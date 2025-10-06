Dagens PS
Dagensps.se
Världen

USA-källor: Inga nya missiler till Ukraina

Oklart med nya vapen till Ukraina enligt USA-källor
Den här vägen. Danske statsministern Mette Frederiksen pekar ut riktningen för Volodymyr Zelenskyj i Köpenhamn i veckan. (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Det är ”osannolikt” med amerikanska Tomahawk-leveranser till Ukraina, enligt flera källor. Samtidigt intensifierar Ryssland sina attacker.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Trump-regimens nya ambition att skicka långdistansmissiler till Ukraina kanske inte är genomförbar.

Flera källor säger till Reuters att det Tomahawk-lager som finns redan är avsatt för flottan och andra ändamål.

Vicepresidenten JD Vance sade för några dagar sedan att USA ”överväger” en begäran om Tomahawk-missiler.

Någon dag senare rapporterade media att USA kommer att förse Ukraina med kunskap för att kunna attackera energiinfrastruktur långt inne i Ryssland.

USA ska hjälpa Ukraina bomba Ryssland. Dagens PS

”Inte sannolikt”

Flera amerikanska källor säger nu till Reuters att Tomahawk-missiler inte finns tillgängliga och föreslår i stället att alternativ med kortare räckvidd levereras till Ukraina.

USA kan sälja andra långdistansvapen till europeiska allierade, som kan leverera till Ukraina men Tomahawk är ”osannolik” i sammanhanget.

Ett nytt finansiellt instrument, Prioritized Ukraina Requirements List, Purl, har utvecklas av USA och allierade för att förse Ukraina med nya vapen.

ANNONS

Det ska ske med nya vapen och vapen ur amerikanska lager men finansierade av andra Nato-länder.

“Ukraina planerar falsk attack på Polen”. Dagens PS

JD Vance pekar åt båda hållen samtidigt och illustrerar de motsägelsefulla beskeden från Vita huset, senast ett nej till Tomahawk till Ukraina. (Foto: Evan Vucci/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Ryssland: ”Farlig eskalering”

Tomahawk-missilen har varit i produktion sedan mitten av 1980-talet. Under senare år har produktionen varierat från 55 till 90 per år. Enligt Pentagons budgetdata planerar USA att köpa 57 missiler år 2026.

Ett officiellt ryskt uttalande torsdag förklarade att dess militär analyserade vad som sker om USA levererar Tomahawk-missiler till Ukraina.

Ryssland säger i uttalandet att om USA förser Ukraina med Tomahawks skulle det innebära ”en ny omgång av farlig eskalering” mellan Ryssland och väst.

Samtidigt intensifierar Ryssland sina attacker. Nu handlar det om massiva attacker mot Ukrainas energiinfrastruktur inför vintern, enligt president Volodymyr Zelenskyj.

Under fredagen genomförde Ryssland en massiv missil- och drönarattack mot energianläggningar, sade Zelenskyj i sitt kvällstal fredag.

ANNONS

”Vill skada inför vintern”

Zelenskyj anklagar Ryssland för att vilja fördjupa ukrainarnas svårigheter inför vintern, skriver Kyiv Independent.

”Just i dag attackerade Ryssland vår gasinfrastruktur med 35 missiler, inklusive ballistiska vapen. Det var en kombinerad attack, och bara hälften av missilerna sköts ner”, sade Zelenskyj efter ett möte med Ukrainas högsta militära befäl.

Under fredagen gjordes ett kraftigt ryskt flyganfall mot några av Ukrainas viktigaste gasproduktionsanläggningar och orsakade kritiska skador.

Ryssland attackerade anläggningar tillhörande Ukrainas statliga gas- och oljebolag Naftogaz i Charkiv och Poltava oblaster, sa Naftogaz vd Sergii Koretskyj.

Koretskyi kallade det den största attacken mot företagets anläggningar sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022.

Den ledande privata energileverantören DTEK sade att de tvingats avbryta verksamheten vid flera gasanläggningar i Poltava oblast.

Ukraina vill bygga Europas drönarmur – så ska hotet stoppas. Dagens PS

Ryssland höjer skatten – ser inget slut på kriget. Realtid

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
RysslandUkrainaUSA
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS