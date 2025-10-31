Tequilan hotad: "Utan fladdermöss – ingen sprit"

Allt handlar om den blå agaven, växten som ger tequilan dess unika smak. För att möta den globala efterfrågan odlas agaven numera i enorma monokulturer där plantorna klonas i stället för att förökas naturligt.

Den konstgjorda odlingen är mer effektiv på kort sikt, men också farligt sårbar. När plantorna inte får blomma tappar de sin genetiska variation och blir lättare offer för sjukdomar och klimatförändringar, skriver BBC.

Samtidigt förlorar Mexikos fladdermöss sin viktigaste födokälla. Utan agavens nektar svälter de, och utan fladdermöss finns ingen naturlig pollinering. En ond cirkel är igång.

Läs även: Premiär för veckans perfekta vintips – från Texas till Toscana

Krisen som hotar både fladdermöss och spriten

När agaven slutar blomma bryts hela den naturliga balansen. Fladdermössen får ingen näring, och agaven förlorar sin chans till genetisk förnyelse.

En mexikask jimador, dvs agaveodlare, framför sina plantor. (Foto:

Bernardo De Niz/AP/TT)

Resultatet är ett ekosystem i obalans, där både djur och växter blir förlorare, och i slutändan även tequilaproducenterna själva.

“Utan fladdermöss skulle det inte finnas någon tequila. De är de enda som pollinerar agaveplantan som drycken görs av”, säger Ron Magill, naturvårdsexpert till Business insider.

ANNONS

Forskare varnar för att utvecklingen på sikt kan hota hela tequilaindustrin, om inte odlarna låter naturen återta sin roll.