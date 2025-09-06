Extremt hög pott i lotteri – tack vare centralbanken

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

En ensam vinnare kan kamma hem nära 16 miljarder kronor, eller 1,7 miljarder dollar, eftersom ingen prickat in alla rätt i Powerball-lotteriet i USA sedan slutet av maj, berättar CNN och uppger att det är den tredje största lotterivinsten i USA:s historia.

Att Fed, eller Federal Reserve då, är inblandad har att göra med de höga räntorna.

Dessa har stigit kraftigt sedan 2020 och det hela har sin tur att göra med annuitetspriset.

Nästan ingen har tålamod att sprida ut vinstbetalningen

Om lotterivinnaren plockar ut sina vinster under lång tid, det rör sig om 30 utbetalningar under 29 år, så sker utbetalningen i form av en livränta som lotteriet sponsorer står bakom.

”Allt någon någonsin pratar om är annuitetspriset”, säger Victor Matheson, professor i ekonomi och redovisning vid College of the Holy Cross i Massachusetts, till CNN.

Nu är chansen liten, skriver den amerikanska nyhetskanalen, att någon väljer att ta ut vinsten på det sättet. De allra flesta brukar acceptera en lägre klumpsumma.

Den nu aktuella engångsbetalningen, klumpsumman, är det betydligt lägre beloppet 770 miljoner dollar, vilket är drygt 7,2 miljarder kronor.