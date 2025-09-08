Jonas Gahr Støre får sitta kvar som Norges ledare i ytterligare fyra år. Det står klart när valsiffrorna är klara och Arbeiderpartiet är det största partiet.
"Vi klarade det!" – Norges ledare sitter kvar
Det blir en rödgrön seger i det norska valet.
På måndagskvällen stod det klart att Arbeiderpartiet är det största partiet med drygt 28 procent av rösterna och 54 mandat i stortinget, och partiet säkrade därmed valsegern tillsammans med övriga partier i det rödgröna blocket.
Norges ledare sitter kvar
Därmed kommer Jonas Gahr Støre sitta kvar som Norges ledare enligt NRK.
“Vi klarade det!” uppgav han på måndagen.
“Vi visste att det skulle bli tufft, att det skulle bli jämt och att vi skulle få ge allt. Därför är det fantastiskt att stå här och säga att vi klarade det”, sade ledaren vidare enligt Sveriges Television.
Fremskrittspartiet gör sitt bästa val någonsin
Samtidigt gör högerpopulistiska Fremskrittspartiet sitt bästa val någonsin och blir landets näst största parti med nästan 24 procent av rösterna.
Partiet som vill ha en tuffare migrationspolitik har fördubblat sina siffror på fyra år och ligger nu enbart fyra procent bakom Arbeiderpartiet.
Partiledaren Sylvi Listhaug är nöjd med resultatet.
“Det är fantastiskt. Vi slog opinionsmätningarna, så det är otroligt bra”, uppgav hon.
Uselt val
Samtidigt gick Høyre mot ett uselt val med runt 14 procent av rösterna skriver Aftonbladet vidare.
Høyre har tidigare varit det stora borgerliga partiet men har nu fått se sig omkörda av Fremskrittspartiet som är alltmer populärt hos väljarna.
