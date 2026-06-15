En något pikant strid har utspelat sig vid Stockholms tingsrätt. Den slutade med att USA:s ambassad nekas diplomatisk immunitet.
USA:s ambassad nekas diplomatisk immunitet
Ärendet gäller något så basalt som att en säkerhetsvakt anställd i USA:s ambassad i Stockholm begärt övertidsersättning.
Amerikanska ambassaden åberopade då statsimmunitet och hänvisade till att säkerhetsvakterna utförde myndighetsutövning för USA:s räkning.
Trams, sade tingsrätten (om än med en annan formulering). Säkerhetsvakterna ”står längst ned i hierarkin i säkerhetsorganisationen och utövar ingen myndighetsutövning”.
Därför har tingsrätten all rätt i världen att pröva ärendet.
USA:s ambassad nöjer sig inte med det utan går nu vidare till Arbetsdomstolen och begär att ärendet ska avvisas av säkerhetsskäl.
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Vill ha betalt för övertid
Den 45-årige säkerhetsvakten väckte i februari förra året talan mot USA i form av ambassaden i Stockholm och krävde 835 385,88 kronor plus ränta.
Han hade arbetat 4 520 timmar övertid kvällar och nätter samt 230 timmar övertid dagtid.
Därmed var han berättigad till övertidsersättning i enlighet med sitt anställningsavtal som stadgade en dylik ersättning på 190 procent av timlönen dagtid och 205 procent kvälls- och nattetid.
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Gick till tingsrätten
När han inte fick det gick han till tingsrätten. Ambassaden hävdade då att USA åtnjuter statsimmunitet i tvister mellan sig och anställda vars arbetsuppgifter innefattar myndighetsutövning, refererar Lexnova.
Det innefattar även säkerhetsvakter som 45-åringen, hävdade ambassaden.
I ett invecklat resonemang förklarar sedan ambassaden att om tingsrätten skulle få bedöma vaktens rätt till övertidsersättning, skulle det innebära att tingsrätten ”omklassificerar” säkerhetsvakternas rollbeskrivning och anställningsvillkor.
Det skulle i sin tur innebära ett ingrepp i USA:s sätt att ombesörja säkerheten på ambassaden, förklarar ambassaden som i all enkelhet menar att så kan vi inte ha det.
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Ingen immunitet till vardags
Jodå, säger Stockholms tingsrätt. Det kan vi visst det. Sedan påpekar man att HD och Arbetsdomstolen i Sverige numera tillämpar en restriktiv immunitetsteori.
Den innebär att stater kan åberopa immunitet i tvister som rör faktiskt statligt agerande men inte i kommersiella eller privaträttsliga fall.
Sedan dunkar man såväl svenska prejudikat som Europadomstolen och FN:s generalförsamling i bordet för att understryka sitt ställningstagande.
Riktigt nöjd kan man hänvisa till ett utslag kring två säkerhetsvakter i Montenegro, där konstaterandet i rätten blev att vakterna inte ägnade sig åt myndighetsutövning.
USA surar och går vidare
Med det i ryggen slår tingsrätten fast att här föreligger ingen diplomatisk immunitet, ingen myndighetsutövning och vad gäller 45-åringen har han varken varit eller är medborgare i USA och inte heller vare sig amerikansk diplomat eller konsul.
Därmed får ambassaden inte åberopa immunitet mot domsrätt i målet, slår Stockholms tingsrätt fast och vill pröva tvisten.
USA:s ambassad visar sedan att man inte ”can take no for an answer” och går vidare med ett överklagande till Arbetsdomstolen.