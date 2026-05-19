Bränslebrist, strömavbrott, rapporter om ryska drönare i Kuba och nya sanktioner – Kubas president varnar för ett blodbad om läget trappas upp mer.
Upptrappning i Kuba, presidenten varnar för blodbad
Dagens PS har tidigare rapporterat om USA:s sanktioner mot önationen Kuba. I praktiken har oljeimporter till landet mer eller mindre stoppats helt, med vissa undantag – exempelvis från ett ryskt fartyg som i slutet av mars lyckades ta sig igenom Trumps blockader.
Sanktionerna har resulterat i strömavbrott och en generell bränslebrist. En man som var i behov av sin Fiat, men som inte kunde få tag på traditionellt bränsle konverterade bilen till att gå på kol.
Upptrappning kan innebära ”blodbad”
Under måndagen konstaterade amerikanska myndigheter i ett uttalande på utrikesdepartementets hemsida att nya, skärpta, sanktioner riktas mot organisationer och ledare i landet.
De nya sanktionerna kan ses som en upptrappning i tonläget de två länderna emellan, men innebär ingen större omläggning av USA:s Kuba-politik.
Skillnaden nu är främst att sanktionerna riktas bredare mot fler individer och nätverk kopplade till regimen, samtidigt som trycket ökar på internationella företag och banker att undvika affärer med kubanska aktörer.
Uttalandet från det amerikanska utrikesdepartementet kommer strax efter tidningen Axios rapporter om att Kuba köpt in 300 drönare från Ryssland och Iran, och eventuellt planerat att använda dem för att attackera amerikanska militärbaser.
”Slå tillbaka – utan tvekan”
Kubas president Miguel Diaz-Canel har, enligt franska nyhetskällor, varnat för ett blodbad om upptrappningen skulle innebära militära åtgärder från USA – och i samma vända tryckt på Kubas rättighet att försvara sig.
Han skrev också på X att Kuba inte utgör något hot mot USA, de 300 drönarna har inte kommenterats.
Kubas FN-ambassadör, Ernesto Soberon Guzman, har konstaterat att ”om någon försöker attackera Kuba, så kommer Kuba slå tillbaka – utan tvekan”.
