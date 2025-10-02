Dagens PS
Dagensps.se
Världen

"Ukraina planerar falsk attack på Polen"

Ryska uppgifter: Ukraina planerar falsk attack på Polen
Utrikesministrarna från Tyskland, Polen, Frankrike och Ukraina, samlade i Warszawa 29 september för att diskutera samarbetet mot Ryssland. (Foto: Czarek Sokolowski/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Nu sprids ryska uppgifter om att Ukraina planerar en falsk attack mot Polen. Upplägget påminner om upptakten till andra världskriget.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Oscar Sjöstedt gästar studion
Spela klippet
PS Studio

Därför vill Sverigedemokraterna radera elskatten

02 okt. 2025

Det ser ut som om Vladimir Putin läst sin historiebok. Det senaste ryska utspelet påminner om upptakten till andra världskriget.

I gryningen 1 september 1939 avlossade det tyska krigsfartyget SMS Schleswig-Holstein sina kanoner mot garnisonen på polska halvön Westerplatte.

ANNONS

Samtidigt som fartyget öppnade eld, korsade mer än en miljon tyska soldater gränsen mellan Tyskland och Polen.

USA ska hjälpa Ukraina bomba Ryssland. Dagens PS

Påhittat polskt anfall

Kvällen innan hade tysk säkerhetstjänst iscensatt ett påhittat polskt anfall mot tre platser vid tysk-polska gränsen.

Efter ”attackerna” lät Tyskland, på SS-chefen Heinrich Himmlers order avrätta sex fångar iklädda polska uniformer i koncentrationslägret Sachsenhausen utanför Berlin.

Kropparna transporterades sedan till radiostationen i Gleiwitz vid polska gränsen, samtidigt som tyska soldater avlossade sina vapen för att ge sken av att de var under beskjutning.

Via detta kunde nazisterna i sin propaganda hävda att Polen genomfört ett fegt och oprovocerat anfall mot Tyskland och att man därför hade rätt att anfalla landet.

ANNONS

Nato hänger inte med i Rysslands drönarkrig. Dagens PS

Vladimir Putin och vice premiärminister Marat Khusnullin tisdag. Nu sprider Ryssland uppgifter om falska ukrainska attacker mot Polen. (Foto: Alexander Kazakov/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Rysk variant på temat

Nu sprider Ryssland en variant på detta tema genom att påstå att Ukraina kommer att skicka soldater till Polen för att de ska låtsas vara ryska och belarusiska angripare, rapporterar norska Finansavisen.

Man hänvisar till att det ryska utrikesdepartementet ska ha skrivit på Telegram att ”kandidaterna för denna falska operation redan har valts ut”.

Planen ska, enligt ryssarna, sedan vara att de falska soldaterna ska låta sig gripas av säkerhetsstyrkor i Polen och då låtsas vara ryssar och belarusier.

”Det här gör för att skrämma befolkningen i Nato-länder med hopp om att minska stödet för Ukraina, säger Tor Bukkvold, chefsforskare vid Försvarsmaktens forskningsinstitut, till Nettavisen.

Polen stängde luftrum under ryska Kiev-attacker. Dagens PS

”Extremt riskabelt”

ANNONS

Han konstaterar att det skulle vara ”extremt riskabelt” för Ukraina att försöka lura västländer och att hela upplägget lätt skulle avslöjas.

Bukkvold tror heller inte att det ska tolkas som att Ryssland har planer på att gå in i Polen.

”Det kan mycket väl vara så att Ryssland planerar att gå vidare med hybridoperationer i Polen, men jag tror inte att de kommer att göra något som riskerar att utlösa Natos artikel 5. Åtminstone inte något som skulle kunna leda till att de öppet måste sätta in sina egna styrkor. De senare är upptagna på annat håll”, menar Bukkvoll.

Rysslands ekonomi är beroende av krig: “Kommer inte ta slut”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
PolenRysslandUkraina
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Oscar Sjöstedt gästar studion
Spela klippet
Politik

Därför vill Sverigedemokraterna radera elskatten

02 okt. 2025
ANNONS
ANNONS