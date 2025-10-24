Enligt tyska medieuppgifter använder Ryssland området kring Estonias vrak för att avlyssna Nato och för att öva olika operationer.
Spekulationer: "Ryssland övar vid Estonia"
Till den digra listan över skrönor, rättshaveristiska teorier och allmänt lösa spekulationer kring tragedin Estonia kommer nu ytterligare en.
Den här gången handlar det om kopplingen Ryssland-Estonia och den första fråga man ställer sig är, naturligtvis, varför ingen kommit på idén att lansera en teori av det här slaget förut, med dess potential som klickbete?
Tickande bomb riskerar förgifta Östersjön. Dagens PS
”Avlyssnar Nato från Estonia”
Enligt de tyska rundradiobolagen NDR, Norddeutscher Rundfunk, och WDR, Westdeutsher Rundfunk, samt tidningen SZ, Süddeutsche Zeitung, använder Ryssland Estonias vrak för att avlyssna Nato.
Vrakets läge mellan Finland, Sverige och Baltikum uppges vara idealiskt för spioneri.
Kring Estonias vrak söder om Utö i norra Östersjön har gravfrid utlysts, men nu rapporterar de tre tyska medierna alltså att Ryssland ”misstänks” använda vraket för undervattensspionage mot Nato.
”Träningsområde för spioner”
Dessutom påstås Ryssland använda vraket som ”träningsområde för undervattensoperationer” samt, eventuellt, som gömställe för permanent spionutrustning.
Flera Nato-länder ”uppges” ha kunskap om att teknisk utrustning ska ha placerats på vraket ”för bara några år sedan”, utrustning som ska ”möjliggöra precisionsnavigering för submarina drönare och robotar”.
Upphittat: 1,6 miljoner ton ammunition. Dagens PS
”Ger Ryssland fria händer”
”Dykförbudet ger dessutom i praktiken Ryssland fria händer att operera vid vraket”, skriver Yle som refererar de tyska påståendena.
För att förstärka avslöjandena hänvisar de tyska medierna till Sunday Times som i våras avslöjade att ryska sensorer hittats i brittiska vatten.
I torsdags rapporterade SVT i samarbete med tyska NDR och andra internationella partners i projektet ”Russian Secrets” att Ryssland i flera års tid byggt upp ett hemligt nätverk på havsbotten i Arktis för att avlyssna Nato.
Det avslöjandet, som backades upp av en utförlig research, talar om att övervakningssystemet ”Harmoni” ska ha byggts upp med västerländsk teknik och att det sträcker sig från Murmansk via ön Novaja Zemlja till ögruppen Franz Josefs land norr om 80:e breddgraden.
Sensorer ska förhindra kabelsabotage i Östersjön. Realtid
