USA har riktat attacker mot flera mål i Iran under natten mot lördag, trots att länderna enats om att avsluta kriget.
USA till ny attack mot Iran: "Vedergällning"
Läget i Iran har varit lugnare på sistone, sedan USA och Iran förhandlat kring en mer långsiktig vapenvila.
Samtidigt har många analytiker påpekat hur summarisk överenskommelsen är och nu kommer uppgifter om nya attacker.
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USA har attackerat mål i Iran
USA har under natten mot lördag riktat attacker mot flera mål i Iran, trots överenskommelsen mellan länderna.
Attackerna kommer med Irans attacker det senaste dygnet mot fartyg i Hormuzsundet som orsak.
Enligt USA:s centrala kommando har attackerna nu riktats mot byggnader där man påstår att Iran förvarar robotar och drönare.
Attackerat flera mål
Tidigt lördag morgon uppger Islamiska revolutionsgardet i Iran att man attackerat flera amerikanska militära mål i Mellanöstern-regionen.
Det är dock oklart både vilka mål det gäller och hur omfattande attacker det handlar om, skriver Yle.
Efter USA:s attack mot Iran i slutet av februari har attacker pågått, men nyligen skrev länderna alltså under ett samförståndsavtal om att avsluta kriget.
Både USA och Iran har sedan anklagat varandra för att bryta mot den färska vapenvilan.
”Vedergällning” – ”självförsvar”
USA beskriver de senaste attackerna mot Iran som ”vedergällning” och inte ett försök att återuppta ett fullskaligt krig.
Iran å sin sida säger att landets egna militära åtgärder ska betraktas som självförsvar. USA och Iran fortsätter parallellt med att förhandla om de kvarvarande tvisteämnen, vilka berör Irans kärnvapenprogram och säkerheten kring Hormuzsundet.
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