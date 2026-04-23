USA:s försvarsminister Pete Hegseth sparkar marinminister John Phelan i en tid när spänningarna med Iran hotar att eskalera i nya, regelrätta krigshandlingar.
USA:s marinminister sparkas – mitt i krigsoron
I ett inlägg på sociala medier meddelar Pentagons talesperson Sean Parnell att marinminister John Phelan avskedats.
Det kommer efter månader av ”sjudande spänningar” mellan Phelan och USA:s försvarsminister Pete Hegseth, skriver The Wall Street Journal.
I inlägget på sociala medier från Pentagon uppges Pete Heghseth och USA:s biträdande försvarsminister Steve Feinberg vara ”tacksamma mot försvarsminister Phelan för hans tjänstgöring inom departementet och USA:s flotta”.
Läs även: Nya börsrekord i USA och Asien trots skör vapenvila DagensPS
Får lämna mitt i brinnande spänningar
Hung Cao, en marinveteran och nuvarande biträdande sekreterare, blir tillförordnad marinsekreterare, meddelar det amerikanska försvarshögkvarterets talesperson.
Att marinministern John Phelan får kicken när amerikansk militär upprätthåller sin massiva blockad mot iranska hamnar i Mellanöstern väcker viss förvåning. USA har, enligt WSJ, 15 krigsfartyg i regionen i operationen mot Iran.
Det föregick avskedandet av ministern
Avskedandet ska ha föregåtts av att Phelan diskuterat med lagstiftare om flottas budget. Försvarsminister Pete Hegseth ska ha avfärdat Phelan i ett telefonsamtal bara minuter innan beskedet om hans avsked kablades ut.
”Pentagontjänstemän berättade för kongressmedarbetare på onsdagen att Hegseth avskedade Phelan eftersom han och Feinberg ansåg att marinministern inte agerade tillräckligt snabbt med president Trumps prioriteringar inom varvsindustrin, enligt två personer med kännedom om diskussionerna”, skriver WSJ och berättar att president Trump backat upp Hegseth och sagt att det behövs en ny marinminister, enligt en anonym uppgiftslämnare inom administrationen.
Gick bakom ryggen på USA:s försvarsminister
John Phelan hade enligt uppgift inte bara en fnurra på tråden med Hegseth, utan även Donald Trump och Feinberg, enligt källor.
Phelan förde under förra hösten fram idén om att USA behövde ett nytt och modernt slagskepp, och han lade fram förslaget bakom ryggen på Hegseth, enligt personer med insyn i saken.
Både Hegseth och biträdande försvarsminister Steve Feinberg ska därefter ha undergrävt Phelan genom att delegera ansvaret för beställningar av nya ubåtar till en annan person, utanför den amerikanska marinen.
Pentagon ska lägga fram sitt budgetförslag
Hegseth har tidigare även avskedat Phelans stabschef, vilket spätt på spänningarna mellan de båda.
”Försvarsministern har avskedat nästan två dussin högre militära officerare, inklusive senast general Randy George, arméchefen, och har bråkat med arméministern Dan Driscoll sedan början av förra året”, konstaterar The Wall Street Journal och uppger att USA:s marinminister får gå när den amerikanska flottan ska hålla årets största konferens.
Avskedandet kommer också, framgår det, när Pentagon ska ska presentera detaljerna i sin budgetförfrågan till kongressen, däribland 65,8 miljarder dollar för varvsindustrin.
Läs även: Oljan rusar och freden mellan USA och Iran är hotad DagensPS
Läs mer: Vapenvilan förlängs: ”Jag tror inte att de har något val” Realtid