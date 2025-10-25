Vägrar lämna ut Nordstream-misstänkta: De är hjältar

Tyskland har begärt att de två männen, båda hemmahörande i Ukraina, lämnas ut. Men detta nobbar både Polen och Italien där männen gripits.

Det här uppger Ekot i Sveriges Radio.

Mer än tre år har gått sedan gasledningarna Nordstream utsattes för attentat genom sprängning.

Nordstream-attentatet “legitim handling”

Fortfarande är det inte klarlagt vem som låg bakom sprängningarna, och de två ukrainare som är misstänkta ses som hjältar i Polen, där Nordstream-attentatet betraktas som en legitim handling mot Ryssland mot bakgrund av Putins utdragna invasionskrig mot Ukraina.

Den man som är gripen i Italien anses vara hjärnan vid ett attentat där explosionen var en av flera på nästan 80 meters djup inom Danmarks och Sveriges ekonomiska zoner på internationellt vatten.

I Polen heter det att attentatsmännen, 46 och 49 år, ska ”hyllas, inte gripas” eftersom de dessutom agerat på militär order.

Nedlagda utredningar i Sverige och Danmark

Tyskland pekar ut fem män och en kvinna för Nordstream-dåden.

De två ukrainare som är misstänkta och är i förvar i Polen respektive Italien nekar båda till brott.

Sverige och Danmark har tidigare lagt ned sina utredningar kring gasledningssabotaget.

