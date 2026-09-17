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Handel

USA i mångmiljardaffär med Saudiarabien

Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman och president Donald Trump vid ett möte i Vita huset i november förra året.
Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman och president Donald Trump vid ett möte i Vita huset i november förra året. Foto: Evan Vucci/AP/TT
I november i fjol skrev USA:s president Donald Trump och Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman under flera samarbetsavtal. Bland annat omfattades köpet av ett då okänt antal F-35, det superavancerade stridsplanet från Lockheed Martin.

USA planerar att sälja stridsflyg av typen F-35 till Saudiarabien. Affären kan vara värd 24,3 miljarder dollar, motsvarande omkring 238 miljarder kronor.

I november i fjol skrev USA:s president Donald Trump och Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman under flera samarbetsavtal. Bland annat omfattades köpet av ett då okänt antal F-35, det superavancerade stridsplanet från Lockheed Martin.

Nu har USA:s utrikesdepartement meddelat kongressen att man planerar att sälja upp till 48 stridsflygplan till Saudiarabien.

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