"Ukraina planerar falsk attack på Polen"

Det ser ut som om Vladimir Putin läst sin historiebok. Det senaste ryska utspelet påminner om upptakten till andra världskriget.

I gryningen 1 september 1939 avlossade det tyska krigsfartyget SMS Schleswig-Holstein sina kanoner mot garnisonen på polska halvön Westerplatte.

Samtidigt som fartyget öppnade eld, korsade mer än en miljon tyska soldater gränsen mellan Tyskland och Polen.

Påhittat polskt anfall

Kvällen innan hade tysk säkerhetstjänst iscensatt ett påhittat polskt anfall mot tre platser vid tysk-polska gränsen.

Efter ”attackerna” lät Tyskland, på SS-chefen Heinrich Himmlers order avrätta sex fångar iklädda polska uniformer i koncentrationslägret Sachsenhausen utanför Berlin.

Kropparna transporterades sedan till radiostationen i Gleiwitz vid polska gränsen, samtidigt som tyska soldater avlossade sina vapen för att ge sken av att de var under beskjutning.

Via detta kunde nazisterna i sin propaganda hävda att Polen genomfört ett fegt och oprovocerat anfall mot Tyskland och att man därför hade rätt att anfalla landet.

