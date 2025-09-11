Ville hålla tyst minut för Charlie Kirk – stoppades

Mordet på den amerikanske konservative opinionsbildaren Charlie Kirk, som sköts ihjäl igår, har utlöst starka reaktioner även i Europa.

Flera europeiska ledare fördömde omedelbart attacken, och från höger till vänster betonades vikten av att stå upp mot politiskt motiverat våld och att försvara det öppna samtalet, skriver Politico.

Italiens premiärminister Giorgia Meloni beskrev händelsen som ett sår för demokratin, medan Storbritanniens regeringschef Keir Starmer uttryckte medkänsla med familjen.

Konflikt i parlamentet

Även Ungerns premiärminister Viktor Orbán reagerade starkt och placerade dådet i ett större mönster av attacker mot konservativa ledare.

Charlie Weimers (SD) har varit europaparlamentariker sedan 2019. (Foto: Caisa Rasmussen/TT).

I Bryssel har dock frågan lett till stridigheter i Europaparlamentet. Höger- och ytterhögergrupper försökte på torsdagen få till stånd en tyst minut till minne av Kirk, men initiativet avvisades av parlamentets talman Roberta Metsola.

Hennes kansli hänvisade till att sådana ceremonier endast hålls vid plenarsessionens öppnande, och att nästa tillfälle därmed blir i oktober.