Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Trump och Putin på väg – här är dagens agenda

På varsitt plan mot mötet som kan förändra kriget – Trump och Putin närmar sig ett avgörande samtal om Ukrainas framtid.
På varsitt plan mot mötet som kan förändra kriget – Trump och Putin närmar sig ett avgörande samtal om Ukrainas framtid.
Margaretha Levander
Margaretha Levander
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Donald Trump och Vladimir Putin sitter just på varsitt plan med kurs mot Anchorage, Alaska. De möts för första gången sedan Trump återvände till Vita huset – med ett eldupphör i Ukraina högst upp på agendan.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Amerikanska presidenten Donald Trump har beskrivit mötet som ett försök att få slut på ”blodbadet” i Europa, samtidigt som han understryker att han framförallt vill få parterna till förhandlingsbordet.

”Jag är inte här för att förhandla för Ukraina, jag är här för att få dem till bordet,” sa Trump ombord på Air Force One på väg till mötet, enligt Reuters.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj är inte inbjuden. Han hoppas dock, enligt uttalanden, att samtalen kan öppna vägen för trepartsförhandlingar och en ”rättvis fred”.

Två ledare, en konflikt och världens blickar – Trump och Putin på väg mot samtal som kan rita om Europas karta
Två ledare, en konflikt och världens blickar – Trump och Putin på väg mot fredagens samtal i Alaska, som kan rita om världskartan.

I Kiev och flera europeiska huvudstäder finns dock oro för att Trump kan acceptera en uppgörelse som fryser konflikten och indirekt erkänner rysk kontroll över ockuperade områden.

“Jag tror inte att den här omgången kommer att bli avgörande. Det har redan varit tillräckligt många möten och förhandlingar som lovat oss, vanliga människor, att något ska lösas … så personligen ser jag inga förändringar på gång”, säger Oleksandra Kozlova, avdelningschef på en digitalbyrå i Kiev, till CBS News.

Putin får genom mötet chansen att visa att Ryssland återigen är en självklar aktör på den internationella scenen, trots år av västlig isolering.

Agenda för mötet – slutar med en gemensam presskonferens

Dagens schema (svensk tid, CEST)

ANNONS
  • 21:00 – Putin anländer.
  • Kort därefter – Trump möter Putin vid planet.
  • 21:30–23:00 – Privata samtal
  • 23:00–00:00 – Utökade delegationsmöten.
  • 00:00 – Gemensam presskonferens (natten till lördag).
  • Tidigt lördag morgon – Trump lämnar.

Centrala punkter på agendan

  1. Eldupphör i Ukraina – Trump vill pressa fram en vapenvila som kan leda till fortsatta fredsförhandlingar. Putin kan å sin sida kräva att Nato inte expanderar österut och att vissa sanktioner lättas.
  2. Ekonomiskt samarbete – Möjliga affärsmöjligheter mellan USA och Ryssland diskuteras, men Trump har klargjort att inga avtal blir aktuella innan kriget är på väg att avslutas.
  3. Kärnvapenkontroll – Ett nytt avtal för att ersätta det sista gällande kärnvapenavtalet, som löper ut i februari nästa år, kan vara på bordet.
  4. Sanktioner och handel – Putin är pressad av västerländska sanktioner och USA:s hot om tullar mot köpare av rysk olja.
  5. Nästa steg – Om mötet går väl vill Trump snabbt arrangera ett trepartsmöte med Zelenskyj som tredje part.
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Ett möte fyllt av symbolik

På väg till mötet lade Putin blommor vid ett minnesmärke i Rysslands Fjärran Östern som hedrar USA:s och Sovjets samarbete under andra världskriget – en gest som signalerar vilja till samarbete, åtminstone på ytan.

Både Trump och Putin beskriver varandra som erfarna och respektfulla motparter. Trump kallade Putin ”en smart kille” och betonade att det finns ”en god respekt” mellan dem, samtidigt som han varnade för ”ekonomiskt svåra” konsekvenser om mötet misslyckas.

Läs även: Möter Putin och fiskar efter Nobels fredspris

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AlaskaTrumpUkrainaVladimir Putin
Margaretha Levander
Margaretha Levander

Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.

Margaretha Levander
Margaretha Levander

Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS