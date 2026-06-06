Sveriges kreditbetyg kvar på högsta nivån
Det internationella kreditvärderingsinstitutet S&P Global behåller den svenska statens kreditbetyg på den högsta nivån, AAA.
Institutet skriver på fredagen att det bedömer ”att expansiv finanspolitik och en återhämtning av den privata konsumtionen” ska ge 2,1 procents tillväxt i Sverige i år, vilket väntas bli högre 2027.
S&P Global förutser att statliga investeringar i försvar, säkerhet och kärnkraft gör att den offentliga nettoskulden 2029 blir 32,2 procent av bnp, vilket ändå ”är lågt i en internationell jämförelse”.
Starka offentliga finanser, solid betalningsbalans och effektiv penningpolitik ger Sverige kraft att hantera geopolitisk osäkerhet och stigande energipriser till följd av Irankriget, enligt S&P Global.
”Utsikterna är stabila”, skriver kreditvärderingsinstitutet.