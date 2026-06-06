Sveriges kreditbetyg kvar på högsta nivån

S&P Global förutser att statliga investeringar i försvar, säkerhet och kärnkraft gör att den offentliga nettoskulden 2029 blir 32,2 procent av bnp, vilket ändå ”är lågt i en internationell jämförelse”.

Starka offentliga finanser, solid betalningsbalans och effektiv penningpolitik ger Sverige kraft att hantera geopolitisk osäkerhet och stigande energipriser till följd av Irankriget, enligt S&P Global.

”Utsikterna är stabila”, skriver kreditvärderingsinstitutet.