Vargfrågan har varit het under många år i Sveriges skogar, och delat befolkningen. Jägare som jagar varg och andra stora rovdjur har utsatts för hot, men nu kommer ett stärkt skydd när nya regler för jaktlagstiftningen träder i kraft.
Vargfrågan hettar till igen – jägare får sekretess
Ska vi ha vargar i Sverige eller inte?
Och även andra stora rovdjur som lo, järv och brunbjörn för den delen.
Delar svenskarna
Det är en fråga som delar befolkningen, där många jägare vill att vargstammen ska minska ytterligare från dagens runt 350 vargar. Stammen har, kan tilläggas, redan minskat med runt 100 vargar på några år genom licensjakt – och illegal jakt som också förekommer.
Många jägare anser att det blir en minskad tillgång på jaktbart vilt som älg när det finns vargar i skogarna, så det handlar alltså om direkt konkurrens. Vargar tar också jakthundar och många som bor i vargområden upplever att beslut om rovdjurspolitik fattas långt från deras vardag.
Vill minska antalet vargar
Det finns runt 300 000 registrerade jägare i Sverige, en siffra som är på nedgång, och deras lobbyorganisationer är heta på att minska antalet vargar. Regeringen är inne på samma spår, och vill få ner antalet vargar till runt 270 framöver, där man satsar hundratals miljoner kronor för att lyckas med det.
Förargar svenskar
Det förargar en del av svenskarna och vargfrågan har varit väldigt infekterad under många år, sedan vargstammen har återhämtat sig under de senaste decennierna.
Det i sin tur leder till hot och trakasserier mot licensjägare av varg, lodjur och järv.
Det vill regeringen ändra på genom en ändring i offentlighets- och sekretesslagen som började gälla redan 1 juli.
Hemliga namn
Där står det klart att jägarnas namn kan hållas hemliga i upp till 20 år, så det blir därmed svårt att uppsöka dem vid exempelvis deras fastigheter.
Naturvårdsverket får alltså numera inte längre lämna ut namnen på jägare som jagar varg, lo och järv.
Regeringen menar att offentlighetsprincipen inte ska kunna användas som ett verktyg för att kartlägga och angripa enskilda personer.
Det välkomnas av Naturvårdsverket.
”Det finns ju alltid en risk att man utsätts för hot, våld eller trakasserier och det är väldigt tråkigt. Man gör ju något som är beslutat av riksdag och regering och helt legalt”, uppgav Anders Olsson, ordförande för Jägareförbundet i Värmland, enligt Marcus Oscarsson-sajten.
Vargfrågan lär fortsatt engagera många människor, men numera kanske hotbilden minskar.
Läs även:
Fler älgar i skogen när vi skjuter färre. Dagens PS