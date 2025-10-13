Tjuvar avslöjade efter 675 år

När fåglar bygger bon kan de ibland plocka upp skräp som vi människor slängt. Ibland handlar det om annat än skräp och definitivt om sådant vi inte slängt.

Och skulle du någon gång ha sagt om någon ha-galen typ att ”den där är en riktig gam”, skulle du bara veta hur de riktiga gamarna beter sig.

När spanska forskare undersöka 12 gamla gåsgamsbon och hittade betydligt mer spännande saker än plast, papper och annat vi definierar som skräp.

Ovanlig i Sverige

För den som möjligen somnade till den biologilektionen är gåsgamen, gyps fulvus, en art i familjen hökar, förekommer mest från Medelhavsområdet österut till Indien och är den enda i underfamiljen ”gamla världens gamar” som kategoriseras som livskraftig i vår tid.

Den är upp till 110 centimeter lång, har ett vingspann på 270 centimeter och väger in på 13 kilo, sammanfattningsvis ingen man bråkar med i en taxikö.

En tröst för den som vill undvika sådant är att den bara observerats ett fåtal gånger i Sverige. Första gången i Skåne 1986, andra i Sörmland 2000 och tredje gången i Göteborg 2012, för att därefter sporadiskt ha setts på Öland och i Skåne.

