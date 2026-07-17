Vargfrågan hettar till igen – jägare får sekretess

Vill minska antalet vargar

Det finns runt 300 000 registrerade jägare i Sverige, en siffra som är på nedgång, och deras lobbyorganisationer är heta på att minska antalet vargar. Regeringen är inne på samma spår, och vill få ner antalet vargar till runt 270 framöver, där man satsar hundratals miljoner kronor för att lyckas med det.

Nu minskar hotbilden mot svenska vargjägare, sedan deras personuppgifter inte längre är offentliga. (Foto: TT)

Förargar svenskar

Det förargar en del av svenskarna och vargfrågan har varit väldigt infekterad under många år, sedan vargstammen har återhämtat sig under de senaste decennierna.

Det i sin tur leder till hot och trakasserier mot licensjägare av varg, lodjur och järv.

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Det vill regeringen ändra på genom en ändring i offentlighets- och sekretesslagen som började gälla redan 1 juli.

Hemliga namn

Där står det klart att jägarnas namn kan hållas hemliga i upp till 20 år, så det blir därmed svårt att uppsöka dem vid exempelvis deras fastigheter.

Naturvårdsverket får alltså numera inte längre lämna ut namnen på jägare som jagar varg, lo och järv.

Regeringen menar att offentlighetsprincipen inte ska kunna användas som ett verktyg för att kartlägga och angripa enskilda personer.

Det välkomnas av Naturvårdsverket.

”Det finns ju alltid en risk att man utsätts för hot, våld eller trakasserier och det är väldigt tråkigt. Man gör ju något som är beslutat av riksdag och regering och helt legalt”, uppgav Anders Olsson, ordförande för Jägareförbundet i Värmland, enligt Marcus Oscarsson-sajten.

Vargfrågan lär fortsatt engagera många människor, men numera kanske hotbilden minskar.

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