Spelet på havet: Så döljs världens energilager i flytande depåer

Fartyg inväntar rätt prislapp

Det är de gigantiska fartyg, lastade med miljoner fat olja, som ligger stilla i månader som flytande lager för att invänta rätt prislapp.

Trots vapenvila och fredssamtal är Hormuzsundet fortfarande till största delen stängt.

Omkring en femtedel av världens leveranser av olja och gas är stoppade sedan Iran stängt Hormuzsundet till följd av USA:s och Israels attack mot landet i februari. Arkivbild Foto: AP/TT

Största globala avbrottet

Det påverkar en femtedel av världens dagliga oljekonsumtion, där Internationella energirådet (IEA) beskiver störningen som har pågått sedan början av mars som det största avbrottet någonsin för den globala oljemarknaden, enligt Ny Teknik.

Nu börjar effekterna synas på allvar runt om i världen, på platser som Asien, Australien och Europa – där det ofta tar minst en månad för en oljetanker att ta sig från från Persiska viken till just Europa.

”Det är först i april som vi på riktigt kommer att börja se att de fartyg som skulle ha anlänt inte anländer”, säger Levi Östling, marknadsanalytiker på Energimyndigheten.

Resultatet av blockaden av det viktiga sundet leder till ”contango” – när priset på råvaran för leverans i framtiden är högre än priset just nu – och där fartygen därmed väntar ut att prislappen ska stiga framöver.

”En last kan byta ägare flera gånger under färd och det är också ganska vanligt att man byter färdriktning. När man passerar Gibraltarsundet börjar det bli dags att bestämma vilket raffinaderi i Europa man ska till. I Asien är Malackasundet en avgörande passage. Men även mellan Skagen och Göteborg kan man se båtar ligga och vänta på besked”, säger Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Störningar normaliseras

Tankfartyg som tidigare låg stilla med lastad olja har dock åter börjat lossa sina leveranser vid raffinaderier och hamnar. Detta har lett till att den totala volymen olja som “fastnat” till havs snabbt har minskat, berättar Investing Live vidare.

Analytiker pekar på att denna utveckling är ett tecken på att logistiska flaskhalsar tillfälligt har lättat. När olja inte kan levereras till slutkund på grund av konflikter, låg efterfrågan eller hamnproblem, används fartyg ibland som tillfällig lagring.

När dessa hinder försvinner minskar behovet av sådan lagring snabbt, vilket nu har skett i större skala. Men den underliggande osäkerheten i geopolitiken gör att stabiliteten fortfarande är bräcklig.

Marknaden befinner sig därmed i ett läge där förbättringar i fysisk oljeflödesdata samexisterar med risk för nya störningar.

Iran driver ny inflation – medelklassen pressas. Dagens PS

Israel: Irankriget kostar 100 miljarder. Dagens PS