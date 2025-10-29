Dagens PS
Trots EU-sanktioner: "Kan agera ostört"

Tankar rysk skuggflotta i hemlighet
Franska soldater på tankfartyget Boracy, en del av Rysslands skuggflotta, vid ett tillslag utanför Saint-Nazaire tidigare i oktober. (Foto: Mathieu Pattier/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Ett nätverk av baltiska företag uppges hålla i gång den ryska skuggflottan genom att bland annat tanka fartygen i hemlighet.

Baltikum vill isolera Ryssland både politiskt och ekonomiskt. Samtidigt finns det ett nätverk av företag i Litauen, Lettland och Estland som bidrar till att hålla den ryska skuggflottan i gång, enligt litauiska public service-bolaget LRT.

En undersökning baltiska medier gjort visar att bunkerfartygen Rina och Zircone genomfört en lång rad fartyg-till-fartyg-operationer och tankningar av olje- och petroleum-tankfartyg.

Många av dessa hade anlöpt ryska hamnar just före eller efter dessa tankningar.

Tydlig del av skuggflottan

Anatalij Kravtsev, analytiker vid Kyiv School of Economics, säger till LRT att minst 20 av dessa tankfartyg visade tydliga tecken på att vara en del av den ryska skuggflottan.

Trots EU:s utökade ansträngningar att komma åt skuggflottan fortsätter dessa fartyg att leverera bränsle utan störningar.

Rina och Zircone tillhör FB Trade, ett Dubai-registrerat företag men enligt LRT med den baltiska jätten Fast Bunkering, verksam i hamnen i i Klaipėda, som verklig ägare.

Efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 blev Dubai en fristad för företag som ville verka inom EU men vara svåra att spåra.

Tillgången till företagsregister är extremt begränsad i Förenade arabemiraten, vilket gör att det ofta är omöjligt att identifiera företagen.

Litauens utrikesminister Kestutis Budrys menar att EU:s sanktioner gör nytta men att införandet av dem sker för långsamt. (Foto: Virginia Mayo/AP-TT)
”Kan dölja vad som helst”

”Att flytta företag till Dubai har blivit en vanlig trend eftersom man där kan dölja vad som helst. Många ryska företag som driver skuggflottor flyttade till Dubai”, säger sjöfartsexperten Salvatore R Mercogliano hos LRT.

Litauens utrikesminister Kęstutis Budrys säger hos LRT att sanktionerna fungerar, men att de införs för långsamt.

”När restriktionerna träder i kraft har Ryssland redan tjänat sina pengar. Medan övervakningsmyndigheter kämpar för att komma i kapp företagens verksamhet fortsätter de, till exempel Fast Bunkering,, att göra affärer i stort sett ostört.”

”Sanktionerna har misslyckats”

Analytikern Michelle Wiese Bockmann, specialiserad på marin underrättelsetjänst, säger hos LRT att denna typ av verksamhet kommer att förbli mycket lönsam så länge man klarar att agera i den juridiska gråzonen.

”Sedan Rysslands invasion av Ukraina har antalet fartyg i den här mörka flottan tredubblats. Ryssland har spenderat miljarder dollar på att bygga detta nätverk”, sammanfattar hon.

”I den meningen har sanktionerna misslyckats med att uppnå sitt mål, i stället för att göra haven säkrare har de gjort dem farligare.”

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

