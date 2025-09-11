"Vi har ingen inflation" – men Trumps siffror rasar

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Trump: “ingen inflation”

Trots det höll presidenten fast vid sitt budskap i en radiointervju med WABC:

“Vi har ingen inflation. Priserna har sjunkit på nästan allt”, sa han.

Uppfattningen går dock på tvärs med både data och allmänhetens uppfattningar. Priserna ligger fortfarande över Federal Reserves inflationsmål på två procent.

Samtidigt kom ändå en viss lättnad i veckan när statistiken visade att priserna i leveranskedjan oväntat föll med 0,1 procent i augusti jämfört med juli. På årsbasis är ökningen däremot fortfarande 2,6 procent.

Trump reagerade snabbt och skrev på sociala medier:

“Just ute: Ingen inflation!!!” Samtidigt passade han på att pressa Fed-chefen Jerome Powell att sänka räntorna. Yahoo Finance rapporterar att presidenten återkommande driver denna linje, även när väljarnas oro pekar åt motsatt håll.

Väljarna oroar sig

Väljarna kopplar Trumps handelspolitik till högre priser och ökande oro för inflationen. (Foto: TT)

Enligt RealClearPolitics ligger Trumps godkännandegrad i inflationsfrågan på 38,8 procent. Det är hela 20 procentenheter under hans ogillandegrad på 59,9 procent.

Dessutom visar en CBS News undersökning att bara 36 procent tycker att Trump hanterar inflationen väl. Endast 20 procent av de svarande tror att hans politik gör deras privatekonomi bättre, medan hela 65 procent säger att den istället höjer matpriserna.

The Economist beskriver samtidigt hur Trumps godkännande i inflationsfrågan gick från ett svagt positivt läge direkt efter installationen till kraftigt negativt på bara några månader. Tidningen konstaterar att hans nuvarande nettopopularitet är minus 13 procent, med 41 procent som godkänner och 55 procent som ogillar hans insatser. De skriver också att väljarnas missnöje drivs av hans oförutsägbara handelspolitik och de ihållande höga priserna vid butikskassan.

Sammantaget pekar undersökningarna på att inflationen är den fråga där presidenten har störst problem. När nästa konsumentprisindex för augusti snart presenteras riskerar därför klyftan mellan Trumps budskap och väljarnas verklighet att växa ytterligare.

Fakta: Opinionssiffrorna

28 procent godkänner Trumps hantering av levnadskostnaderna (Yahoo News/YouGov)

36 procent godkänner Trumps hantering av inflationen (CBS News)

20 procent tror att hans politik förbättrar privatekonomin (CBS News)

65 procent tror att politiken höjer matpriserna (CBS News)

