativa rörelsen, med en förmåga att mobilisera unga väljare på collegecampus runtom i landet.

Hans plötsliga död har därför inte bara skakat hans anhängare i USA, utan också de europeiska partier som inspirerats av hans metoder och budskap.

Splittring i frågan i EU

För Europas politiska etablissemang blottlägger händelsen en känslig balansgång. Det finns en bred enighet om att fördöma politiskt våld.

Men det råder splittring kring hur man ska markera solidaritet med en kontroversiell aktör starkt förknippad med Donald Trump och den amerikanska högern, skriver Euractiv.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EUEuropaparlamentetSverigedemokraterna
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS