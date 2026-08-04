Glöm guldfärgade kranar och kuddmenyer med 27 alternativ. Riktig lyx 2026 handlar om stillhet, natur och hotell med så få rum att personalen hinner lära sig ditt namn innan du hittar till frukostmatsalen. Nu har Robb Report presenterat sin lista över världens främsta lyxhotell – och Europa tar hem halva topp tio.
Världens lyxigaste hotell har utsetts – Europas doldis tar pallplats
Nepal tar hem förstaplatsen
Världens främsta lyxhotell enligt Robb Report är Shinta Mani Mustang i Nepals avlägsna Kali Gandaki-dal. Hotellet har bara 29 rum och gästerna måste stanna minst fem nätter.
Här handlar vistelsen mindre om champagne och mer om återhämtning. Gästerna får träffa en läkare inom tibetansk medicin, vandra i Himalaya tillsammans med guider och besöka små byar där livet fortfarande går i ett betydligt lugnare tempo än på Instagram.
Utsikten över Nilgiri-bergens 7 000 meter höga toppar ingår utan extra kostnad.
Skotsk jaktstuga blev Europas bästa
Den högst placerade europeiska anläggningen är Hope Lodge i skotska Sutherland, som slutar trea i världen.
Hotellet var en gång en jaktstuga men är numera ett exklusivt retreat med bara sju sovrum, mitt på ett gods som omfattar över 100 000 tunnland. Här väntar kajaker, paddleboards, mountainbikes och guider som kan naturen bättre än de flesta känner sin egen trädgård.
Robb Report beskriver upplevelsen som en ”skotsk safarilodge”. Det är en formulering som får de flesta att omedelbart börja googla flyg till Inverness.
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Italien, London och Paris dominerar
Europa fortsätter sedan att rada upp klassiska lyxadresser.
Florens nyöppnade Collegio alla Querce placerar sig sexa. Hotellet ligger i en 1500-talsvilla som senare fungerade som internatskola och har utsikt över både staden och de toskanska kullarna.
Därefter följer två institutioner som knappast behöver någon närmare presentation: Claridge’s i London och Le Bristol Paris.
Tiondeplatsen går till Casa Bonavita på Malta, ett varsamt renoverat 1700-talshus med bara 17 rum.
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Lyx har blivit mindre
Den kanske tydligaste trenden är att världens mest exklusiva hotell blir allt mindre.
I stället för hundratals rum, gigantiska lobbyer och ändlösa bufféer handlar den nya lyxen om få gäster, personliga upplevelser och spektakulära miljöer. Det är en utveckling vi sett i flera år även på Perfect Weekend. Resenärer med pengar vill inte längre bo där alla andra bor. De vill bo där ingen annan ens hittar.
Världens tio bästa lyxhotell 2026
- Shinta Mani Mustang, Nepal
- Singita Kwitonda, Rwanda
- Hope Lodge, Skottland
- Park Hyatt Tokyo, Japan
- Shakti Prana, Indien
- Collegio alla Querce, Florens
- Claridge’s, London
- Le Bristol Paris
- Islas Secas, Panama
- Casa Bonavita, Malta
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