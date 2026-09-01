Ryssland förlorar många soldater i skyttegravarna i Ukraina. Det leder till stora utbetalningar till närstående som har förändrat hela regioner.
Ryska soldatänkor blir miljonärer över en natt – pengarna syns överallt
Rysslands krig mot Ukraina har skapat ett ekonomiskt incitament som märkbart förändrar livet i några av landets fattigaste regioner.
Höga ersättningar till soldater och deras anhöriga har blivit en betydande inkomstkälla.
Det sker samtidigt som kostnaden i form av döda soldater syns allt tydligare i lokalsamhällena.
Blir rika över en natt
I staden Ulan-Ude i östra Ryssland har de ekonomiska effekterna blivit särskilt påtagliga, skriver Wall Street Journal som har varit på besök.
Regionen är en av Rysslands fattigare, men de stora ersättningarna för militärtjänst har bidragit till ökade konsumtionsmöjligheter. Nya bostäder, bilar och företag har vuxit fram samtidigt som krigsrelaterade gravar och minnesplatser blivit allt fler.
När en rysk soldat dödas kan familjen få en omfattande ersättning. Den statliga ersättningen för en familj vid ett dödsfall kan nå omkring 14 miljoner rubel, motsvarande drygt 1,5 miljoner kronor.
Utöver dödsersättningen erbjuds soldater betydande rekryteringsbonusar och löner som i många fall vida överstiger inkomsterna i de regioner där rekryteringen är som störst.
Läs mer: Putin är fast i ett hörn – planerar att trappa upp kriget. Realtid
Kan vara livsförändrande
Pengarna har därmed blivit en faktor som bidrar till att hålla rekryteringen igång, särskilt i områden där lönenivåerna är låga och möjligheterna till ekonomiskt avancemang begränsade.
För vissa familjer innebär militärtjänsten en möjlighet att köpa bostad, starta verksamheter eller förbättra sin ekonomiska situation.
Systemet har samtidigt gett upphov till ett mer cyniskt fenomen. Kvinnor har i vissa fall gift sig med soldater kort före deras avresa till fronten för att kunna få del av dödsersättningen om de stupar, skriver Metro.
Läs mer: Inget bränsle till Ryssland – Kazakstan bryter avtalet. Realtid
”Enda möjligheten de kan få”
En kvinna som arbetade på ett militärsjukhus uppges ha gift sig med fem soldater som senare dog av sina skador.
”Folk frågar sig ofta varför det enorma antalet döda i kriget inte helt har fått människor att avstå från krig i Ryssland eller inte har fått ett stort antal demonstranter att delta. Svaret är att staten genom krig ger dem möjlighet att inte bara bli rikare, mäktigare och framgångsrikare, utan också att bli en bättre patriot, en hjälte på samma gång”, säger forskaren Ian Garner vid Centre for Totalitarian Studies at the Pilecki Institute, och fortsätter
”Folk ser dessa ersättningar vid dödsfall som en chans att tjäna pengar. Detta är den enda möjligheten människor kan ha att förändra sina liv.”
Läs mer: Bessent avbröt Rysslands finansminister – vägrar att ge lättnader. Realtid