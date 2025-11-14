Från favoritdestination till problemområde – nu vänder ryska bosättare Turkiet ryggen.
”Vi klarar det inte längre” – varför ryssar lämnar Turkiet i stora antal
Mest läst i kategorin
Epstein-affären letar sig till Nobelkommittén
Nu verkar Jeffrey Epstein-affären ha tagit sig in i Nobelkommittén också. Nyligen släppta dokument visar att Epstein har haft kontakt med Thorbjørn Jagland, tidigare ordförande i Nobelkommittén. Affärerna kring den amerikanske affärsmannen Jeffrey Epstein verkar spilla över åt alla håll. Tidningen Dagens Næringsliv har läst mejl som Epstein har skrivit till Thorbjørn Jagland. Jagland är …
Bråket: ”Musk är obildad och okultiverad”
Teslagrundaren Elon Musk får tuff kritik på X av författaren Joyce Carol Oates. I ett inlägg går hon till attack mot Musk och kallar honom “obildad”. Det tycks vara en vanlig taktik från Teslagrundaren Elon Musk att trycka dit den som kritiserar honom. Han är ofta snabb att gå till hård attack mot den som …
"Vår klimatpolitik avgörs i Peking"
Alltmer av Europas klimatpolitik avgörs i Kina. Det är följden av att Kina tagit ledartröjan globalt inom grön teknologi, påpekar forskare. Kina har gått från att vara världens största utsläppare av växthusgaser till att även vara världsledande inom grön teknologi. Landet leder produktionen av solpaneler, batterier till elbilar och kritiska mineraler, sammanfattar Yle. ”Kina har …
Hela världen blickar mot solen – draghjälp från jätten
Det handlar om år, inte årtionden. Många nya länder blickar mot solen, och de satsar nu på solenergi med hjälp av Kina. Priset på solceller har fortsatt att rasa i takt med att världen bygger ut den hållbara energikällan. Kina satsar på solen Det är Kina som står bakom den snabba ökningen, landet satsar själv …
Frankrike anar oråd när Tysklands upprustning dundrar på
Relationen mellan Frankrike och Tyskland hade kunnat vara bättre. En balans som har funnits sedan andra världskriget rubbas nu när tyskarna ökar sin militära makt. Tyskland håller på att inta en ny roll som Europas ledande militära makt. Med massiva investeringar i försvaret och en snabbt växande vapenindustri lär det förändra den politiska tyngdpunkten i …
För de ryska medborgare som tidigare sökte sig till Turkiet har det blivit allt tuffare att både bosätta sig och bo kvar. Enligt uppgifter från Izvestia via The Moscow Times har antalet ryska invånare i Turkiet nästan halverats mellan 2023 och 2025, från cirka 154 000 till 85 000.
Samtidigt närmar sig Turkiets inflation 33 procent, och bostadspriserna har stigit mer än 30 procent senaste året.
Det innebär att Turkiet, som tidigare varit en populär destination för ryssar som lämnat sitt hemland efter kriget i Ukraina, nu i stället ser en utströmning.
Läs även: Ryssland vill sälja gas via Turkiet
Stramare regler och administrativa hinder
Utöver de ekonomiska utmaningarna har den turkiska regeringen infört en rad nya regler som drabbar utlänningar, och ryska bosättare särskilt hårt.
I augusti 2024 meddelade landets inrikesminister att korttidsuppehållstillstånd för turister inte längre ska utfärdas, vilket påverkar många som uppehåller sig längre än turistvisumet tillåter.
Dessutom rapporteras att vissa distrikt stängt för köp eller uthyrning av fastigheter till utländska medborgare, att skatter för utlänningar höjts och att migrationen övervakats noggrannare, enligt uppgifter till Kayhan.
”Många av mina bekanta har nekats förnyelse av uppehållstillstånd trots att de ägt bostad eller bott i landet fem till tio år.”, säger en rysk bosättare i Istanbul till The Moscow Times.
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Från Turkiet till nya destinationer
Följden blir att många av de ryska bosättarna väljer att lämna Turkiet.
Vissa återvänder till Ryssland, medan andra söker sig vidare till exempelvis Serbien, Portugal, Spanien eller Georgien.
För turkarna innebär utvecklingen att den en gång så attraktiva destinationen blir mindre hållbar för en växande grupp utlänningar, vilket också kan få långsiktiga konsekvenser för fastighets- och turistsektorn.
I ljuset av både ekonomisk press och administrativa förändringar framstår Turkiet inte längre som ett tryggt alternativ för ryska bosättare.
Trendens snabbhet talar för att flera kommer fortsätta söka mer stabila livsmiljöer, och att Turkiet behöver överväga sin position som attraktiv destination för utländska invånare.
Missa inte: Turkiet vänder Putin ryggen – står på Ukrainas sida
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Epstein-affären letar sig till Nobelkommittén
Nu verkar Jeffrey Epstein-affären ha tagit sig in i Nobelkommittén också. Nyligen släppta dokument visar att Epstein har haft kontakt med Thorbjørn Jagland, tidigare ordförande i Nobelkommittén. Affärerna kring den amerikanske affärsmannen Jeffrey Epstein verkar spilla över åt alla håll. Tidningen Dagens Næringsliv har läst mejl som Epstein har skrivit till Thorbjørn Jagland. Jagland är …
”Vi klarar det inte längre” – varför ryssar lämnar Turkiet i stora antal
Från favoritdestination till problemområde – nu vänder ryska bosättare Turkiet ryggen. För de ryska medborgare som tidigare sökte sig till Turkiet har det blivit allt tuffare att både bosätta sig och bo kvar. Enligt uppgifter från Izvestia via The Moscow Times har antalet ryska invånare i Turkiet nästan halverats mellan 2023 och 2025, från cirka …
Krögaren Brazer Bozlak bygger en internationellt miljardkoncern
När restaurangkoncernen Urban Italian Group lanserar sitt tredje koncept, Trattoria Giorgio’s, är det inte bara ännu en italiensk restaurang som slår upp portarna. Det är snarare nästa kapitel i en ovanligt ambitiös svensk framgångssaga – där en före detta fotbollstalang från Gävle har byggt en restaurangkoncern som snart omsätter en miljard kronor utan vare sig …
Trött på jobbet? Gå i “pension”
Att jobba hårt kan förvisso ta dig långt. Men en liten paus har nog ingen dött av. En ny rapport visar att var tredje rik amerikan planerar flera mini-pensioner under livet. Det har Dageps PS skrivit om tidigare. Den första pausen sker i genomsnitt vid 46 års ålder och brukar vara mellan sex och tolv …
Monark lever vidare efter avtal med försvaret
Klassiska cykelmärket Monark har skrivit kontrakt med Försvarsmakten om att leverera 500 soldatcyklar. I Monarkfabriken i Vansbro jublas det. Monark är är ett klassiskt svensk cykelmärke som sträcker sig ända tillbaka till 1908 när då Birger Svensson grundade Monark i Varberg. Numera har Monark en fabrik i Vansbro. Men det var nära att det inte …