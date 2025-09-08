"Finns drag av Trumps ledarstil även här"

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

”Skapar splittring”

Richard Harrison varnar nu för denna typ av ledarskap. Det bryter ner etablerade normer i ett företag eller samhälle och slutar i splittring, menar forskaren.

Harrison påpekar samtidigt att liknande ledarstilar finns i näringslivet och bland populistiska ledare i många länder.

Anders Örtenblad, professor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan i Agder, säger att han börjar bli trött på allt som skrivs om ledarskap med den amerikanske presidenten som exempel.

”De är ganska lätt att komma med bra poänger om Trumps ledarstil. Det är vi alla överens om. Och det är bra att han, som har så mycket makt, granskas kritiskt. Men jag beklagar att han används så ofta som studieobjekt inom managementyrket”, säger Örtenblad till forskning.no.

Statsminister Jonas Gahr Støre och frun Marit Slagsvold på väg att rösta måndag 8 september, när norrmännen väljer nytt parlament. (Foto: Javad Parsa/NTB-TT)

Ser spår i Norge och Sverige

Ändå ser han spår av likartade typer av ledarskap i Norge.

”Det typiska med en sådan ledarstil är att provocera fram kriser och yttre fiender. Vissa politiker gör det och säger att bara de har lösningarna. Jag ser spår av detta i invandringsdebatten, som det har funnits mycket av i Sverige”, påpekar han.

Denna typ av politiker pekar ofta mot gängkrig och brottslighet, menar Örtenblad.

”Samtidigt är det politikernas roll att peka på kriser och säga till oss att vi måste göra något åt ​​det här, säger Örtenblad.

Han tror inte att en sådan krismaximerande och oförutsägbar ledarstil kommer att fungera vare sig i Norge eller Sverige.

”Vi accepterar inte den här typen av ledarskap. Här är vi mer skeptiska”, menar han.

”Låter dem komma undan”

Å andra sidan förförs vi av andra saker. Enligt honom har vi stor tilltro till vad våra ledare säger.

”De säger till oss att det här är viktigt, och att de borde ta itu med det här. Men sedan händer ingenting. Eller så säger de en sak och gör något helt annat,” säger Örtenblad.

Det låter vi dem dessutom komma undan med.

”Vi är förmodligen dåliga på att säga till våra ledare när de gör sådana saker.”

