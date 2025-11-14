Dagens PS
”Vi klarar det inte längre” – varför ryssar lämnar Turkiet i stora antal

Turkiet Ryssar
Turkiet har länge varit en attraktiv destination för Ryssar - tills nu. (Foto: Emrah Gurel /TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Från favoritdestination till problemområde – nu vänder ryska bosättare Turkiet ryggen.

För de ryska medborgare som tidigare sökte sig till Turkiet har det blivit allt tuffare att både bosätta sig och bo kvar. Enligt uppgifter från Izvestia via The Moscow Times har antalet ryska invånare i Turkiet nästan halverats mellan 2023 och 2025, från cirka 154 000 till 85 000.

Samtidigt närmar sig Turkiets inflation 33 procent, och bostadspriserna har stigit mer än 30 procent senaste året.

Det innebär att Turkiet, som tidigare varit en populär destination för ryssar som lämnat sitt hemland efter kriget i Ukraina, nu i stället ser en utströmning.

Läs även: Ryssland vill sälja gas via Turkiet

Stramare regler och administrativa hinder

Utöver de ekonomiska utmaningarna har den turkiska regeringen infört en rad nya regler som drabbar utlänningar, och ryska bosättare särskilt hårt.

I augusti 2024 meddelade landets inrikesminister att korttidsuppehållstillstånd för turister inte längre ska utfärdas, vilket påverkar många som uppehåller sig längre än turistvisumet tillåter.

En rysk youtuber filmar sin material i Istanbul. (Foto: Khalil Hamra /TT)

Dessutom rapporteras att vissa distrikt stängt för köp eller uthyrning av fastigheter till utländska medborgare, att skatter för utlänningar höjts och att migrationen övervakats noggrannare, enligt uppgifter till Kayhan.

”Många av mina bekanta har nekats förnyelse av uppehållstillstånd trots att de ägt bostad eller bott i landet fem till tio år.”, säger en rysk bosättare i Istanbul till The Moscow Times.

Från Turkiet till nya destinationer

Följden blir att många av de ryska bosättarna väljer att lämna Turkiet.

Vissa återvänder till Ryssland, medan andra söker sig vidare till exempelvis Serbien, Portugal, Spanien eller Georgien.

För turkarna innebär utvecklingen att den en gång så attraktiva destinationen blir mindre hållbar för en växande grupp utlänningar, vilket också kan få långsiktiga konsekvenser för fastighets- och turistsektorn.

I ljuset av både ekonomisk press och administrativa förändringar framstår Turkiet inte längre som ett tryggt alternativ för ryska bosättare.

Trendens snabbhet talar för att flera kommer fortsätta söka mer stabila livsmiljöer, och att Turkiet behöver överväga sin position som attraktiv destination för utländska invånare.

Missa inte: Turkiet vänder Putin ryggen – står på Ukrainas sida

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

