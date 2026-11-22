Sex av Nordens största försvars- och teknikbolag går samman i ett nytt samarbete för att stärka försvaret. Saab, Ericsson och andra försvarsjättar vill utveckla ny teknik, öka produktionen och göra det lättare att köpa militär utrustning över gränserna.
Saab och Ericsson går samman med nordiska försvarsjättar – ny "nordisk revolution"
Dagens PS har tidigare rapporterat om hur Norden vill stärka sin ekonomi och säkerhet genom ett närmare samarbete mellan stora företag. Det ska bland annat ske genom Nordic Compass, som ska stärka det nordiska samarbetet.
Enligt Reuters vill bolagen skapa en ny nordisk försvarsmodell där länderna arbetar närmare varandra.
Tanken är att företagen ska kunna dela på utveckling och produktion, samtidigt som de fortsätter att konkurrera på andra områden.
Samarbetet innebär alltså inte att bolagen slås ihop till ett enda företag.
Målet är istället att Norden ska kunna rusta snabbare när säkerhetshoten mot Europa ökar.
Satelliter och drönarförsvar
En viktig del av samarbetet handlar om ny teknik.
Företagen vill bland annat utveckla gemensamma satellitsystem som kan varna för robotattacker och övervaka Arktis. De vill också stärka skyddet av kablar, rörledningar och annan viktig infrastruktur på havsbotten.
Ett annat område är drönarförsvar och säker digital kommunikation. Svenska Ericsson vill exempelvis utveckla mobilnät som kan användas både civilt och militärt.
Det skulle bland annat kunna göra det möjligt att upptäcka och spåra drönare med hjälp av mobilnäten.
Saab vill få bort hinder
Ett stort problem i dag är att de nordiska länderna har olika regler för inköp och godkännande av försvarsmateriel. Det innebär att samma utrustning kan behöva testas och godkännas i flera länder.
Nu vill bolagen ändra på det.
Enligt finländska försvarskoncernen Patria ska samarbetet göra det lättare att köpa försvarsmateriel tillsammans och få fram nya system snabbare. Saab vill även att företagen ska kunna hjälpa varandra att öka produktionen när efterfrågan på militär utrustning växer.
”Våra försvarsmakter behöver få tillgång till ny förmåga snabbare, och ett närmare nordiskt samarbete måste bidra till det”, säger Panu Routila, vd för Patria.
Saab är inne på samma spår.
”Det handlar om att se om vi kan få ihop saker tillsammans som skapar skala och nya förmågor på försvarssidan. Man skulle kunna tänka sig att vi sätter upp vad vi kallar co-production tvärs länderna för att hjälpa varandra”, säger Saabs vd Micael Johansson till Di.
Han fortsätter:
”Det finns områden där man inte behöver titta i de nationella stuprören. Antidrönarsystem, till exempel, byggs av pusselbitar och om de är interoperabla med varandra kan de upphandlas gemensamt.”
Vill att regeringarna betalar i förväg
Samarbetet kan också innebära stora förändringar för hur de nordiska länderna köper militär utrustning. Enligt Reuters vill företagen att regeringarna ska kunna finansiera produktionskapacitet redan innan alla beställningar är klara.
Det kan göra det lättare för försvarsindustrin att investera i nya fabriker, utrustning och större produktion.
Samtidigt innebär det att länderna tar en större del av den ekonomiska risken. Bolagen vill också att försvarsmateriel som godkänts i ett nordiskt land lättare ska kunna användas i de andra.
Norden går före
Att Norden går i bräschen med sina försvarsbolag är positivt, menar Jessica Rosencrantz, svensk EU-minister, som beskriver det hela som en ”nordisk revolution”.
”Vi kan bygga ännu mer kritisk massa om vi gör det tillsammans och hitta olika sätt att komma närmare varandra i Norden. Det är inte ett motsatsförhållande till EU, men det kan gå lite snabbare när vi gör det i Norden där vi är lite mer lika varandra”, säger hon till Di och klargör:
”Vi har inte lyxen att vänta.”
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