Upphittat: 1,6 miljoner ton ammunition

1,6 miljoner ton ammunition på havsbottnen
Fridfullt på ytan, men på havsbotten i Östersjön och Nordsjön finns cirka 1,6 miljoner ton ammunition som dumpades efter andra världskriget. (Foto: Magnus Lejhall/TT)
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

1,6 miljoner ton ammunition. Dumpad i Nordsjön och Östersjön. 80 år efter andra världskriget återkommer den som hot.

Som om vi inte redan överösts med larmrapporter om hur våra hav utsätts för klimathot, extremväder och global uppvärmning, så kommer det ett nytt.

Det handlar om att cirka 1,6 miljoner ton oexploderad ammunition från två världskriget ligger på botten av Nordsjön och Östersjön.

Det är alltså enorma mängder. 1 600 000 000 kilo, om vi ska skriva ut det i ett annat format.

Tyska miljöministeriet lanserar nu ett akut åtgärdsprogram kring ammunitionen, för att hantera ”denna fara för miljö, hälsa och säkerhet” som man konstaterar är ett hot mot den marina miljön, sjöfarten, fisket och turismen.

”Betydande fara”

Faran är ”betydande”, enigt ministeriet som pekar på att dessa granater långsamt rostar eller ruttnar.

Det gör också att ammunitionsgranaterna, de flesta sänkta efter andra världskriget som en del av Tysklands nedrustning, blir allt svårare att lokalisera och sedan ta hand om.

”Nyare forskning har visat att ämnen som härrör från sprängämnen, av vilka vissa är cancerframkallande och mutagena, kan ansamlas i marint liv såsom musslor och fisk”, skriver det tyska ministeriet.

Detta hotar för närvarande i första hand den marina miljön, enligt ministeriet som samtidigt påpekar att skadliga ämnen från explosiva föreningar kan ”komma in i den mänskliga näringskedjan på detta sätt i framtiden”.

Som ett pärlband längs kusterna, men ett hälsofarligt sådant. Totalt finns 1,6 miljoner ton dumpad ammunition i haven, enligt kartan. (Illustration: Tysklands miljöministerium)
Problematiskt för Östersjön

Det handlar alltså, som du ser på kartan, om Nordsjön och Östersjön men är särskilt problematiskt när det gäller Östersjön.

Det beror på att Östersjöns vatten statistiskt bara förnyas ungefär på 100 år, via en relativt liten förbindelse till Nordsjön och Atlanten.

”Det innebär att koncentrationen av föroreningar i Östersjön ackumuleras över tid”, påpekar Tysklands miljöministerium.

Ammunition som ligger på havsbotten eller redan sjunkit ner i leran utgör även en risk för sjöfart, fiske, turism och utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.

Den tyska regeringen nya program ska under flera år framöver försöka återta och omhänderta odetonerad ammunition i tyska marina vatten.

Satsar 100 miljoner euro

Det innebär att Tyskland, samtidigt som spänningarna i Östersjö-regionen växer dag för dag, får lägga energi på att städa upp efter andra världskriget.

Regeringens satsningar innehåller 100 miljoner euro till projektet i dess första etapp.

Man har inlett projektet utanför Boltenhagen. I området norr om badorten har man upptäckt ett fält med cirka 900 ton dumpad ammunition.

Det mesta sänktes avsiktligen efter andra världskrigets slut. Under 1946 skickades tåg från hela Tyskland till kusten och där körde fiskare, mot betalning, ut ammunitionen till havs och dumpade det.

MiljöpåverkanNordsjönÖstersjönTyskland
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

