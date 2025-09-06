Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Extremt hög pott i lotteri – tack vare centralbanken

USA
En lotterivinst på rekordnivå hägrar i amerikanska Powerball. (Foto: Jenny Kane/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 06 sep. 2025Publicerad: 06 sep. 2025

Centralbanken Fed har ett finger med i spelet när det populära lotteriet i USA nu rusat till en nästan historiskt hög nivå på potten.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En ensam vinnare kan kamma hem nära 16 miljarder kronor, eller 1,7 miljarder dollar, eftersom ingen prickat in alla rätt i Powerball-lotteriet i USA sedan slutet av maj, berättar CNN och uppger att det är den tredje största lotterivinsten i USA:s historia.

Att Fed, eller Federal Reserve då, är inblandad har att göra med de höga räntorna.

ANNONS

Dessa har stigit kraftigt sedan 2020 och det hela har sin tur att göra med annuitetspriset.

Nästan ingen har tålamod att sprida ut vinstbetalningen

Om lotterivinnaren plockar ut sina vinster under lång tid, det rör sig om 30 utbetalningar under 29 år, så sker utbetalningen i form av en livränta som lotteriet sponsorer står bakom.

”Allt någon någonsin pratar om är annuitetspriset”, säger Victor Matheson, professor i ekonomi och redovisning vid College of the Holy Cross i Massachusetts, till CNN.

Nu är chansen liten, skriver den amerikanska nyhetskanalen, att någon väljer att ta ut vinsten på det sättet. De allra flesta brukar acceptera en lägre klumpsumma.

Den nu aktuella engångsbetalningen, klumpsumman, är det betydligt lägre beloppet 770 miljoner dollar, vilket är drygt 7,2 miljarder kronor.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Smart investerare slår mynt av pengarna på USA-börsen

ANNONS

Inte fy skam det heller, så klart, och en högre räntemiljö har alltså banat väg för större utbetalningar, något som Fed bär ansvaret för.

Samtidigt vill ingen riskera att gå miste om pengarna om olyckan är framme, därför tar man ut pengarna genom en engångsutbetalning.

”Även en konservativ investerare skulle förmodligen göra bättre ifrån sig genom att ta pengarna direkt och investera dem på aktiemarknaden, trots dess periodiska svängningar. Man skulle behöva få en avkastning på ungefär 6 % under de kommande 29 åren för att förvandla 770 miljoner dollar till 1,7 miljarder dollar, sa Matheson. Men S&P 500 har stigit med 888 % under de 29 åren sedan september 1996, eller en genomsnittlig årlig tillväxttakt på cirka 8,2 %. Och en stor del av vinsten på nästan 1 miljard dollar skulle beskattas med en lägre kapitalvinstsats, inte den högre inkomstskattesatsen”, framgår det i artikeln.

Professorns råd är: Sprid ut betalningen över 29 år

Nu får vi anta att Fed inte bryr sig ett smack om Powerball när räntorna ska bestämmas, men klart är att medan en hög ränta medför problem för vissa så gynnar det andra, särskilt dem med besparingar.

Professorn som uttalar sig till CNN råder den lyckliga vinnaren, vem det nu blir, att sprida ut vinstutbetalningen på 29 år i stället för att ta ut allt på en gång.

Då sprider man ut inkomstskatten på vinsten, det blir dessutom ett skydd mot investeringsrisker, konstaterar han.

Det var då: Nytt galet rekord i lotteri – 6,7 miljarder i potten DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
CentralbankenFederal ReservepengarPowerballProfessorRekordnivåUSA
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS