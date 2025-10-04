Drönarlarm i München

På fredagskvällen stoppades flygtrafiken tills vidare efter larm om att drönare siktats. Omkring 6 500 passagerare tvingades tillbringa natten på flygplatsen.

Münchens flygplats drar ner på flygtrafiken varje kväll mellan 22 och midnatt, då den stängs helt. Trafiken återupptas vanligen vid 05 på morgonen, men lördagens morgonflygningar försenas alltså. Passagerare uppmanas ta kontakt med sina flygbolag.

Även på torsdagskvällen stoppades trafiken på Münchens flygplats efter larm om drönare.

Det sker i ljuset av de senaste veckornas liknande händelser vid flygplatser i Danmark, Norge och Polen, som alla ställt in flyg på grund av okända drönare i luftrummet.

Misstankarna har riktats mot Ryssland, som förnekat ansvar.