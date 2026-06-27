USA till ny attack mot Iran: "Vedergällning"

Attackerat flera mål

Tidigt lördag morgon uppger Islamiska revolutionsgardet i Iran att man attackerat flera amerikanska militära mål i Mellanöstern-regionen.

Det är dock oklart både vilka mål det gäller och hur omfattande attacker det handlar om, skriver Yle.

Efter USA:s attack mot Iran i slutet av februari har attacker pågått, men nyligen skrev länderna alltså under ett samförståndsavtal om att avsluta kriget.

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Både USA och Iran har sedan anklagat varandra för att bryta mot den färska vapenvilan.

Irans Masoud Pezeshkian visar upp det avtal USA och Iran skrev kring att avsluta kriget. Det senaste dygnets attacker gör att många betvivlar värdet på avtalet. (Foto: AP-TT)

”Vedergällning” – ”självförsvar”

USA beskriver de senaste attackerna mot Iran som ”vedergällning” och inte ett försök att återuppta ett fullskaligt krig.

Iran å sin sida säger att landets egna militära åtgärder ska betraktas som självförsvar. USA och Iran fortsätter parallellt med att förhandla om de kvarvarande tvisteämnen, vilka berör Irans kärnvapenprogram och säkerheten kring Hormuzsundet.

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