Trump och Putin på väg – här är dagens agenda

Amerikanska presidenten Donald Trump har beskrivit mötet som ett försök att få slut på ”blodbadet” i Europa, samtidigt som han understryker att han framförallt vill få parterna till förhandlingsbordet.

”Jag är inte här för att förhandla för Ukraina, jag är här för att få dem till bordet,” sa Trump ombord på Air Force One på väg till mötet, enligt Reuters.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj är inte inbjuden. Han hoppas dock, enligt uttalanden, att samtalen kan öppna vägen för trepartsförhandlingar och en ”rättvis fred”.

Två ledare, en konflikt och världens blickar – Trump och Putin på väg mot fredagens samtal i Alaska, som kan rita om världskartan.

I Kiev och flera europeiska huvudstäder finns dock oro för att Trump kan acceptera en uppgörelse som fryser konflikten och indirekt erkänner rysk kontroll över ockuperade områden.

“Jag tror inte att den här omgången kommer att bli avgörande. Det har redan varit tillräckligt många möten och förhandlingar som lovat oss, vanliga människor, att något ska lösas … så personligen ser jag inga förändringar på gång”, säger Oleksandra Kozlova, avdelningschef på en digitalbyrå i Kiev, till CBS News.

Putin får genom mötet chansen att visa att Ryssland återigen är en självklar aktör på den internationella scenen, trots år av västlig isolering.

Agenda för mötet – slutar med en gemensam presskonferens

Dagens schema (svensk tid, CEST)

21:00 – Putin anländer.

– Putin anländer. Kort därefter – Trump möter Putin vid planet.

– Trump möter Putin vid planet. 21:30–23:00 – Privata samtal

– Privata samtal 23:00–00:00 – Utökade delegationsmöten.

– Utökade delegationsmöten. 00:00 – Gemensam presskonferens (natten till lördag).

– Gemensam presskonferens (natten till lördag). Tidigt lördag morgon – Trump lämnar.

Centrala punkter på agendan