En fred i Gaza och avväpning av Hamas är deklarerad av Donald Trump på Truth Social. Nu återstår det för freden att möta verkligheten.
Fred enligt Trump – tveksamt enligt parterna
USA:s president Donald Trump meddelar att samtal i Kairo under torsdagen lett till en överenskommelse om stegvis avväpning i Gaza.
En företrädare för Hamas beskriver dockuppgörelsen som ”ett utkast” och Trumps egna tjänstemän uppger att Israel är skeptiskt till att Hamas verkligen kommer att lämna ifrån sig sina vapen.
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Avväpning – med versaler
På Donald Trumps egna medier finns dock ingen tveksam, utan i stället den vanliga blandningen av bombastiska uttalanden i en blandning av små och stora bokstäver.
”Idag nådde ’Board of Peace’ en HISTORISK överenskommelse om FULLSTÄNDIG AVVÄPNING av Hamas och alla andra väpnade grupper i Gaza”, skriver Trump och tillägger att avväpningen ska ske stegvis.
”Detta är ett monumentalt steg mot varaktig FRED och SÄKERHET”, tillägger presidenten.
Trump säger att överenskommelsen är ett avgörande steg mot att Gaza ska styras av en ny palestinsk regering som ska samarbeta med Trumps privata FN-alternativ ”Board of Peace”.
”Samtidigt kommer Israel att få den säkerhet landet förtjänar, då Gaza inte längre kommer att användas som bas för terrorattacker”, menar Trump.
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”Israel måste dra sig tillbaka”
En källa inom Hamas uppger för Reuters att ”avtalsutkastet” föreskriver att tunga vapen endast ska förvaras och hållas under kontroll av en palestinsk förvaltning, samt att vapnen inte får överföras till Israel.
”Vi kommer inte att vidta några åtgärder gällande avväpning innan Israel har dragit sig tillbaka från remsan”, säger Ghazi Hamad, medlem av Hamas förhandlingsteam, till Al Jazeera.
En amerikansk företrädare säger till reportrar att Israel är ”mycket skeptiskt till att Hamas kommer att avväpna sig”.
”Vi är mycket övertygade om att de kommer att följa det”, tillägger företrädaren. ”Om de inte gör det skulle president Trump naturligtvis bli mycket, mycket besviken.”
Har dödat 1 200 sedan eldupphör
Myndigheter uppgav att separata israeliska anfall på torsdagen dödade minst två barn, en kvinna och tre män i Gaza.
Den israeliska militären uppger att den slagit till mot Hamas-militanter i enklaven.
Eldupphöret i Gaza har upprepade gånger brutits. Sedan vapenvilan inleddes i oktober har fler än 1 200 palestinier, främst civila, dödats av Israel och fyra israeliska soldater dödats av militanter, enligt uppgifter från hälsomyndigheter i Gaza respektive israeliska myndigheter.