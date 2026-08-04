Hongkong har öppnat en ombyggd Terminal 2 och kliver därmed upp ytterligare en viktklass i Asiens flygplatskrig. Målet är att kunna ta emot 100 miljoner resenärer om året och försvara stadens roll som internationellt nav. I Hongkong har man förstått att stora flygplatser avgör vilka städer som får turister, investeringar och huvudkontor.
Hongkong rustar för flygplatskrig – satsar för 100 miljoner resenärer
Incheckning på 45 sekunder
Den nya Terminal 2 på Hong Kong International Airport är 300 000 kvadratmeter stor och fylld med automatik. Här finns 68 stationer för självinlämning av bagage, 58 smarta incheckningsautomater och 108 hybriddiskar där personal kan rycka in när tekniken och resenären hamnar i olika tidszoner.
Enligt flygplatsen ska en passagerare kunna klara incheckningen på 45 sekunder. Det är ungefär lika lång tid som det tar för en svensk resenär att hitta BankID i mobilen.
Terminalen riktar sig särskilt till yngre fritidsresenärer. Därför finns bland annat den filippinska snabbmatskedjan Jollibee, lokalt mode och en spelhall med klomaskiner. De sedvanliga parfymflaskorna och whiskyn får helt enkelt konkurrera om uppmärksamheten.
Under det första året väntas åtta miljoner passagerare använda terminalen. På sikt ska kapaciteten öka till 30 miljoner resenärer per år. Tillsammans med Terminal 1 får Hongkong därmed kapacitet för omkring 100 miljoner passagerare, jämfört med 61 miljoner under 2025, rapporterar CNN.
Mot alla odds: Flygpriserna blir billigare
Trots att många räknar med dyrare semestrar pekar ny statistik åt ett annat håll. Enligt Flygresor.se:s vd Mattias Nyman är flygpriserna i många fall
Flygplatser avgör vilka städer som vinner
Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur stora flygplatser blir allt viktigare för en stads och ett lands konkurrenskraft. Det är de stora naven som får direktlinjerna. Direktlinjerna lockar företag, konferenser, kompetens och kapital.
En modern storflygplats är därför inte en jättelik busstation med champagnebar. Den är ekonomisk infrastruktur på samma nivå som järnvägar, hamnar och digitala nätverk.
Hongkong konkurrerar framför allt med Singapore, men även med kinesiska Guangzhou och Shenzhen. Guangzhou Baiyun var världens nionde mest trafikerade flygplats under 2025 och fortsätter att bygga ut sina landningsbanor.
Hongkong har samtidigt en stor fördel: närheten till den väldiga kinesiska marknaden och hundratals miljoner potentiella resenärer.
Singapore har vattenfallet
I Skytrax rankning för 2026 utsågs Singapore Changi återigen till världens bästa flygplats. Hongkong kom fyra och fick trösta sig med utmärkelser för världens bästa flygplatstoaletter och säkerhetskontroll. Det är kanske inte lika glamoröst som en förstaplats, men alla som har fastnat i en lång säkerhetskö vet att ett snabbt säkerhetssystem slår en orkidévägg.
Singapore har dessutom Jewel, köpcentrumet med sin berömda tropiska trädgård och enorma inomhuskaskad. Hongkongs eget shoppingprojekt 11 Skies intill Terminal 2 har hittills varit betydligt tommare.
Kriget mot Iran och problemen i Mellanösterns luftrum har samtidigt lett till att fler resenärer väljer asiatiska flygbolag och nav framför Dubai och Doha. Hongkongs passagerarantal ökade med nästan 20 procent i mars jämfört med året före.
Hongkong bygger alltså inte Terminal 2 för att vinna ett arkitekturpris. Staden bygger för att flygplatskriget redan pågår.
Ryanair-pilot larmade om trött besättning – fick sparken
En Ryanair-kapten har fått sparken efter att ha utnyttjat en befogenhet i EU:s flygsäkerhetsregler för att ge sin besättning längre vila. Nu varnar