Trots EU-sanktioner: "Kan agera ostört"

Baltikum vill isolera Ryssland både politiskt och ekonomiskt. Samtidigt finns det ett nätverk av företag i Litauen, Lettland och Estland som bidrar till att hålla den ryska skuggflottan i gång, enligt litauiska public service-bolaget LRT.

En undersökning baltiska medier gjort visar att bunkerfartygen Rina och Zircone genomfört en lång rad fartyg-till-fartyg-operationer och tankningar av olje- och petroleum-tankfartyg.

Många av dessa hade anlöpt ryska hamnar just före eller efter dessa tankningar.

Tydlig del av skuggflottan

Anatalij Kravtsev, analytiker vid Kyiv School of Economics, säger till LRT att minst 20 av dessa tankfartyg visade tydliga tecken på att vara en del av den ryska skuggflottan.

Trots EU:s utökade ansträngningar att komma åt skuggflottan fortsätter dessa fartyg att leverera bränsle utan störningar.

Rina och Zircone tillhör FB Trade, ett Dubai-registrerat företag men enligt LRT med den baltiska jätten Fast Bunkering, verksam i hamnen i i Klaipėda, som verklig ägare.

Efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 blev Dubai en fristad för företag som ville verka inom EU men vara svåra att spåra.

Tillgången till företagsregister är extremt begränsad i Förenade arabemiraten, vilket gör att det ofta är omöjligt att identifiera företagen.

