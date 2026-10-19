Många väljer Spanien och Portugal för golfsemestern. Det finns dock en rad andra alternativ i Europa. Från Svarta havet till Lofoten – här är kontinentens mest underskattade golfbanor.
Golf under midnattssolen – här är Europas mest underskattade banor
Sverige kan erbjuda en rad golfbanor från norr till söder, och här är några av dem.
För den som vill leta sig ut i Europa finns vidare en rad spännande alternativ.
Många av oss vill numera ha en aktiv semester och inte hänga vid poolen på hotellet.
Ett dopp i poolen kan man ta efter en dags aktiviter – som en golfrunda.
Faktum är att intresset för golfresor växer kraftigt. Enligt researrangören Golfbreaks har brittiska Google-sökningar efter golfpaketresor ökat med hela 750 procent på ett år. Samtidigt har sökningarna efter lugna golfbanor stigit med nästan 140 procent under en tremånadersperiod.
Underskattade golfbanor
Det är fortfarande länder som Spanien och Portugal som hamnar i topp när vi ska boka golfdestinationen, men det finns en rad andra platser – som erbjuder underskattade golfbanor, enligt Euronews.
Att söka sig utanför de mer traditionella golfdestinationerna innebär helt nya intryck, färre golfare i nya spännande miljöer.
”Några av de mest givande golfupplevelserna i Europa går att finna utanför de etablerade anläggningarna”, säger Cameron Ritchie, Europachef för produktutveckling hos Golfbreaks.
”Att välja ett mindre konventionellt resmål innebär ofta lugnare banor, mer värde för pengarna och en mer genuin upplevelse – samtidigt som man får njuta av golf i mästerskapsklass i en spektakulär miljö.”
Spela golf mitt i natten
Den som inte vill resa så långt från Sverige bör blicka mot grannlandet.
Lofoten Links är en 18-håls golfbana på ön Gimsøya i norska Lofoten, runt 20 mil norr om polcirkeln.
Banan är anlagd i ett kargt kustlandskap där havet utgör ett naturligt hinder på flera hål och sandstränderna fungerar som bunkrar. Vinden kan dock snabbt förändra förutsättningarna för golfarna.
Det mest unika här är att spela golf mitt i natten under midnattssolen. Under juni och juli är banan öppen dygnet runt. Golfare kan alltså börja en runda vid midnatt och spela medan solen fortfarande lyser över havet, en häftig upplevelse för den som kan skjuta lite på sömnen.
Bulgarien som golfdestination
En annan underskattad golfbana ligger även den intill havet. Thracian Cliffs Golf & Beach Resort är en av Bulgariens mest spektakulära golfanläggningar. Den ligger vid Svarta havets kust, omkring en timmes bilresa norr om Varna.
Banan är byggd längs höga kalkstensklippor, med utsikt över det turkosblå havet från samtliga 18 hål.
Det som gör Thracian Cliffs särskilt speciell är att golfbanan följer kustens naturliga former. Smala fairways, kraftiga höjdskillnader och havsvindar gör spelet utmanande, samtidigt som utsikten är en stor del av upplevelsen.
Grekland har länge lockat som ett av Europas solsäkraste länder. Nu vill allt fler dock ha äventyr, även här, när de besöker landet.
Varför då inte besöka halvön Peloponnesos i södra Grekland, väster om Aten. Här ligger Costa Navarino med fyra golfbanor omgivna av olivlundar, böljande kullar och utsikt över Joniska havet.
Så när du bokar nästa golfresa – våga blicka utanför de mest etablerade länderna – för nya unika upplevelser.
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