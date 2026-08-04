Världens lyxigaste hotell har utsetts – Europas doldis tar pallplats

Skotsk jaktstuga blev Europas bästa

Den högst placerade europeiska anläggningen är Hope Lodge i skotska Sutherland, som slutar trea i världen.

Hotellet var en gång en jaktstuga men är numera ett exklusivt retreat med bara sju sovrum, mitt på ett gods som omfattar över 100 000 tunnland. Här väntar kajaker, paddleboards, mountainbikes och guider som kan naturen bättre än de flesta känner sin egen trädgård.

Robb Report beskriver upplevelsen som en ”skotsk safarilodge”. Det är en formulering som får de flesta att omedelbart börja googla flyg till Inverness.

Italien, London och Paris dominerar

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Europa fortsätter sedan att rada upp klassiska lyxadresser.

Florens nyöppnade Collegio alla Querce placerar sig sexa. Hotellet ligger i en 1500-talsvilla som senare fungerade som internatskola och har utsikt över både staden och de toskanska kullarna.

Därefter följer två institutioner som knappast behöver någon närmare presentation: Claridge’s i London och Le Bristol Paris.

Tiondeplatsen går till Casa Bonavita på Malta, ett varsamt renoverat 1700-talshus med bara 17 rum.

Med bara 29 rum, utsikt över Himalaya och skräddarsydda vandringar är Shinta Mani Mustang byggt för gäster som vill koppla bort världen. Foto: Pressbild

Lyx har blivit mindre

Den kanske tydligaste trenden är att världens mest exklusiva hotell blir allt mindre.

I stället för hundratals rum, gigantiska lobbyer och ändlösa bufféer handlar den nya lyxen om få gäster, personliga upplevelser och spektakulära miljöer. Det är en utveckling vi sett i flera år även på Perfect Weekend. Resenärer med pengar vill inte längre bo där alla andra bor. De vill bo där ingen annan ens hittar.

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Florens har fått ännu en anledning att besöka. Collegio alla Querce har på kort tid blivit ett av världens mest hyllade nya lyxhotell. Foto: Pressbild

Världens tio bästa lyxhotell 2026

Shinta Mani Mustang, Nepal Singita Kwitonda, Rwanda Hope Lodge, Skottland Park Hyatt Tokyo, Japan Shakti Prana, Indien Collegio alla Querce, Florens Claridge’s, London Le Bristol Paris Islas Secas, Panama Casa Bonavita, Malta