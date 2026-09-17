USA i mångmiljardaffär med Saudiarabien
USA planerar att sälja stridsflyg av typen F-35 till Saudiarabien. Affären kan vara värd 24,3 miljarder dollar, motsvarande omkring 238 miljarder kronor.
I november i fjol skrev USA:s president Donald Trump och Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman under flera samarbetsavtal. Bland annat omfattades köpet av ett då okänt antal F-35, det superavancerade stridsplanet från Lockheed Martin.
Nu har USA:s utrikesdepartement meddelat kongressen att man planerar att sälja upp till 48 stridsflygplan till Saudiarabien.