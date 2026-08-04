Hongkong rustar för flygplatskrig – satsar för 100 miljoner resenärer

Flygplatser avgör vilka städer som vinner

Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur stora flygplatser blir allt viktigare för en stads och ett lands konkurrenskraft. Det är de stora naven som får direktlinjerna. Direktlinjerna lockar företag, konferenser, kompetens och kapital.

En modern storflygplats är därför inte en jättelik busstation med champagnebar. Den är ekonomisk infrastruktur på samma nivå som järnvägar, hamnar och digitala nätverk.

Hongkong konkurrerar framför allt med Singapore, men även med kinesiska Guangzhou och Shenzhen. Guangzhou Baiyun var världens nionde mest trafikerade flygplats under 2025 och fortsätter att bygga ut sina landningsbanor.

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Hongkong har samtidigt en stor fördel: närheten till den väldiga kinesiska marknaden och hundratals miljoner potentiella resenärer.

Som en regnskog, fast inomhus. Singapores Changi är världens bästa flygplats anser många. (Foto: Pixabay)

Singapore har vattenfallet

I Skytrax rankning för 2026 utsågs Singapore Changi återigen till världens bästa flygplats. Hongkong kom fyra och fick trösta sig med utmärkelser för världens bästa flygplatstoaletter och säkerhetskontroll. Det är kanske inte lika glamoröst som en förstaplats, men alla som har fastnat i en lång säkerhetskö vet att ett snabbt säkerhetssystem slår en orkidévägg.

Singapore har dessutom Jewel, köpcentrumet med sin berömda tropiska trädgård och enorma inomhuskaskad. Hongkongs eget shoppingprojekt 11 Skies intill Terminal 2 har hittills varit betydligt tommare.

Kriget mot Iran och problemen i Mellanösterns luftrum har samtidigt lett till att fler resenärer väljer asiatiska flygbolag och nav framför Dubai och Doha. Hongkongs passagerarantal ökade med nästan 20 procent i mars jämfört med året före.

Hongkong bygger alltså inte Terminal 2 för att vinna ett arkitekturpris. Staden bygger för att flygplatskriget redan pågår.