USA:s marinminister sparkas – mitt i krigsoron

Det föregick avskedandet av ministern

Avskedandet ska ha föregåtts av att Phelan diskuterat med lagstiftare om flottas budget. Försvarsminister Pete Hegseth ska ha avfärdat Phelan i ett telefonsamtal bara minuter innan beskedet om hans avsked kablades ut.

”Pentagontjänstemän berättade för kongressmedarbetare på onsdagen att Hegseth avskedade Phelan eftersom han och Feinberg ansåg att marinministern inte agerade tillräckligt snabbt med president Trumps prioriteringar inom varvsindustrin, enligt två personer med kännedom om diskussionerna”, skriver WSJ och berättar att president Trump backat upp Hegseth och sagt att det behövs en ny marinminister, enligt en anonym uppgiftslämnare inom administrationen.

Gick bakom ryggen på USA:s försvarsminister

John Phelan hade enligt uppgift inte bara en fnurra på tråden med Hegseth, utan även Donald Trump och Feinberg, enligt källor.

Phelan förde under förra hösten fram idén om att USA behövde ett nytt och modernt slagskepp, och han lade fram förslaget bakom ryggen på Hegseth, enligt personer med insyn i saken.

Både Hegseth och biträdande försvarsminister Steve Feinberg ska därefter ha undergrävt Phelan genom att delegera ansvaret för beställningar av nya ubåtar till en annan person, utanför den amerikanska marinen.

Pentagon ska lägga fram sitt budgetförslag

Hegseth har tidigare även avskedat Phelans stabschef, vilket spätt på spänningarna mellan de båda.

”Försvarsministern har avskedat nästan två dussin högre militära officerare, inklusive senast general Randy George, arméchefen, och har bråkat med arméministern Dan Driscoll sedan början av förra året”, konstaterar The Wall Street Journal och uppger att USA:s marinminister får gå när den amerikanska flottan ska hålla årets största konferens.

Avskedandet kommer också, framgår det, när Pentagon ska ska presentera detaljerna i sin budgetförfrågan till kongressen, däribland 65,8 miljarder dollar för varvsindustrin.

