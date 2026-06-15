USA:s ambassad nekas diplomatisk immunitet

Gick till tingsrätten

När han inte fick det gick han till tingsrätten. Ambassaden hävdade då att USA åtnjuter statsimmunitet i tvister mellan sig och anställda vars arbetsuppgifter innefattar myndighetsutövning, refererar Lexnova.

Det innefattar även säkerhetsvakter som 45-åringen, hävdade ambassaden.

I ett invecklat resonemang förklarar sedan ambassaden att om tingsrätten skulle få bedöma vaktens rätt till övertidsersättning, skulle det innebära att tingsrätten ”omklassificerar” säkerhetsvakternas rollbeskrivning och anställningsvillkor.

Det skulle i sin tur innebära ett ingrepp i USA:s sätt att ombesörja säkerheten på ambassaden, förklarar ambassaden som i all enkelhet menar att så kan vi inte ha det.

EU överens: Nu stoppas flygbolagens värsta avgifter. Dagens PS

Ingen immunitet till vardags

Jodå, säger Stockholms tingsrätt. Det kan vi visst det. Sedan påpekar man att HD och Arbetsdomstolen i Sverige numera tillämpar en restriktiv immunitetsteori.

Den innebär att stater kan åberopa immunitet i tvister som rör faktiskt statligt agerande men inte i kommersiella eller privaträttsliga fall.

ANNONS

Sedan dunkar man såväl svenska prejudikat som Europadomstolen och FN:s generalförsamling i bordet för att understryka sitt ställningstagande.

Riktigt nöjd kan man hänvisa till ett utslag kring två säkerhetsvakter i Montenegro, där konstaterandet i rätten blev att vakterna inte ägnade sig åt myndighetsutövning.

USA:s nya ambassadör i Sverige, Christine Toretti, får se sin ambassad i en rättstvist kring en säkerhetsvakt och statsimmunitet. (Foto: Claudio Bresciani/TT)

USA surar och går vidare

Med det i ryggen slår tingsrätten fast att här föreligger ingen diplomatisk immunitet, ingen myndighetsutövning och vad gäller 45-åringen har han varken varit eller är medborgare i USA och inte heller vare sig amerikansk diplomat eller konsul.

Därmed får ambassaden inte åberopa immunitet mot domsrätt i målet, slår Stockholms tingsrätt fast och vill pröva tvisten.

USA:s ambassad visar sedan att man inte ”can take no for an answer” och går vidare med ett överklagande till Arbetsdomstolen.

Nu vill IFK Göteborg riva Ullevi. Dagens PS