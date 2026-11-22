Saab vill få bort hinder

Ett stort problem i dag är att de nordiska länderna har olika regler för inköp och godkännande av försvarsmateriel. Det innebär att samma utrustning kan behöva testas och godkännas i flera länder.

Nu vill bolagen ändra på det.

Enligt finländska försvarskoncernen Patria ska samarbetet göra det lättare att köpa försvarsmateriel tillsammans och få fram nya system snabbare. Saab vill även att företagen ska kunna hjälpa varandra att öka produktionen när efterfrågan på militär utrustning växer.

”Våra försvarsmakter behöver få tillgång till ny förmåga snabbare, och ett närmare nordiskt samarbete måste bidra till det”, säger Panu Routila, vd för Patria.

Saab är inne på samma spår.

”Det handlar om att se om vi kan få ihop saker tillsammans som skapar skala och nya förmågor på försvarssidan. Man skulle kunna tänka sig att vi sätter upp vad vi kallar co-production tvärs länderna för att hjälpa varandra”, säger Saabs vd Micael Johansson till Di.

Han fortsätter:

”Det finns områden där man inte behöver titta i de nationella stuprören. Antidrönarsystem, till exempel, byggs av pusselbitar och om de är interoperabla med varandra kan de upphandlas gemensamt.”

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Vill att regeringarna betalar i förväg

Samarbetet kan också innebära stora förändringar för hur de nordiska länderna köper militär utrustning. Enligt Reuters vill företagen att regeringarna ska kunna finansiera produktionskapacitet redan innan alla beställningar är klara.

Det kan göra det lättare för försvarsindustrin att investera i nya fabriker, utrustning och större produktion.

Samtidigt innebär det att länderna tar en större del av den ekonomiska risken. Bolagen vill också att försvarsmateriel som godkänts i ett nordiskt land lättare ska kunna användas i de andra.

Norden går före

Att Norden går i bräschen med sina försvarsbolag är positivt, menar Jessica Rosencrantz, svensk EU-minister, som beskriver det hela som en ”nordisk revolution”.

”Vi kan bygga ännu mer kritisk massa om vi gör det tillsammans och hitta olika sätt att komma närmare varandra i Norden. Det är inte ett motsatsförhållande till EU, men det kan gå lite snabbare när vi gör det i Norden där vi är lite mer lika varandra”, säger hon till Di och klargör:

”Vi har inte lyxen att vänta.”

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