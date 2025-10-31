Det låter som ett skämt, men det är sant. Utan fladdermöss, ingen tequila. Forskare varnar för att drycken kan bli en bristvara om inget görs.Tequila är Mexikos stolthet, en miljardindustri och en del av landets själ. Men bakom glansen döljer sig ett växande problem.
Tequilan hotad: "Utan fladdermöss – ingen sprit"
Allt handlar om den blå agaven, växten som ger tequilan dess unika smak. För att möta den globala efterfrågan odlas agaven numera i enorma monokulturer där plantorna klonas i stället för att förökas naturligt.
Den konstgjorda odlingen är mer effektiv på kort sikt, men också farligt sårbar. När plantorna inte får blomma tappar de sin genetiska variation och blir lättare offer för sjukdomar och klimatförändringar, skriver BBC.
Samtidigt förlorar Mexikos fladdermöss sin viktigaste födokälla. Utan agavens nektar svälter de, och utan fladdermöss finns ingen naturlig pollinering. En ond cirkel är igång.
Krisen som hotar både fladdermöss och spriten
När agaven slutar blomma bryts hela den naturliga balansen. Fladdermössen får ingen näring, och agaven förlorar sin chans till genetisk förnyelse.
Resultatet är ett ekosystem i obalans, där både djur och växter blir förlorare, och i slutändan även tequilaproducenterna själva.
“Utan fladdermöss skulle det inte finnas någon tequila. De är de enda som pollinerar agaveplantan som drycken görs av”, säger Ron Magill, naturvårdsexpert till Business insider.
Forskare varnar för att utvecklingen på sikt kan hota hela tequilaindustrin, om inte odlarna låter naturen återta sin roll.
“Bat-friendly tequila” – en ny väg framåt
Nu lanseras initiativet “Bat-friendly tequila”, där odlare låter en del av agaveplantorna blomma varje år. På så sätt får fladdermössen mat, och växterna återfår sin genetiska mångfald.
Flaskor som tillverkas på detta sätt får en särskild fladdermusmärkning, en symbol för hållbarhet och balans mellan natur och näring.
Forskare tror att satsningen kan göra branschen mer motståndskraftig mot framtida kriser, och samtidigt ge konsumenterna ett enkelt val. Att skåla för både naturen och framtiden.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tequilan hotad: "Utan fladdermöss – ingen sprit"
