USA skickar miljardpaket till Ukraina – kortvarig livlina

300 miljoner dollar eller drygt tre miljarder kronor.

Pengarna klubbades igenom på tisdagen av Biden-administrationen, och undgår den republikanske blockeringen i kongressen av nya stora vapenpaket till Ukraina.

Nya pengar till Ukraina

Pengarna kommer framför allt att användas till ammunition som börjar bli en bristvara vid fronten i Ukraina.

Det rör sig dock om en kortvarig livlina, medger USA:s nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan, där ammunitionen enbart ser ut att räcka i några veckor.

“Denna ammunition kommer hålla igång Ukrainas vapen under en period, men bara under en kort period”, uppgav han till reportrar under tisdagen, berättar Reuters.