Fyndet efter 2 000 år: 16 mumier och en hund hittade

Sverige har samma sorts gravar, fast äldre

Att lägga en hund bland sina döda är inget egyptiskt påfund. Sveriges äldsta begravda hund hittades på Almeö vid Hornborgasjön. Den låg i sovställning och täckt med rödockra för omkring 9 300 år sedan, enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland.

De cirka 7 000 år gravfälten i skånska Skateholm har också ett tiotal hundar begravna i egna gravar. Flera med rödockra och gravgåvor som kronhjortshorn och flintknivar, enligt Historiska museet.

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Att svensk forntid ofta var mer avancerad än skolboken påstår har Realtid skrivit om tidigare.

Hunden som ingen kan förklara

Forskarna kan dock inte med säkerhet säga vad hundens roll var. Antingen var det någons älskade husdjur, eller så hade hunden en rituell uppgift som vägvisare för de döda.

Samma frågetecken återkommer i svenska gravar, senast i en 9 000 år gammal grotta utanför Gotland.

PS analys

Kanske är det inte mer mystiskt än att någon ville begravas med sitt husdjur utan att det finns någon större mening. Det känns inte orimligt att man skulle vilja begravas med sin hund.

Det som är intressant i denna nyhet är framför allt att de som skötte grav TT 209 visste precis vilka som låg där och tog hänsyn till dem. Överfulla gravar har länge avfärdats som slarv eller som resultat av plundring. Att gå till djupare in på hur det systemet funkade, och vilka som kartlade de döda, hade också varit intressant att få veta mer om.

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