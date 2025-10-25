Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Vägrar lämna ut Nordstream-misstänkta: De är hjältar

Nordstream
Polen och Italien vägrar lämna ut Nordstream-misstänkta till Tyskland. (Foto: AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 25 okt. 2025Publicerad: 25 okt. 2025

Duon från Ukraina som misstänks i utredningen av Nordstream-ledningarna lämnas inte ut, vare sig från Polen eller Italien.

Tyskland har begärt att de två männen, båda hemmahörande i Ukraina, lämnas ut. Men detta nobbar både Polen och Italien där männen gripits.

Det här uppger Ekot i Sveriges Radio.

Mer än tre år har gått sedan gasledningarna Nordstream utsattes för attentat genom sprängning.

Nordstream-attentatet “legitim handling”

Fortfarande är det inte klarlagt vem som låg bakom sprängningarna, och de två ukrainare som är misstänkta ses som hjältar i Polen, där Nordstream-attentatet betraktas som en legitim handling mot Ryssland mot bakgrund av Putins utdragna invasionskrig mot Ukraina.

Den man som är gripen i Italien anses vara hjärnan vid ett attentat där explosionen var en av flera på nästan 80 meters djup inom Danmarks och Sveriges ekonomiska zoner på internationellt vatten.

I Polen heter det att attentatsmännen, 46 och 49 år, ska ”hyllas, inte gripas” eftersom de dessutom agerat på militär order.

Nedlagda utredningar i Sverige och Danmark

Tyskland pekar ut fem män och en kvinna för Nordstream-dåden. 

De två ukrainare som är misstänkta och är i förvar i Polen respektive Italien nekar båda till brott.

Sverige och Danmark har tidigare lagt ned sina utredningar kring gasledningssabotaget.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

