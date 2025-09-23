Var tredje kommun saknar krisplan för mat

Vi är inne i den nationella beredskapsveckan och 68 procent av landets 290 kommuner säger sig ha en plan för hur de ska kunna klara matförsörjningen till förskolor, skolor och äldreomsorg vid en kris.

Det innebär å andra sidan att 32 procent, motsvarande 93 kommuner, saknar en sådan plan.

Ändå är den nya siffran en förbättring jämfört med föregående kartläggning, den Livsmedelsverket gjorde 2021.

Det statliga verket påpekar att mat till skola, vård och omsorg måste kunna serveras även vid en kris och att ansvaret för det ligger hos de som driver verksamheterna.

För att det ska fungera är det nödvändigt med en förberedd organisation och en beredskapsplan, påpekar verket.

Saknar beredskap trots krig nära oss

En sådan kan innehålla rutiner för sånt som elavbrott, problem med dricksvatten, uteblivna livsmedelsleveranser och annat.

Trots ett antal år av ökade globala spänningar, även i vårt närområde, saknar ändå nästan var tredje kommun en plan för detta.

2018 var det 43 procent av kommunerna som hade en eller flera beredskapsplaner, kontinuitetsplaner eller liknande för livsmedelsförsörjning och tillagningen av måltider för förskola, skola och äldreomsorg.

2021 hade andelen ökat till 60 procent och nu alltså till 68 procent.

