Nu sprids ryska uppgifter om att Ukraina planerar en falsk attack mot Polen. Upplägget påminner om upptakten till andra världskriget.
"Ukraina planerar falsk attack på Polen"
Det ser ut som om Vladimir Putin läst sin historiebok. Det senaste ryska utspelet påminner om upptakten till andra världskriget.
I gryningen 1 september 1939 avlossade det tyska krigsfartyget SMS Schleswig-Holstein sina kanoner mot garnisonen på polska halvön Westerplatte.
Samtidigt som fartyget öppnade eld, korsade mer än en miljon tyska soldater gränsen mellan Tyskland och Polen.
USA ska hjälpa Ukraina bomba Ryssland. Dagens PS
Påhittat polskt anfall
Kvällen innan hade tysk säkerhetstjänst iscensatt ett påhittat polskt anfall mot tre platser vid tysk-polska gränsen.
Efter ”attackerna” lät Tyskland, på SS-chefen Heinrich Himmlers order avrätta sex fångar iklädda polska uniformer i koncentrationslägret Sachsenhausen utanför Berlin.
Kropparna transporterades sedan till radiostationen i Gleiwitz vid polska gränsen, samtidigt som tyska soldater avlossade sina vapen för att ge sken av att de var under beskjutning.
Via detta kunde nazisterna i sin propaganda hävda att Polen genomfört ett fegt och oprovocerat anfall mot Tyskland och att man därför hade rätt att anfalla landet.
Rysk variant på temat
Nu sprider Ryssland en variant på detta tema genom att påstå att Ukraina kommer att skicka soldater till Polen för att de ska låtsas vara ryska och belarusiska angripare, rapporterar norska Finansavisen.
Man hänvisar till att det ryska utrikesdepartementet ska ha skrivit på Telegram att ”kandidaterna för denna falska operation redan har valts ut”.
Planen ska, enligt ryssarna, sedan vara att de falska soldaterna ska låta sig gripas av säkerhetsstyrkor i Polen och då låtsas vara ryssar och belarusier.
”Det här gör för att skrämma befolkningen i Nato-länder med hopp om att minska stödet för Ukraina, säger Tor Bukkvold, chefsforskare vid Försvarsmaktens forskningsinstitut, till Nettavisen.
Polen stängde luftrum under ryska Kiev-attacker. Dagens PS
”Extremt riskabelt”
Han konstaterar att det skulle vara ”extremt riskabelt” för Ukraina att försöka lura västländer och att hela upplägget lätt skulle avslöjas.
Bukkvold tror heller inte att det ska tolkas som att Ryssland har planer på att gå in i Polen.
”Det kan mycket väl vara så att Ryssland planerar att gå vidare med hybridoperationer i Polen, men jag tror inte att de kommer att göra något som riskerar att utlösa Natos artikel 5. Åtminstone inte något som skulle kunna leda till att de öppet måste sätta in sina egna styrkor. De senare är upptagna på annat håll”, menar Bukkvoll.
Rysslands ekonomi är beroende av krig: “Kommer inte ta slut”. Realtid
