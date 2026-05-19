Upptrappning i Kuba, presidenten varnar för blodbad

Sanktionerna har resulterat i strömavbrott och en generell bränslebrist. En man som var i behov av sin Fiat, men som inte kunde få tag på traditionellt bränsle konverterade bilen till att gå på kol.

Upptrappning kan innebära ”blodbad”

Under måndagen konstaterade amerikanska myndigheter i ett uttalande på utrikesdepartementets hemsida att nya, skärpta, sanktioner riktas mot organisationer och ledare i landet.

De nya sanktionerna kan ses som en upptrappning i tonläget de två länderna emellan, men innebär ingen större omläggning av USA:s Kuba-politik.

Skillnaden nu är främst att sanktionerna riktas bredare mot fler individer och nätverk kopplade till regimen, samtidigt som trycket ökar på internationella företag och banker att undvika affärer med kubanska aktörer.

Uttalandet från det amerikanska utrikesdepartementet kommer strax efter tidningen Axios rapporter om att Kuba köpt in 300 drönare från Ryssland och Iran, och eventuellt planerat att använda dem för att attackera amerikanska militärbaser.

