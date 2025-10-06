USA-källor: Inga nya missiler till Ukraina

Trump-regimens nya ambition att skicka långdistansmissiler till Ukraina kanske inte är genomförbar.

Flera källor säger till Reuters att det Tomahawk-lager som finns redan är avsatt för flottan och andra ändamål.

Vicepresidenten JD Vance sade för några dagar sedan att USA ”överväger” en begäran om Tomahawk-missiler.

Någon dag senare rapporterade media att USA kommer att förse Ukraina med kunskap för att kunna attackera energiinfrastruktur långt inne i Ryssland.

”Inte sannolikt”

Flera amerikanska källor säger nu till Reuters att Tomahawk-missiler inte finns tillgängliga och föreslår i stället att alternativ med kortare räckvidd levereras till Ukraina.

USA kan sälja andra långdistansvapen till europeiska allierade, som kan leverera till Ukraina men Tomahawk är ”osannolik” i sammanhanget.

Ett nytt finansiellt instrument, Prioritized Ukraina Requirements List, Purl, har utvecklas av USA och allierade för att förse Ukraina med nya vapen.

Det ska ske med nya vapen och vapen ur amerikanska lager men finansierade av andra Nato-länder.

