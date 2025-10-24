Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Spekulationer: "Ryssland övar vid Estonia"

Tyska spekulationer om Ryssland och Estonia
Estonias vrak har undersökts vid flera tillfällen efter katastrofen då färjan sjönk och 852 människor dog. Här är bilder från mätningar 2021. (Foto: Stefan Jerrevång/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Enligt tyska medieuppgifter använder Ryssland området kring Estonias vrak för att avlyssna Nato och för att öva olika operationer.

Till den digra listan över skrönor, rättshaveristiska teorier och allmänt lösa spekulationer kring tragedin Estonia kommer nu ytterligare en.

Den här gången handlar det om kopplingen Ryssland-Estonia och den första fråga man ställer sig är, naturligtvis, varför ingen kommit på idén att lansera en teori av det här slaget förut, med dess potential som klickbete?

”Avlyssnar Nato från Estonia”

Enligt de tyska rundradiobolagen NDR, Norddeutscher Rundfunk, och WDR, Westdeutsher Rundfunk, samt tidningen SZ, Süddeutsche Zeitung, använder Ryssland Estonias vrak för att avlyssna Nato.

Vrakets läge mellan Finland, Sverige och Baltikum uppges vara idealiskt för spioneri.

Kring Estonias vrak söder om Utö i norra Östersjön har gravfrid utlysts, men nu rapporterar de tre tyska medierna alltså att Ryssland ”misstänks” använda vraket för undervattensspionage mot Nato.

Bilder från en undersökning av Estonia. Nu spekulerar tyska mediauppgifter i att Ryssland använder vraket som övningsplats och gömställe. (Foto: Stefan Jerrevång/TT)
”Träningsområde för spioner”

Dessutom påstås Ryssland använda vraket som ”träningsområde för undervattensoperationer” samt, eventuellt, som gömställe för permanent spionutrustning.

Flera Nato-länder ”uppges” ha kunskap om att teknisk utrustning ska ha placerats på vraket ”för bara några år sedan”, utrustning som ska ”möjliggöra precisionsnavigering för submarina drönare och robotar”.

”Ger Ryssland fria händer”

”Dykförbudet ger dessutom i praktiken Ryssland fria händer att operera vid vraket”, skriver Yle som refererar de tyska påståendena.

För att förstärka avslöjandena hänvisar de tyska medierna till Sunday Times som i våras avslöjade att ryska sensorer hittats i brittiska vatten.

I torsdags rapporterade SVT i samarbete med tyska NDR och andra internationella partners i projektet ”Russian Secrets” att Ryssland i flera års tid byggt upp ett hemligt nätverk på havsbotten i Arktis för att avlyssna Nato.

Det avslöjandet, som backades upp av en utförlig research, talar om att övervakningssystemet ”Harmoni” ska ha byggts upp med västerländsk teknik och att det sträcker sig från Murmansk via ön Novaja Zemlja till ögruppen Franz Josefs land norr om 80:e breddgraden.

EstoniaNatoÖstersjönRyssland
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

