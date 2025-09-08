"Vi klarade det!" – Norges ledare sitter kvar

Det blir en rödgrön seger i det norska valet.

På måndagskvällen stod det klart att Arbeiderpartiet är det största partiet med drygt 28 procent av rösterna och 54 mandat i stortinget, och partiet säkrade därmed valsegern tillsammans med övriga partier i det rödgröna blocket.

Norges ledare sitter kvar

Därmed kommer Jonas Gahr Støre sitta kvar som Norges ledare enligt NRK.

“Vi klarade det!” uppgav han på måndagen.

“Vi visste att det skulle bli tufft, att det skulle bli jämt och att vi skulle få ge allt. Därför är det fantastiskt att stå här och säga att vi klarade det”, sade ledaren vidare enligt Sveriges Television.