Inflationen har blivit Trumps största huvudvärk. Samtidigt som han hävdar att prisökningarna är över visar nya siffror väljarnas missnöje.
"Vi har ingen inflation" – men Trumps siffror rasar
Mest läst i kategorin
Så kan ryska drönare nå städer i väst
Ryska drönare kan nå stora europeiska städer. Konstaterandet kommer dagen efter att Polen skjutit ner ryska attackdrönare. Under natten mot onsdag denna vecka nådde hoten i Europa en ny nivå. För första gången sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, tvingades Polen skjuta ner ryska attackdrönare över Nato-territorium. I efterhand har den polska regeringen registrerat 19 …
"Ryssland testar Nato" – artikel 5 kan aktiveras
Ryssland testar Nato genom sina drönare och då gäller det att sätta in tuffa motåtgärder. Det menar Europaparlamentarikern Pekka Toveri. Ett stort antal ryska drönare tog sig in i polskt luftrum under natten mot onsdagen. Polen håller krismöten Drönarna sköts ner över flera regioner i östra Polen och landet har hållit krismöten sedan dess och …
Ryske oligarken förlorar mot EU
Roman Abramovitj förlorar åter igen mot EU i domstol. Det blir inga hävda sanktioner för den ryske oligarken som kan tvingas till ännu större eftergifter framöver. Roman Abramovitj har täta band med Rysslands president Vladimir Putin. En koppling som har kostat oligarken, som länge ansågs vara en av Rysslands rikaste personer, en hel del. Ryske …
Dollarn darrar: Det djupaste tappet på decennier
Den amerikanska dollarn har vinglat genom hela året. Trots korta återhämtningsperioder är det en valuta som tyngs av marknadens förväntningar och Vita husets politiska utspel. Frågan är inte längre om Federal Reserve kommer att sänka räntan utan hur kraftigt. Och när det väl sker kan dollarfallet bli brantare än många vill föreställa sig. Det som …
Konservativ debattör skjuten till döds på scen
Charlie Kirk hade just fått en fråga om masskjutningar i USA när han själv sköts. Den amerikanske högeraktivisten avled av skadorna. Händelsen inträffade under ett välbesökt campusmöte i Orem på onsdagen, där Charlie Kirk höll en politisk debatt. Enligt universitetet öppnade gärningsmannen eld från ett närliggande byggnadskomplex ungefär 20 minuter efter att Kirk påbörjat sitt …
Donald Trump fortsätter hävda att inflationen är ett avslutat kapitel.
Samtidigt visar nya mätningar att väljarnas förtroende för presidentens hantering av priser och levnadskostnader sjunker.
Missa inte: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige? Dagens PS
Olika uppfattningar i inflationsfrågan
Trumps ofta upprepade drag är att hävda att det inte finns någon inflation. Opinionsundersökningar visar däremot att det är hans största ekonomiska sårbarhet, enligt Yahoo Finance.
Under de senaste veckorna har därför bilden blivit allt tydligare skriver sajten, medan Trump fördubblar påståendena om att inflationen är ett problem som hör till det förflutna, svarar väljarna att just inflationen är deras största oro.
Det är en utveckling som återspeglas i en ny Yahoo News/YouGov undersökning där endast 28 procent godkände Trumps hantering av levnadskostnaderna. Resultatet ligger dessutom i linje med flera andra aktuella mätningar och understryker att misstron växer.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Trump: “ingen inflation”
Trots det höll presidenten fast vid sitt budskap i en radiointervju med WABC:
“Vi har ingen inflation. Priserna har sjunkit på nästan allt”, sa han.
Uppfattningen går dock på tvärs med både data och allmänhetens uppfattningar. Priserna ligger fortfarande över Federal Reserves inflationsmål på två procent.
Samtidigt kom ändå en viss lättnad i veckan när statistiken visade att priserna i leveranskedjan oväntat föll med 0,1 procent i augusti jämfört med juli. På årsbasis är ökningen däremot fortfarande 2,6 procent.
Trump reagerade snabbt och skrev på sociala medier:
“Just ute: Ingen inflation!!!” Samtidigt passade han på att pressa Fed-chefen Jerome Powell att sänka räntorna. Yahoo Finance rapporterar att presidenten återkommande driver denna linje, även när väljarnas oro pekar åt motsatt håll.
