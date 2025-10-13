Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Tjuvar avslöjade efter 675 år

Gamar avslöjade med 675 år gammalt stöldgods
Gåsgamar äter av en död kalv. Nu har spanska forskare undersökt bon efter gåsgamar och sett hur de samlat ”stöldgods” från människor. (Foto: Jaroslav Pap/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

675 år gamla byten från stölder. Snacket om att ”ärlighet varar längst” kan ha fått sin definitiva dödsstöt, efter nya fynd.

När fåglar bygger bon kan de ibland plocka upp skräp som vi människor slängt. Ibland handlar det om annat än skräp och definitivt om sådant vi inte slängt.

Och skulle du någon gång ha sagt om någon ha-galen typ att ”den där är en riktig gam”, skulle du bara veta hur de riktiga gamarna beter sig.

När spanska forskare undersöka 12 gamla gåsgamsbon och hittade betydligt mer spännande saker än plast, papper och annat vi definierar som skräp.

Ovanlig i Sverige

För den som möjligen somnade till den biologilektionen är gåsgamen, gyps fulvus, en art i familjen hökar, förekommer mest från Medelhavsområdet österut till Indien och är den enda i underfamiljen ”gamla världens gamar” som kategoriseras som livskraftig i vår tid.

Den är upp till 110 centimeter lång, har ett vingspann på 270 centimeter och väger in på 13 kilo, sammanfattningsvis ingen man bråkar med i en taxikö.

En tröst för den som vill undvika sådant är att den bara observerats ett fåtal gånger i Sverige. Första gången i Skåne 1986, andra i Sörmland 2000 och tredje gången i Göteborg 2012, för att därefter sporadiskt ha setts på Öland och i Skåne.  

Gott om stöldgods i bona

De spanska forskarna hittade i vilket fall över 600 år gammalt stöldgods i fågelbona, i form av skor, vapen och korgar, rapporterar Ecology som refereras av norska Forskning.

De tolv bona undersöktes i ett område där gåsgamen utrotades för 70-130 år sedan, enligt Phys.org.

Bland äggskal, ben och skräp som använts för att bygga själva bona, hittade forskarna mer konkret en slangbella, ett träspjut, skor, en del av ett armborst, en rottingkort och en bit dekorerat läder.

En del av en sko som hittades har daterades till att vara 675 år, läderbiten till en ålder av 650 år.

Miljöer som bevarar

Forskarna förklarar att de torra, skyddade klippgrottor i södra Europa där gamarna gärna bygger sina bon, fungerar som små ”naturmuseer”.

Materialen är välbevarade och bland föremål som de ovan hittar forskarna tusentals ben och andra kvarlevor av djur.

Forskarna beskriver bona som ett effektivt verktyg för att undersöka och förstå utvecklingen av biologisk mångfald, ekologi och miljöförändringar, konstaterar Phys.org.

djurForskningSpanien
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

