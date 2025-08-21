Ukrainare gripen för Nord Stream-sprängning

Enligt uppgifterna kommer mannen, som pekas ut för att vara hjärnan bakom attentatet, begäras utlämnad till Tyskland.

Den tyska tidningen berättar att mannen ska ha varit ombord på den båt som befann sig i området när sabotaget ägde rum utanför Bornholm i Danmark hösten 2022.

Explosionen var en av flera på nästan 80 meters djup inom Danmarks och Sveriges ekonomiska zoner på internationellt vatten.

Här lade åklagare ned utredningarna

Den utredning som svenska myndigheter inledde redan dagen efter lades sedan ned. Även en dansk utredning lades ned medan den tyska utredningen pågår.

Expressen har tidigare tillsammans med tyska medier avslöjat att Tyskland efterlyst en ukrainsk dykare som misstänks för sabotaget.

Tyska utredare har tidigare ringat in en misstänkt man, 44-årige ukrainaren Volodymyr Zhuravlov, som hade fastnat i en fartkamera nära hamnen där en utpekad segelbåt låg förtöjd före sabotaget hösten 2022.

Där till avslöjades ytterligare två formellt misstänkta, en man och en kvinna, som enligt Expressen båda är medborgare i Ukraina och driver ett dykföretag i landet med kopplingar till Zhuravlov.

