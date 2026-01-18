Viggos dagbok: flyg, fiktion och Farsta

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Måndag

Dagens lunch på Riche blir inställd på grund av kraftig förkylning hos min gäst. Skulle gjort research inför boken, men det får anstå. Arbetar som PC Jersild, alltså skriver först och kollar fakta sen. Verkligheten har en tendens att lägga krokben för fiktionen, men inte hos mig.

Jag och Anna tittar på SVT:s nya program Sverige Live som min kompis Ebba Adielsson är projektledare för. Tycker att premiären går hyggligt. Det är mys-tv som funkar fint för min nattarbetande hustru som stickar samtidigt som gästerna avlöser varandra i soffan. Det är en tung gubbvinkel på matlagningen från Malmö med en äggkaka. Men jag gillar det. Allt kan inte vara hipstermat och bakvänd keps. Huvudgästerna Alex Schulman och Helena Bergström verkar ha hittat varandra på Dramaten med ännu ett drama från, gissar jag, Farsta.

Tisdag

Tar bussen in till stan och äter lunch på Sturehof med min kollega på Dagens PS David Ingnäs. Han är den smartaste ekonomireportern jag känner. Han har en resonerande stil som jag tror går hem hos manliga läsare. Det är allvar på samma sätt som när kvinnor vill läsa om skönhet. Det ska inte flamsas bort, men samtidigt inte vara för kategoriskt. Det ska vara elegant på ett sätt som jag aldrig är och aldrig kan vara.

Jag jobbar med slägga och yxa. Det gör Johan Croneman också i en briljant krönika om Alexander Ernstberger i SVT. Vi har diametralt olika åsikter, men jag älskar passionen och vreden.

Cyklar hem. Det går riktigt bra, även om det är mycket snö på några ställen. Det blir apostlahästarna hädanefter, det lovar jag.

Onsdag

Poddar med Claes de Faire på Nordic Light, ett av Petter Stordalens snyggaste hotell. Skriver även en krönika om ägaren.

Tar sedan världens dyraste tåglinje till en flygplats. Alltid irriterande att betala 640 kronor för något som borde kosta typ 150 kronor.

Flyger sedan ner till Kastrup för att testa SAS nya wifi på en flygresa som börjar och slutar på Kastrup. Skriver de facto dessa meningar i kabinen omgiven av stora delar av SAS-ledningen. Sitter bredvid app- och sajtchefen, en italienare som bott 20 år i Stockholm men som inte kan många ord svenska. Han har sprungit fler maraton än Anders Eriksson, tycks det som.

Intervjuar SAS vd Anko van der Werff när vi flyger mot polcirkeln. Han är väldigt skön. I mitt gamla liv som chefredaktör på Travel News tänkte jag på honom varje dag och skrev ungefär en artikel om dagen om SAS eftersom det är det absolut viktigaste bolaget i reseindustrin. I mitt nya liv här på Perfect Weekend finns inte längre detta behov. Men en gång i månaden kan jag säkert skriva om SAS.

Äter middag på kvällen i Malmö med Jim och Krasen. Det kommer en Viggo testar Brasserie Sture 1912 snart. Men redan nu: underbar service och fantastisk mat.

Torsdag

Checkar ut från mitt nya favorithotell i Malmö: Moment Hotel på Norra Vallgatan. Ett perfekt hotell för ensamma män som vill ha en skön säng och enkel frukost. Så långt det går att komma från ett smörigt boutiquehotell.

Tar tåget till Kastrup. 150 kronor för 22 minuters resa. Igår när jag åkte från Kastrup till Malmö i rusningstrafik var det sjukt trångt. Nu är det hur bekvämt som helst.

Flyger hem. Träffar Daniel Atteroth på Arlanda Express, ett kärt återseende från mitt gamla bevakningsområde.

Har snart läst ut Kvinnorna av Kristin Hannah. En suverän bok som lär mig mycket om kvinnor och berättande. Och om Vietnam.

Fredag

Äter lunch med David Granath på Riche. Han har precis sagt upp sig som vd på sin reklambyrå efter 20 år i sadeln. Det är en imponerande resa. Jag tycker att man ska vara minst fem år på ett jobb. Jag brukar snitta på sju till åtta. Men 20 är en häftig tidsmängd.

Går till Hotel Kung Carl och intervjuar föreläsaren Fredrik Härén. Det blir veckans mest intressanta samtal och kommer att resultera i flera artiklar på Perfect Weekend vad det lider. Fredriks ämne är kreativitet. Han förklarar att det viktigaste inte är att andas så mycket som möjligt utan vad som sker med syret i dina lungor. Det är där den riktiga kreativiteten uppstår. I arbetet.

Lördag

Vi ser klart “Populära problem”. Jonatan Unge och Sissel Benns tv-serie om sin relation. Ja, jag vet att det är drama och humor, men det är också sanning.

Extra roligt tycker jag att det är när Unges mamma kommer in i handlingen som en räddande ängel och köper en ny bostadsrätt till sonen och tar hand om alla brev från inkasso. Betalningen: sonen och barnbarnet måste fira jul hos farmor. Det är äkta överklass.

Försöker även begripa mig på debatten om Amanda Romares bok Judas. Tänker hela tiden att jag borde skriva en liknande bok om ett gammalt ex. Hon var tjock, dålig i säng och hade hemorrojder.

Ja, ni fattar vilket helvete det var. Nej, det gör ni inte, ni förstår att jag har blivit helt galen. En sådan bok hade aldrig fått ges ut. Även om jag hävdade att det var fiction. Menar förstås litteratur…

Jag minns när jag intervjuade Romare i höstas. här på Perfect Weekend Då var hon orolig för att uppföljaren inte skulle bli tillräckligt rolig. Den frågan har ännu inte besvarats i den allmänna debatten, men jag inser förstås att jag måste läsa hela boken för att kunna uttala mig. Lovar att leverera ett betyg i nästa veckas dagbok.

Jag och min älskade Anna äter lunch med Ib och hans flickvän Minna. Hon berättar att Svenska kyrkan just nu har en boom med många unga och ett växande antal konfirmander. Det är i första hand inte Gud som lockar utan en gemenskap där äldre unga guidar in yngre i vuxenlivet.

Och med detta lyckliga slut är min arbetsvecka summerad.

