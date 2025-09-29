Upphittat: 1,6 miljoner ton ammunition

Som om vi inte redan överösts med larmrapporter om hur våra hav utsätts för klimathot, extremväder och global uppvärmning, så kommer det ett nytt.

Det handlar om att cirka 1,6 miljoner ton oexploderad ammunition från två världskriget ligger på botten av Nordsjön och Östersjön.

Det är alltså enorma mängder. 1 600 000 000 kilo, om vi ska skriva ut det i ett annat format.

Tyska miljöministeriet lanserar nu ett akut åtgärdsprogram kring ammunitionen, för att hantera ”denna fara för miljö, hälsa och säkerhet” som man konstaterar är ett hot mot den marina miljön, sjöfarten, fisket och turismen.

”Betydande fara”

Faran är ”betydande”, enigt ministeriet som pekar på att dessa granater långsamt rostar eller ruttnar.

Det gör också att ammunitionsgranaterna, de flesta sänkta efter andra världskriget som en del av Tysklands nedrustning, blir allt svårare att lokalisera och sedan ta hand om.

”Nyare forskning har visat att ämnen som härrör från sprängämnen, av vilka vissa är cancerframkallande och mutagena, kan ansamlas i marint liv såsom musslor och fisk”, skriver det tyska ministeriet.

Detta hotar för närvarande i första hand den marina miljön, enligt ministeriet som samtidigt påpekar att skadliga ämnen från explosiva föreningar kan ”komma in i den mänskliga näringskedjan på detta sätt i framtiden”.