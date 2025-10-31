Varnar för Rysslands engångsagenter: "Spelbrickor"

Att Ryssland använder sig av hemliga agenter för att skaffa sig information om andra länder är ingen hemlighet.

Men det handlar i allt större utsträckning om “engångsagenter” – personer som anlitas för enklare sabotageuppdrag och sedan aldrig används igen.

Nu varnar tyska myndigheter för att detta utgör ett växande hot mot både nationell och europeisk säkerhet, skriver Euronews.

Presenterade ny plan

Fenomenet ses som en del av Rysslands hybridkrigföring, där militära, politiska, ekonomiska och digitala metoder kombineras för att destabilisera västliga samhällen utan att utlösa ett formellt krigstillstånd.

Förbundskansler Friedrich Merz presenterade i oktober en ny nationell strategi mot hybrida hot.

Planen ska granskas av det nationella säkerhetsrådet och omfattar bland annat stärkt cyberförsvar, ökad underrättelsesamverkan och satsningar på att motverka desinformation.

Syftet är att bygga upp motståndskraft snarare än att svara på varje enskild provokation.