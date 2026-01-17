Det sägs alltid att du ska lyssna till din magkänsla? Stämmer det verkligen? Nja, säger en psykologiprofessor som är tveksam.
Viktigt lyssna på sin magkänsla? Nja...
Det där med magkänslan, du vet den där man alltid ska lyssna på och lita på, är en svårartad diskussion.
”Det kan vara en bra idé att kontrollera sin magkänsla, snarare än att lyssna direkt på den”, säger Elisabeth Norman, psykologiprofessor i Bergen, hos forskning.no.
Chefens “magkänsla” inte alltid till det bästa. Dagens PS
Magkänslan bara en magkänsla
”Uppmärksamhet och medvetenhet är begränsade, så vi kan inte ha all information tillgänglig hela tiden”, konstaterar hon.
Magkänslan är just enbart en ”magkänsla”. En känsla kring något som du inte kan sätta ord på, intuition.
”Intuition kan vara en signal om att det finns information i din hjärna som potentiellt är tillgänglig och relevant för dig”, säger Norman.
Psykologiprofessorn skiljer på att lyssna på magkänslan och att ”kolla upp den”.
”Det kan vara en bra idé att kontrollera din magkänsla, snarare än att lyssna direkt på den. Ta den inte för given, utan använd den som en utgångspunkt för att utforska situationen du befinner dig i”, är Normans råd.
Rapporter eller magkänsla – vilket styr när vi väljer aktier? Dagens PS
”Magkänslan inte alltid rätt”
Magkänslan har inte alltid rätt, säger hon. I många situationer kan du känna många saker samtidigt.
”Då handlar det om att skilja på vad som är intuition och de andra känslor som vi har inom oss samtidigt. Är detta en intuitiv känsla som bygger på något jag vet eller har observerat – eller är det egentligen bara brus från känslorna?”
Psykologiforskaren Ivar André Fahsing, för övrigt tidigare polischef, menar att magkänslan är kraftigt underskattad.
”Den här typen av intuitivt tänkande styr en stor del av våra dagliga beslut – ofta effektivt och helt omedvetet”, menar han.
Vad en kopp kaffe gör med din magkänsla – på riktigt. Dagens PS
”Används hela tiden”
Fahsing säger att magkänslan används hela tiden hos polisen i riskfyllda situationer och att den är absolut nödvändig.
”De som faktiskt stöter på sådana situationer ofta, under många år och i olika former, har en mycket bättre grund för att lita på sin magkänsla. Då är det inte längre ´ren intuition´ utan erfarenhet”, hävdar han.
Även soldater är beroende av sin magkänsla. I en krigssituation upplever de en kraftfull blandning av sinnesintryck och känslor.
”Vi lär soldaterna en teknik som heter ´Vad är viktigt nu´”, säger forskaren och militärpsykologen Andreas Nordstrand.
Intuition måste ha stöd av logik
I grund och botten är det ett budskap om att kolla sin magkänsla och ett råd att följa den, säger Nordstrand.
”Till exempel har man inte tid i strid för att göra en moralisk och filosofisk analys av om det är rätt eller fel att döda.”
Om man avlossar ett skott under en polisinsats måste man förklara sitt agerande i efterhand.
”Därför måste ren intuition antingen stödjas av, eller översättas till, explicita resonemang och verifierbara bedömningar”, förklarar ex-polisen Ivar André Fahsing.
Programmerade för snabba beslut
Detta gäller även magkänsla i vardagen.
”Vi är biologiskt programmerade att fatta snabba beslut. Det betyder att vi ibland använder intuition när vi faktiskt har tid och möjlighet att tänka mer noggrant”, hävdar Fahsing.
”De handlingar man vidtar kommer att vara ett försök till att hantera situationen och det säger något om dig som person. Det betyder bara att du måste jobba lite med de beteendemönster som ligger till grund för din magkänsla”, resonerar militärpsykologen Nordstrand.
Arlas nya giv: Magplask eller magkänsla? Dagens PS