Läs också: Så rik hade du varit om du följde med på AI-jättens resa. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Väljarna oroar sig
Enligt RealClearPolitics ligger Trumps godkännandegrad i inflationsfrågan på 38,8 procent. Det är hela 20 procentenheter under hans ogillandegrad på 59,9 procent.
Dessutom visar en CBS News undersökning att bara 36 procent tycker att Trump hanterar inflationen väl. Endast 20 procent av de svarande tror att hans politik gör deras privatekonomi bättre, medan hela 65 procent säger att den istället höjer matpriserna.
The Economist beskriver samtidigt hur Trumps godkännande i inflationsfrågan gick från ett svagt positivt läge direkt efter installationen till kraftigt negativt på bara några månader. Tidningen konstaterar att hans nuvarande nettopopularitet är minus 13 procent, med 41 procent som godkänner och 55 procent som ogillar hans insatser. De skriver också att väljarnas missnöje drivs av hans oförutsägbara handelspolitik och de ihållande höga priserna vid butikskassan.
Sammantaget pekar undersökningarna på att inflationen är den fråga där presidenten har störst problem. När nästa konsumentprisindex för augusti snart presenteras riskerar därför klyftan mellan Trumps budskap och väljarnas verklighet att växa ytterligare.
Fakta: Opinionssiffrorna
- 28 procent godkänner Trumps hantering av levnadskostnaderna (Yahoo News/YouGov)
- 36 procent godkänner Trumps hantering av inflationen (CBS News)
- 20 procent tror att hans politik förbättrar privatekonomin (CBS News)
- 65 procent tror att politiken höjer matpriserna (CBS News)
Läs även: Elchock i Tyskland – 71 nya gaskraftverk behövs. Dagens PS
Läs även: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Schweiz bäst för pensionärer – i Sverige får man nöja sig med mindre
Glädje och frustration. Så kan den gångna pensionsveckan sammanfattas. Vi har skattesänkningar, pension utomlands – och en ynklig tröst för spararna efter Allrahärvan. I veckan har regeringen utlovat skattesänkningar vilket öppnar för skatteklipp på din pension. Samtidigt pytsas cirka 48 miljoner kronor ut till pensionsspararna efter Allra-skandalen. Det blir dock inte mer än en eller …
Säg inte ”jag” stup i kvarten – du bränner jobbet
Det är farligt att vara för självupptagen, eller åtminstone att återkommande prata om ditt ”jag” i jobbintervjun med den här vd:n. Du blir ratad! Det är vanligt att jobbcoacher råder dig att snacka om dig själv och dina egenskaper. Problemet är om du inleder varje mening med ”jag”, och sedan upprepar det hela tiden i …
Pensionen styr: Så mycket tjänar du på skattesänkningen
Regeringens kommande skattesänkning på pensioner marknadsförs som bred. I praktiken är det dock de med högst pensioner som får störst utdelning i kronor räknat. I veckan presenterade regeringen och Sverigedemokraterna ett nytt paket i budgeten med flera skattesänkningar.? Bland annat presenterade man en förstärkning av jobbskatteavdraget, vilket för en medelsvensson innebär cirka 400 kronor mer …
"Vi har ingen inflation" – men Trumps siffror rasar
Inflationen har blivit Trumps största huvudvärk. Samtidigt som han hävdar att prisökningarna är över visar nya siffror väljarnas missnöje. Donald Trump fortsätter hävda att inflationen är ett avslutat kapitel. Samtidigt visar nya mätningar att väljarnas förtroende för presidentens hantering av priser och levnadskostnader sjunker. Missa inte: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige? Dagens PS Olika …
Bentley enda lyxbilen som inte backar i Sverige
Köpen av exklusiva bilar bromsar in i Sverige, det är uppenbart att den rika eliten håller hårdare i plånboken. Totalt sett lyfter bilförsäljningen i Sverige, enligt Mobility Sweden. Men inte när det gäller dyra lyx- och sportbilar. Förutom Bentley då, som säljer bättre hittills i år än under 2024. Bentley ökar farten i Sverige I …