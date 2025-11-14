”Vi klarar det inte längre” – varför ryssar lämnar Turkiet i stora antal

För de ryska medborgare som tidigare sökte sig till Turkiet har det blivit allt tuffare att både bosätta sig och bo kvar. Enligt uppgifter från Izvestia via The Moscow Times har antalet ryska invånare i Turkiet nästan halverats mellan 2023 och 2025, från cirka 154 000 till 85 000.

Samtidigt närmar sig Turkiets inflation 33 procent, och bostadspriserna har stigit mer än 30 procent senaste året.

Det innebär att Turkiet, som tidigare varit en populär destination för ryssar som lämnat sitt hemland efter kriget i Ukraina, nu i stället ser en utströmning.

Stramare regler och administrativa hinder

Utöver de ekonomiska utmaningarna har den turkiska regeringen infört en rad nya regler som drabbar utlänningar, och ryska bosättare särskilt hårt.

I augusti 2024 meddelade landets inrikesminister att korttidsuppehållstillstånd för turister inte längre ska utfärdas, vilket påverkar många som uppehåller sig längre än turistvisumet tillåter.

Dessutom rapporteras att vissa distrikt stängt för köp eller uthyrning av fastigheter till utländska medborgare, att skatter för utlänningar höjts och att migrationen övervakats noggrannare, enligt uppgifter till Kayhan.

”Många av mina bekanta har nekats förnyelse av uppehållstillstånd trots att de ägt bostad eller bott i landet fem till tio år.”, säger en rysk bosättare i Istanbul till The Moscow Times.