Golf under midnattssolen – här är Europas mest underskattade banor

Många av oss vill numera ha en aktiv semester och inte hänga vid poolen på hotellet.

Ett dopp i poolen kan man ta efter en dags aktiviter – som en golfrunda.

Faktum är att intresset för golfresor växer kraftigt. Enligt researrangören Golfbreaks har brittiska Google-sökningar efter golfpaketresor ökat med hela 750 procent på ett år. Samtidigt har sökningarna efter lugna golfbanor stigit med nästan 140 procent under en tremånadersperiod.

Underskattade golfbanor

Det är fortfarande länder som Spanien och Portugal som hamnar i topp när vi ska boka golfdestinationen, men det finns en rad andra platser – som erbjuder underskattade golfbanor, enligt Euronews.

Att söka sig utanför de mer traditionella golfdestinationerna innebär helt nya intryck, färre golfare i nya spännande miljöer.

”Några av de mest givande golfupplevelserna i Europa går att finna utanför de etablerade anläggningarna”, säger Cameron Ritchie, Europachef för produktutveckling hos Golfbreaks.

”Att välja ett mindre konventionellt resmål innebär ofta lugnare banor, mer värde för pengarna och en mer genuin upplevelse – samtidigt som man får njuta av golf i mästerskapsklass i en spektakulär miljö.”