Att få en medalj efter 15 år, vad kan det vara värt? En hel del, visar det sig. Fråga de svenska skidskyttarna.
Avgjort: De får pengarna efter 15 år
2010, OS i Vancouver: Fredrik Lindström, Björn Ferry, Carl-Johan Bergman och Mattias Nilsson går i mål som fyra i skidskyttestafetten.
2011, VM i Khanty-Mansijsk: Samma kvartett går i mål på samma placering i den stafetten.
Men man ska aldrig ge upp. 14, respektive 15 år senare är de fyra svenskarna promoverade till bronsmedaljörer och ryssarna, som slog dem vid båda tillfällena, diskade.
Betald per centimeter – med en miljon. Dagens PS
Avgjort efter överklagande
”Det var först efter OS i Sotji i Ryssland 2014 som det kom fram att flera ryska idrottare hade dopat sig. En av dem var skidskytten Jevgenij Ustiugov. Redan 2020 togs beslut om att han skulle diskas men ryssarna överklagade. Nu är det dock klart att vi ska få både medaljer och prispengar”, säger Björn Ferry hos Nordsverige.
Han konstaterar att det tagit lång tid, allt för lång tid, att avgöra frågan men att ryssarna nu diskas och svenskarna får bronset, ser han som en seger för antidopningsarbetet, dessutom som lite kul för lagkamraterna.
”Kul även om det dragit ut på tiden”
Björn Ferry själv har ju hyfsat fullt i medaljskåpet. Med de nya bronsmedaljerna har han 21 pallplatser i världscupen, ett OS-guld och två OS-brons samt fyra VM-medaljer.
”För de som inte fick någon egen medalj, som till exempel Mattias Nilsson och Carl-Johan Bergman, så är det kul att de får en olympisk medalj. Jag vann ju ett OS-guld individuellt. Det känns också bra att Wada och skidskytteförbundets arbete för att stoppa doping har gett resultat. Även om det dragit ut på tiden”, säger Ferry.
Inte nog med ära och medaljer. Det handlar även om pengar. I Vancouver fanns inga officiella prispengar. Det kom först vid OS i Sotji 2014.
Men för det som numera är en bronsmedalj från VM 2011 väntas prispengar för svenskarna i efterskott.
Missar räntan på pengarna
En bronsmedalj i VM då gav 4 000 euro i prispengar och det blir vad de fyra svenskarna nu kan räkna in som tillskott på bankkontot.
Å andra sidan; hade de fått bronset och prispengarna direkt och satt in dem på banken, hade de tills i dag vuxit från cirka 44 000 kronor till 71 517 kronor, om vi räknar ränta på ränta och endast en 2-procentig sådan.
Kan bli en tv-såpa?
Nu gäller det bara att få tag i medaljerna. I Vancouver skars de ur ett stort bronsstycke och är alltså unika.
”Det är väl kanske inte helt lätt att åka och leta runt där i permafrosten. För det är ju inte bara att göra fyra till”, konstaterar Björn Ferry i Expressen men levererar ändå ett förslag;
”Det är nästan ett tv-program. Det vore ju roligt. ”Jakten på medaljerna”. Att få tag i dem med Filip och Fredrik. Det kan ju lanseras som en idé”.
Någon tröst?
Det kunde ha varit värre. Att vänta 15 år på en medalj är inget rekord.
Ingemar Johansson diskades under OS-finalen i boxning i Helsingfors 1952 och fick upprättelse först 9 maj 1982, 30 år senare, då ”Ingo” fick ta emot sitt OS-silver.
