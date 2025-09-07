Med skuggfartygen som fraktar rysk olja har Östersjön förvandlats till en tickande bomb för en svår oljeolycka, varnar sakkunnig.
Expert: Oljeolycka på Östersjön ”bara en tidsfråga”
”Det är bara en tidsfråga innan en tiomiljarders-oljeolycka inträffar. Vem får betala? Det blir sannolikt kuststaterna”, säger Michelle Wiese Bockmann, senior analytiker, till SVT.
Enligt det maritima analysföretaget Windward skeppade minst 17 fullastade fartyg olja på Östersjön i juli under falsk flagg.
Vill ha fler skuggfartyg på Östersjön
Med västs sanktioner mot Ryssland i spåren av landets utdragna invasionskrig i Ukraina anstränger sig Kreml för att utöka flottan av skuggfartyg som kan transportera olja.
I dagsläget uppskattas den ryska skuggflottan bestå av drygt 600 fartyg. Det är oseriösa rederier som tillhandahåller dessa och falskflaggar fartygen för att runda säkerhetsbestämmelserna.
”Fartyg som seglar under falsk flagg är statslösa, saknar godkända försäkringar och sjövärdighetsintyg”, säger Michelle Wiese Bockmann till SVT som uppger att flera av länderna som stor bakom skuggflottan tidigare varit godkända men har blivit av med sina licenser till följd av sanktioner eller bristande sjöduglighet.
Dessa internationella länder har då registrerat om sina fartyg i länder som fungerar som brevlådeföretag, framgår det.
Hittills har man upptäckt elva bluffregistreringar där rederier används av Putins Ryssland, men i verkligheten existerar inte registren. Pappren beskrivs som värdelösa.
Kuststater har rätt att ingripa mot falskflaggade fartyg i Östersjön, men samtidigt får båtarna trafikera vattnet enligt FN:s havsrättskonvention.
Läs också: Kräver hårdare tag mot skuggflottan: “Måste stå enade” Realtid
Putin varnade Estland med stridflyg
Estland har stoppat fartyg som tvingats åtgärda sina säkerhetsbrister. Men när landets kustbevakning ingrep i maj mot ett annat fartyg på Östersjön skickade Ryssland stridsflygplan som eskorterade det till en rysk hamn, en markering som uppfattades så kraftfull att inga åtgärder vidtagits mot falskflaggade fartyg efter det, berättar SVT och konstaterar att skuggflottan, enligt organisationen CREA, skeppade 71 procent av råoljan i början av året men att den siffran i juni hade fallit till 36 procent som en effekt av sanktionerna mot Ryssland.
Två månader senare transporterades 52 procent av råoljan.
EU och Storbritannien uppges dra åt snaran mot skuggflottan medan USA under president Trumps andra mandatperiod inte infört nya sanktioner mot den ryska sjöfarten.
Läs även: Norskt rederi anklagas – styrde skuggflotta DagensPS
Läs mer: Skuggflottan frodas i Arktis – här smugglas Putins viktiga gas Dagens PS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
