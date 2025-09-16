Svag dollar – Smällar mot Ryssland – Resursbrist i Europa

Den amerikanska dollarn fortsätter att tappa mark vidare och närmar sig de lägsta nivåerna mot svenska kronan sedan 2021. Marknaden förväntar sig nu att Federal Reserve kan sänka räntan. Detta dämpar dollarns status som “säker hamn” och gynnar andra tillgångar som guld.



USA:s president Donald Trump har tidigare föreslagit att EU ska införa höga tullar på mellan 50 och 100 procent på import från Kina som ett sätt att hantera Kinas samarbeten med Ryssland. Inom EU säger man dock nej till förslaget. Det råder dels inte enighet och dels ser man inte tullar som ett vapen.

Attacker mot Ryssland – som fortsatt säljer gas till Europa

Under tisdagen rapporterades det också om att Rysslands största oljeraffinaderi i Ufa, Bashkortostan, drygt 1 400 kilometer från frontlinjen attackerats av drönare. Smällar ska ha hörts och drönare ska ha setts.

LNG är fortsatt viktigt för Europa. Frågan är var den ska komma ifrån i framtiden. (Foto: Stefan Sauer/AP-TT)

Trots EU:s åtaganden att fasa ut import av rysk naturgas fortsätter billig LNG från Ryssland att komma in i stora volymer. De ekonomiska realiteterna, inklusive prispress från billig gas, gör att EU fortfarande är beroende. Detta ställer unionens klimat- och energipolitiska mål på prov.

I Europa kan också stålindustrin helt ändra utseende när anrika Thyssenkrupp nu fått ett bud om uppköp av indiska ståljätten Jindal Steel.

Elräkningar granskas – metaller tryter

Energimarknadsinspektionen har börjat granska höga och volatila elräkningar i Sverige. Myndigheten har redan stoppat en aktör från att lämna bud på balansmarknaden och krävt in underlag för hur priserna sätts. Detta är för att utesluta otillbörlig marknadspåverkan.

Samtidigt har råvarumarknaden blivit allt tuffare. Försvarsindustrin skriker nu efter metallen germanium efter att Kina strypt exporten. Den finns i Sverige men är svår att bryta.

Aluminium har också börjat bli en bristvara globalt och priserna bara stiger. Det har bland annat fått som effekt att europeiskt återvunnen råvara i större utsträckning skeppas till USA då den inte omfattas av höga tullar. Men det är i sig ett hot mot europeisk industri och hållbarhetsmål.