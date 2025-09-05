När Donald Trump försöker knäcka den fria forskningen och universiteten i USA, flyr forskarna. Nu söker sig flera från Harvard till Lund.
Efter konflikten: Nu väljer Harvard-forskare Lund
Mest läst i kategorin
Volvo Cars tar miljardlån – för utveckling av ny elbil
En svensk biljätte tar nu ett jättelikt lån för att finansiera utvecklingen av en helt ny elbil. Modellen, som är tänkt att bli avgörande för företagets framtid, har nu även fått ett officiellt datum för sin premiärvisning, skriver Di. Jättelikt lån för att finansiera ny elbil Volvo Cars har offentliggjort att de lånar 1,65 miljarder …
26 länder redo för Ukraina – Macron: "Arbetet måste formaliseras"
Efter toppmötet i Paris står det klart att 26 länder vill bidra till Ukrainas framtida säkerhet. Men ännu återstår viktiga politiska beslut innan löftena kan bli verklighet. En ny internationell koalition tar form efter toppmötet i Paris. Men vilka bidrag som faktiskt kommer skickas till Ukraina återstår att se. Missa inte: Utbildad och arbetslös: Därför …
EU:s klimatpaket ser ut att skrotas
EU:s klimatpaket som Danmark inom kort ska försöka få igenom ser ut att skrotas istället. Alltför många länder inom unionen är emot dealen. Danmark ligger bra till i EU:s klimatrace. Landet har redan tidigare gått ut med planer på att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå de danska klimatmålen, med en 70-procentig …
Dåliga spermier och lägre IQ – EU måste skärpa sig kring kemikalier
Nu går en grupp forskare ihop och uppmanar EU att skärpa sig kring kemikalier. Det är den stora blandningen av ämnen som ställer till det för människor och djur. Det handlar om den så kallade cocktaileffekten, när många kemikalier blandas. Problemet när många kemikalier blandas Hittills har EU bara tagit hänsyn till varje kemikalie för …
"Evigt liv och organdonationer" – det talar världsledarna om privat
Vad talar världsledare som Vladimir Putin och Xi Jinping om när micken tros vara av? Under det senaste toppmötet i Beijing verkar konversationen varit hur länge människor kan leva. Flera världsledare möttes i Beijing under onsdagen för att under ceremoniella former uppmärksamma slutet av andra världskriget för 80 år sedan. Det rapporterar bland annat The …
Det är vid det här laget välkänt hur USA:s alltmer auktoritära regim under Donald Trump förutom attacker mot oberoende media, även försöker knäcka oberoende universitet och forskning.
Mest känd är konflikten mellan Trump och Harvard, där det universitet som producerat flest Nobelpristagare i världen, vägrar finna sig i en politisk centralstyrning av högre utbildning och forskning.
I spåren av Trumps kamp mot den fria forskningen, har bland annat europeiska universitet erbjudit plats för amerikanska forskare och försökt locka dem till sig.
Det ser ut att lyckas, visar nu färska nyheter från Lunds universitet.
Trump stoppar svenska Harvard-studenter. Dagens PS
”Stort intresse”
Drygt 1 300 personer har sökt de 25 tjänster som utlysts i Lunds universitets största internationella rekrytering någonsin.
Bland kandidaterna finns forskare från världsledande universitet som Harvard och Oxford, meddelar universitetet.
”Satsningen har genererat ett stort intresse bland välmeriterade forskare”, säger Erik Renström, rektor för Lunds universitet.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Mer än 1 300 sökande
Lund har utlyst 15 anställningar som biträdande universitetslektorer, så kallade bul-anställningar, och minst 10 anställningar som gästprofessorer.
968 personer har sökt anställningarna som biträdande universitetslektorer och 357 vill bli gästprofessor.
Flest ansökningar för gästprofessur har naturvetenskapliga fakulteten med 86 sökande, flest bul-ansökningar har humanistiska och teologiska fakulteterna fått.
Harvard, Princeton och Stanford
Lunds universitet kan sträcka på sig och notera att bland de sökande finns forskare från Schweiz största universitet ETH Zurich samt från de högt ansedda Max Planck-instituten i Tyskland.
Även sökande från andra europeiska lärosäten, såsom KU Leuven, Oxford och Cambridge finns representerade, liksom från Harvard, Princeton och Stanford på andra sidan Atlanten.
”Noterar USA-effekt”
”Vi noterar en USA-effekt hos vissa av våra fakulteter, men har också fått starkt gensvar från många andra delar av världen som Singapore och Australien som Lunds universitet haft speciellt fokus på”, säger en nöjd Erik Renström.
”Nu kan vi utvidga våra internationella nätverk och de hjälper oss att bli ännu bättre”, påpekar universitetsrektorn.
Powell: “Bevara demokratin och värna integriteten”. Dagens PS
Fler bakslag i rätten för Trump – hotar hela bygget. Realtid
Senaste nytt
Experterna tipsar – så blir du av med dina skulder
En växande skara svenskar kämpar med skulder. Lösningen sitter dock inte i räntetabeller och kalkyler, hävdar två experter.? Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA. För tillfället har omkring 437 000 personer i Sverige en skuld registrerad hos Kronofogden.? Under …
Nördiga hobbyprojektet blev en global succé och en miljardaffär
”Vi ville bara se var planen flög.” Så beskriver grundarna Mikael Robertsson och Olov Lindberg starten på sitt hobbyprojektet till Dagens Industri. Sen gick tjänsten från vardagsrummets antenner till att bli flygvärldens Google Maps. Nu har deras baby värderats till över fyra miljarder kronor och lockat riskkapitalet från London. Perfect Weekend har följt resan från …
Volvo Cars tar miljardlån – för utveckling av ny elbil
En svensk biljätte tar nu ett jättelikt lån för att finansiera utvecklingen av en helt ny elbil. Modellen, som är tänkt att bli avgörande för företagets framtid, har nu även fått ett officiellt datum för sin premiärvisning, skriver Di. Jättelikt lån för att finansiera ny elbil Volvo Cars har offentliggjort att de lånar 1,65 miljarder …
Grannen kan driva upp ditt elpris i vinter
Elräkningarna kan bli en tung smäll i vinter. En av orsakerna kan vara våra norska grannar.? I början av sommaren låg elpriserna på rekordlåga nivåer. Marknaden räknade med billiga månader även i juli och augusti. Istället blev priserna nästan dubbelt så höga som väntat. Hur det ser ut framöver är svårt att förutspå, men mycket …
Här är Europas bästa land att köra bil i – det är inte Sverige
Att upptäcka ett land med bil kan vara en fantastisk upplevelse, särskilt när vägarna är bra och infrastrukturen underlättar färden. En ny undersökning listar de enklaste länderna. Spanien är bäst i klassen I en ny studie från DiscoverCars.com har man rankat de europeiska länderna baserat på hur lätta de är att köra i. Resultatet baseras …