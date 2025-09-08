Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

"Finns drag av Trumps ledarstil även här"

Spår av Trumps ledarstil även i Norden, menar forskare
Jens Stoltenberg, Erna Solberg och ett par aggressiva pekfingrar i valdebatt men långt från Donald Trumps ledarstil, väl? (Foto: Marit Hommedal/NTB-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

Lagom till norska valet kommer forskare med en mörk vision. Budskapet är att det finns drag av Trumps ledarstil även i Norge och Sverige.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det är norska Forskning som tar sin utgångspunkt i en ny studie från University of Edinburgh Business School, där man utifrån Donald Trumps ledarstil försöker förklara hur han lyckats få så mycket makt och inflytande i USA.

Hans ledarstil har, med all rätta, kallats allt från karismatisk till populistisk, kaotisk, barnslig och fascistisk.

Förra året publicerades en amerikansk studie där Trumps ledarstil jämfördes med maffiabossars.

Mer vikt vid lojalitet än kompetens, mest tro på familj och egna nätverk, viljan att göra familj och vänner rika och ett uttalat förakt för regler och lagar, var de likheter forskarna fann mellan Trump och maffiabossarna.

Val i Norge i dag: Regeringen tippas sitta kvar. Dagens PS

Trump ett bra dåligt exempel

Forskare som Richard Harrison menar att Trump är ett bra exempel på en ledare som skapar kriser själv eller tolkar en kris i sin egen riktning och sedan får människor att agera i enlighet med ledarens egen moral och övertygelse.

Sådana ledare skapar och utnyttjar moralpanik kring vissa grupper, etablerar ett ”vi” och ”dom”, framställer sig själva som räddare och använder kriser för att rättfärdiga sin egen makt och politik, menar Harrison som alltså inte karaktäriserar Sverigedemokraterna utan Donald Trump, även om det kan låta så.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

”Skapar splittring”

ANNONS

Richard Harrison varnar nu för denna typ av ledarskap. Det bryter ner etablerade normer i ett företag eller samhälle och slutar i splittring, menar forskaren.

Harrison påpekar samtidigt att liknande ledarstilar finns i näringslivet och bland populistiska ledare i många länder.

Anders Örtenblad, professor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan i Agder, säger att han börjar bli trött på allt som skrivs om ledarskap med den amerikanske presidenten som exempel.

”De är ganska lätt att komma med bra poänger om Trumps ledarstil. Det är vi alla överens om. Och det är bra att han, som har så mycket makt, granskas kritiskt. Men jag beklagar att han används så ofta som studieobjekt inom managementyrket”, säger Örtenblad till forskning.no.

Statsminister Jonas Gahr Støre och frun Marit Slagsvold på väg att rösta måndag 8 september, när norrmännen väljer nytt parlament. (Foto: Javad Parsa/NTB-TT)

Utländsk påverkan: “Bombmatta av propaganda”. Dagens PS

Ser spår i Norge och Sverige

Ändå ser han spår av likartade typer av ledarskap i Norge.

”Det typiska med en sådan ledarstil är att provocera fram kriser och yttre fiender. Vissa politiker gör det och säger att bara de har lösningarna. Jag ser spår av detta i invandringsdebatten, som det har funnits mycket av i Sverige”, påpekar han.

ANNONS

Denna typ av politiker pekar ofta mot gängkrig och brottslighet, menar Örtenblad.

”Samtidigt är det politikernas roll att peka på kriser och säga till oss att vi måste göra något åt ​​det här, säger Örtenblad.

Han tror inte att en sådan krismaximerande och oförutsägbar ledarstil kommer att fungera vare sig i Norge eller Sverige.

”Vi accepterar inte den här typen av ledarskap. Här är vi mer skeptiska”, menar han.

”Låter dem komma undan”

Å andra sidan förförs vi av andra saker. Enligt honom har vi stor tilltro till vad våra ledare säger.

”De säger till oss att det här är viktigt, och att de borde ta itu med det här. Men sedan händer ingenting. Eller så säger de en sak och gör något helt annat,” säger Örtenblad.

Det låter vi dem dessutom komma undan med.

”Vi är förmodligen dåliga på att säga till våra ledare när de gör sådana saker.”

ANNONS

Grön satsning nedlagd: Biobränsle har kostat miljarder. Dagens PS

Norge förlorar på att vara utanför EU – väntar medlemskap? Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpLedarskapNorgeSverige
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS