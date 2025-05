Turismen krisar när Himalaya försvinner i dimman

För några år sedan var mars till maj och oktober till november högsäsong för trekking och bergsturism i Nepal. Men idag ligger en tät smog över Kathmandu, även under annars klara månader.



Diset består av rök och sot från fordon, industrier, skogsbränder, sopbränning och svedjebruk. Varmare luftlager bildar ett lock över staden som håller kvar smutsen – och skymmer sikten mot bergen.

Enligt BBC News är den förorenade dimman en katastrof, inte bara för människors hälsa utan för en av Nepals viktigaste inkomstkällor: turismen.

“Jag marknadsför inte längre vår anläggning som platsen för soluppgångar och Himalaya-vy. Nu lyfter vi i stället kultur och historia”, säger hotellägaren Yogendra Shakya till BBC.

Han har drivit hotell i Nagarkot utanför Kathmandu sedan 1996 och sett sikten krympa.

Läs även: Havsnivån stiger allt snabbare, katastrof för kuststäder. Dagens PS

Damm, rök och sot skymmer sikten

Sydasiatiska städer toppar listorna över världens mest förorenade platser, med försämrad hälsa, inställda flyg och stängda skolor som följd. Samma gäller de högt belägna bergsstäderna i Nepal.



Luften har blivit smutsigare, klimatet varmare och torrperioderna längre. Regnet kommer mer sällan och sikten minskar snabbt, enligt BBC.

Enligt Nepals hydrologiska myndighet har antalet disiga dagar i Pokhara, en populär turistort, ökat dramatiskt, från 23 (2020) till 168 dagar under 2024. Sikten är ofta under 5 kilometer, även under turistsäsongen.



“Dimma och dammstormar ökar i Sydasien, och den trenden ser ut att fortsätta till följd av klimatförändringar, säger Dr Someshwor Das vid South Asia Meteorological Association till BBC.

För trekkingguider och småföretagare är situationen akut.

ANNONS

“Vi fick kompensera ett helt sällskap eftersom vi inte kunde visa dem bergen de kom för att se”, säger den erfarna guiden Lucky Chhetri.

Hon uppger att hennes affärer gått ned med 40 procent.