Efter konflikten: Nu väljer Harvard-forskare Lund

Det är vid det här laget välkänt hur USA:s alltmer auktoritära regim under Donald Trump förutom attacker mot oberoende media, även försöker knäcka oberoende universitet och forskning.

Mest känd är konflikten mellan Trump och Harvard, där det universitet som producerat flest Nobelpristagare i världen, vägrar finna sig i en politisk centralstyrning av högre utbildning och forskning.

I spåren av Trumps kamp mot den fria forskningen, har bland annat europeiska universitet erbjudit plats för amerikanska forskare och försökt locka dem till sig.

Det ser ut att lyckas, visar nu färska nyheter från Lunds universitet.

Trump stoppar svenska Harvard-studenter. Dagens PS

”Stort intresse”

Drygt 1 300 personer har sökt de 25 tjänster som utlysts i Lunds universitets största internationella rekrytering någonsin.

Bland kandidaterna finns forskare från världsledande universitet som Harvard och Oxford, meddelar universitetet.

”Satsningen har genererat ett stort intresse bland välmeriterade forskare”, säger Erik Renström, rektor för Lunds universitet.

ANNONS

Efter Trumps attacker: “Sorg och ilska”. Dagens PS