Världen

Toppgeneral: Europa måste tuffa till sig

Den franske toppgeneralen Thierry Burkhard anser att Europa måste bli hårdare.
Den franske toppgeneralen Thierry Burkhard anser att Europa måste bli hårdare. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Världen har blivit hårdare och Europa måste tuffa till sig för att inte bli överkörda. Det anser en fransk toppgeneral som uppger att Europa nu tappar viktig mark gentemot nya länder.

Världsherraväldet håller på att tas över av nya länder, där Europa inte finns med på listan.

Hårda ledare styr

Det är hårda ledare som numera håller i trådarna, i länder som Kina, Ryssland och USA.

Tidigare var Europa med i det racet men har tappat viktig mark och riskerar att bli ett “jagat djur” istället, anser den franske toppgeneralen Thierry Burkhard.

“Det kommer efter att västvärlden satte tonen under två århundraden”, säger han i en intervju med Politico.

Europa glöms bort

Europa är bara en spillra av sin forna glans menar han och medan strålkastarljuset numera är på helt andra geografiska områden så sjunker Europa allt längre bort från strålkastarkjuset.

Thierry Burkhard är inte ensam om att kritisera riktningen som Europa tar, även Italiens premiärminister Giorgia Meloni uppger att Europa måste tuffa till sig snarast.

“Vi måste vara villiga att betala priset för vår frihet och vårt oberoende”, sade hon på onsdagen.

Vaknat till en “mycket brutal väckarklocka”

Även den förre chefen för Europeiska centralbanken, Mario Draghi, stämmer in i kritiken riktad direkt mot de europeiska ledarna som nu har vaknat till en “mycket brutal väckarklocka” från Donald Trump och därmed behöver se över sina säkerhets- och försvarsutgifter snarast möjligt.

Det handlar inte bara om tonläge och retorik utan om vapenarsenalen menar Thierry Burkhard vidare.

Diversifiera arsenalerna i Europa

Europas väpnade styrkor måste diversifiera sina arsenaler, där ”frågan om ’vad som dödar vad och till vilken kostnad’ är central”.

“Om vi ​​bara utvecklar högteknologiska vapen som dödar men som faktiskt är väldigt, väldigt dyra, kommer vi förmodligen inte att lyckas”, säger han och tillägger att ammunitionslagren måste fyllas på rejält.

Det är en tuff värld vi lever i, och både regeringar och människor måste vakna och inse verkligheten menar Burkhard.

“Å ena sidan har europeiska länder aldrig varit så starka. Å andra sidan finns det en form av förnekelse från regeringar och befolkningar inför våldsnivån i världen idag.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

