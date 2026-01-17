Viktigt lyssna på sin magkänsla? Nja...

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

”Magkänslan inte alltid rätt”

Magkänslan har inte alltid rätt, säger hon. I många situationer kan du känna många saker samtidigt.

”Då handlar det om att skilja på vad som är intuition och de andra känslor som vi har inom oss samtidigt. Är detta en intuitiv känsla som bygger på något jag vet eller har observerat – eller är det egentligen bara brus från känslorna?”

Psykologiforskaren Ivar André Fahsing, för övrigt tidigare polischef, menar att magkänslan är kraftigt underskattad.

”Den här typen av intuitivt tänkande styr en stor del av våra dagliga beslut – ofta effektivt och helt omedvetet”, menar han.

”Används hela tiden”

Fahsing säger att magkänslan används hela tiden hos polisen i riskfyllda situationer och att den är absolut nödvändig.

”De som faktiskt stöter på sådana situationer ofta, under många år och i olika former, har en mycket bättre grund för att lita på sin magkänsla. Då är det inte längre ´ren intuition´ utan erfarenhet”, hävdar han.

Även soldater är beroende av sin magkänsla. I en krigssituation upplever de en kraftfull blandning av sinnesintryck och känslor.

”Vi lär soldaterna en teknik som heter ´Vad är viktigt nu´”, säger forskaren och militärpsykologen Andreas Nordstrand.

Poliser måste ofta lyssna på sin magkänsla, konstaterar en psykolog och ex-polis, men även backa upp sina beslut med logik och förnuft. (Foto: Magnus Lejhall/TT)

Intuition måste ha stöd av logik

I grund och botten är det ett budskap om att kolla sin magkänsla och ett råd att följa den, säger Nordstrand.

”Till exempel har man inte tid i strid för att göra en moralisk och filosofisk analys av om det är rätt eller fel att döda.”

Om man avlossar ett skott under en polisinsats måste man förklara sitt agerande i efterhand.

”Därför måste ren intuition antingen stödjas av, eller översättas till, explicita resonemang och verifierbara bedömningar”, förklarar ex-polisen Ivar André Fahsing.

Programmerade för snabba beslut

Detta gäller även magkänsla i vardagen.

”Vi är biologiskt programmerade att fatta snabba beslut. Det betyder att vi ibland använder intuition när vi faktiskt har tid och möjlighet att tänka mer noggrant”, hävdar Fahsing.

”De handlingar man vidtar kommer att vara ett försök till att hantera situationen och det säger något om dig som person. Det betyder bara att du måste jobba lite med de beteendemönster som ligger till grund för din magkänsla”, resonerar militärpsykologen Nordstrand.

