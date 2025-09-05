Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Efter konflikten: Nu väljer Harvard-forskare Lund

Forskare från Harvard söker sig till Lund
Erik Renström, rektor vid Lunds universitet, inviger renoverade Universitetsbiblioteket och kan även glädja sig åt att forskare från Harvard vill till Lund. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

När Donald Trump försöker knäcka den fria forskningen och universiteten i USA, flyr forskarna. Nu söker sig flera från Harvard till Lund.

Det är vid det här laget välkänt hur USA:s alltmer auktoritära regim under Donald Trump förutom attacker mot oberoende media, även försöker knäcka oberoende universitet och forskning.

Mest känd är konflikten mellan Trump och Harvard, där det universitet som producerat flest Nobelpristagare i världen, vägrar finna sig i en politisk centralstyrning av högre utbildning och forskning.

I spåren av Trumps kamp mot den fria forskningen, har bland annat europeiska universitet erbjudit plats för amerikanska forskare och försökt locka dem till sig.

Det ser ut att lyckas, visar nu färska nyheter från Lunds universitet.

Trump stoppar svenska Harvard-studenter. Dagens PS

”Stort intresse”

Drygt 1 300 personer har sökt de 25 tjänster som utlysts i Lunds universitets största internationella rekrytering någonsin.

Bland kandidaterna finns forskare från världsledande universitet som Harvard och Oxford, meddelar universitetet.

”Satsningen har genererat ett stort intresse bland välmeriterade forskare”, säger Erik Renström, rektor för Lunds universitet.

Efter Trumps attacker: “Sorg och ilska”. Dagens PS

Protester i USA, där ansedda Harvard tvingas slåss för sin självständighet i domstol, med landets president som motståndare. (Foto: Charles Krupa/AP-TT)
Mer än 1 300 sökande

Lund har utlyst 15 anställningar som biträdande universitetslektorer, så kallade bul-anställningar, och minst 10 anställningar som gästprofessorer.

968 personer har sökt anställningarna som biträdande universitetslektorer och 357 vill bli gästprofessor.

Flest ansökningar för gästprofessur har naturvetenskapliga fakulteten med 86 sökande, flest bul-ansökningar har humanistiska och teologiska fakulteterna fått.

Harvard, Princeton och Stanford

Lunds universitet kan sträcka på sig och notera att bland de sökande finns forskare från Schweiz största universitet ETH Zurich samt från de högt ansedda Max Planck-instituten i Tyskland.

Även sökande från andra europeiska lärosäten, såsom KU Leuven, Oxford och Cambridge finns representerade, liksom från Harvard, Princeton och Stanford på andra sidan Atlanten.

”Noterar USA-effekt”

”Vi noterar en USA-effekt hos vissa av våra fakulteter, men har också fått starkt gensvar från många andra delar av världen som Singapore och Australien som Lunds universitet haft speciellt fokus på”, säger en nöjd Erik Renström.

”Nu kan vi utvidga våra internationella nätverk och de hjälper oss att bli ännu bättre”, påpekar universitetsrektorn.

Powell: “Bevara demokratin och värna integriteten”. Dagens PS

Fler bakslag i rätten för Trump – hotar hela bygget. Realtid

Donald Trump Forskning harvard Lunds universitet Universitet
Torbjörn Karlgren
