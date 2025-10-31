Ryska säkerhetstjänsten rekryterar medborgare i europeiska länder och låter dem utföra ett uppdrag. Det pekas nu ut som ett hot mot demokratin i Europa.
Varnar för Rysslands engångsagenter: "Spelbrickor"
Att Ryssland använder sig av hemliga agenter för att skaffa sig information om andra länder är ingen hemlighet.
Men det handlar i allt större utsträckning om “engångsagenter” – personer som anlitas för enklare sabotageuppdrag och sedan aldrig används igen.
Nu varnar tyska myndigheter för att detta utgör ett växande hot mot både nationell och europeisk säkerhet, skriver Euronews.
Presenterade ny plan
Fenomenet ses som en del av Rysslands hybridkrigföring, där militära, politiska, ekonomiska och digitala metoder kombineras för att destabilisera västliga samhällen utan att utlösa ett formellt krigstillstånd.
Förbundskansler Friedrich Merz presenterade i oktober en ny nationell strategi mot hybrida hot.
Planen ska granskas av det nationella säkerhetsrådet och omfattar bland annat stärkt cyberförsvar, ökad underrättelsesamverkan och satsningar på att motverka desinformation.
Syftet är att bygga upp motståndskraft snarare än att svara på varje enskild provokation.
Skräpt hotbild
Hotbilden har skärpts efter en rad incidenter, bland annat misstänkta bränder och explosioner, som kan ha koppling till rysk påverkan.
Den senaste tiden har också obemannade drönare observerats över känsliga områden i Tyskland, vilket lett till att inrikesdepartementet aviserat planer på ett nationellt centrum för drönarförsvar.
Lågprofilsagenterna rekryteras ofta via sociala medier, särskilt Telegram, där ryska operatörer kartlägger användare som visar sympati för proryska budskap eller konspirationsteorier.
Får i uppdrag att utföra kriminella handlingar
Genom automatiserad profilanalys identifieras personer som anses mottagliga för påverkan.
Kontakten inleds med till synes oskyldiga meddelanden innan kommunikationen flyttas till krypterade plattformar.
De rekryterade får småskaliga uppdrag som att fotografera militära anläggningar, sabotera fordon eller spraya politiska slagord.
Chefen för den tyska säkerhetstjänsten, Sinan Selen, varnade nyligen medborgare för att bli “spelbrickor för den ryska underrättelsetjänsten”.
Finns exempel i andra länder
Många saknar utbildning och drivs främst av pengar snarare än ideologi. Efter utfört uppdrag överges inte sällan de av sina uppdragsgivare, rapporterar AP.
Enligt europeiska säkerhetstjänster används även kriminella nätverk i allt högre grad för sådana insatser.
Liknande fall har rapporterats i flera EU-länder, däribland Litauen, Tjeckien och Polen.
I Polen greps nyligen åtta personer misstänkta för att ha planerat sabotage och spionage kopplat till ryska och belarusiska aktörer.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
