Fred enligt Trump – tveksamt enligt parterna

”Israel måste dra sig tillbaka”

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En källa inom Hamas uppger för Reuters att ”avtalsutkastet” föreskriver att tunga vapen endast ska förvaras och hållas under kontroll av en palestinsk förvaltning, samt att vapnen inte får överföras till Israel.

”Vi kommer inte att vidta några åtgärder gällande avväpning innan Israel har dragit sig tillbaka från remsan”, säger Ghazi Hamad, medlem av Hamas förhandlingsteam, till Al Jazeera.

En amerikansk företrädare säger till reportrar att Israel är ”mycket skeptiskt till att Hamas kommer att avväpna sig”.

”Vi är mycket övertygade om att de kommer att följa det”, tillägger företrädaren. ”Om de inte gör det skulle president Trump naturligtvis bli mycket, mycket besviken.”

Donald Trump proklamerar fred och avväpning när det gäller Gaza och får applåder. Nu återstår för freden att möta verkligheten. (Foto: Alex Brandon /AP-TT)

Har dödat 1 200 sedan eldupphör

Myndigheter uppgav att separata israeliska anfall på torsdagen dödade minst två barn, en kvinna och tre män i Gaza.

Den israeliska militären uppger att den slagit till mot Hamas-militanter i enklaven.

Eldupphöret i Gaza har upprepade gånger brutits. Sedan vapenvilan inleddes i oktober har fler än 1 200 palestinier, främst civila, dödats av Israel och fyra israeliska soldater dödats av militanter, enligt uppgifter från hälsomyndigheter i Gaza respektive israeliska myndigheter.

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