Ryska soldatänkor blir miljonärer över en natt – pengarna syns överallt

Kan vara livsförändrande

Pengarna har därmed blivit en faktor som bidrar till att hålla rekryteringen igång, särskilt i områden där lönenivåerna är låga och möjligheterna till ekonomiskt avancemang begränsade.

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För vissa familjer innebär militärtjänsten en möjlighet att köpa bostad, starta verksamheter eller förbättra sin ekonomiska situation.

Systemet har samtidigt gett upphov till ett mer cyniskt fenomen. Kvinnor har i vissa fall gift sig med soldater kort före deras avresa till fronten för att kunna få del av dödsersättningen om de stupar, skriver Metro.

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”Enda möjligheten de kan få”

En kvinna som arbetade på ett militärsjukhus uppges ha gift sig med fem soldater som senare dog av sina skador.

”Folk frågar sig ofta varför det enorma antalet döda i kriget inte helt har fått människor att avstå från krig i Ryssland eller inte har fått ett stort antal demonstranter att delta. Svaret är att staten genom krig ger dem möjlighet att inte bara bli rikare, mäktigare och framgångsrikare, utan också att bli en bättre patriot, en hjälte på samma gång”, säger forskaren Ian Garner vid Centre for Totalitarian Studies at the Pilecki Institute, och fortsätter

”Folk ser dessa ersättningar vid dödsfall som en chans att tjäna pengar. Detta är den enda möjligheten människor kan ha att förändra sina liv.”

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