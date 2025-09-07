Expert: Oljeolycka på Östersjön ”bara en tidsfråga”

”Det är bara en tidsfråga innan en tiomiljarders-oljeolycka inträffar. Vem får betala? Det blir sannolikt kuststaterna”, säger Michelle Wiese Bockmann, senior analytiker, till SVT.

Enligt det maritima analysföretaget Windward skeppade minst 17 fullastade fartyg olja på Östersjön i juli under falsk flagg.

Vill ha fler skuggfartyg på Östersjön

Med västs sanktioner mot Ryssland i spåren av landets utdragna invasionskrig i Ukraina anstränger sig Kreml för att utöka flottan av skuggfartyg som kan transportera olja.

I dagsläget uppskattas den ryska skuggflottan bestå av drygt 600 fartyg. Det är oseriösa rederier som tillhandahåller dessa och falskflaggar fartygen för att runda säkerhetsbestämmelserna.

”Fartyg som seglar under falsk flagg är statslösa, saknar godkända försäkringar och sjövärdighetsintyg”, säger Michelle Wiese Bockmann till SVT som uppger att flera av länderna som stor bakom skuggflottan tidigare varit godkända men har blivit av med sina licenser till följd av sanktioner eller bristande sjöduglighet.