Zelenskyj: Ungern har lämnat tillbaka guld

”Ett viktigt steg i relationen med Ungern”, skriver president Volodymyr Zelenskyj på X och tackar Ungern för en ”konstruktiv och civiliserad inställning”.

De sju bankanställda hölls fångna i ett dygn innan de deporterades. Kvar blev då deras last, 35 miljoner euro i kontanter och nio kilo guld.

Enligt Kiev handlade det om en vanlig överföring av statliga tillgångar. Ungern beskrev det som finansiering av ”ukrainsk krigsmaffia”.

Efter det ungerska maktsiktet, där tillträdande premiärministern Peter Magyar visar en mer Ukrainavänlig inställning än företrädaren Viktor Orbán, har landet sagt ja till EU:s lån till Ukraina och Magyar föreslagit ett möte med Zelenskyj.