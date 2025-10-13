675 år gamla byten från stölder. Snacket om att ”ärlighet varar längst” kan ha fått sin definitiva dödsstöt, efter nya fynd.
Tjuvar avslöjade efter 675 år
När fåglar bygger bon kan de ibland plocka upp skräp som vi människor slängt. Ibland handlar det om annat än skräp och definitivt om sådant vi inte slängt.
Och skulle du någon gång ha sagt om någon ha-galen typ att ”den där är en riktig gam”, skulle du bara veta hur de riktiga gamarna beter sig.
När spanska forskare undersöka 12 gamla gåsgamsbon och hittade betydligt mer spännande saker än plast, papper och annat vi definierar som skräp.
Husdjur: Världens sorgligaste ekonomiindikator. Dagens PS
Ovanlig i Sverige
För den som möjligen somnade till den biologilektionen är gåsgamen, gyps fulvus, en art i familjen hökar, förekommer mest från Medelhavsområdet österut till Indien och är den enda i underfamiljen ”gamla världens gamar” som kategoriseras som livskraftig i vår tid.
Den är upp till 110 centimeter lång, har ett vingspann på 270 centimeter och väger in på 13 kilo, sammanfattningsvis ingen man bråkar med i en taxikö.
En tröst för den som vill undvika sådant är att den bara observerats ett fåtal gånger i Sverige. Första gången i Skåne 1986, andra i Sörmland 2000 och tredje gången i Göteborg 2012, för att därefter sporadiskt ha setts på Öland och i Skåne.
Från drönare till duvor: så ser det verkliga luftrummet ut. Dagens PS
Gott om stöldgods i bona
De spanska forskarna hittade i vilket fall över 600 år gammalt stöldgods i fågelbona, i form av skor, vapen och korgar, rapporterar Ecology som refereras av norska Forskning.
De tolv bona undersöktes i ett område där gåsgamen utrotades för 70-130 år sedan, enligt Phys.org.
Bland äggskal, ben och skräp som använts för att bygga själva bona, hittade forskarna mer konkret en slangbella, ett träspjut, skor, en del av ett armborst, en rottingkort och en bit dekorerat läder.
En del av en sko som hittades har daterades till att vara 675 år, läderbiten till en ålder av 650 år.
Därför blir du som en apa på fyllan. Dagens PS
Miljöer som bevarar
Forskarna förklarar att de torra, skyddade klippgrottor i södra Europa där gamarna gärna bygger sina bon, fungerar som små ”naturmuseer”.
Materialen är välbevarade och bland föremål som de ovan hittar forskarna tusentals ben och andra kvarlevor av djur.
Forskarna beskriver bona som ett effektivt verktyg för att undersöka och förstå utvecklingen av biologisk mångfald, ekologi och miljöförändringar, konstaterar Phys.org.
Fler älgar i skogen när vi skjuter färre. Dagens PS
