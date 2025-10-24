Spekulationer: "Ryssland övar vid Estonia"

Till den digra listan över skrönor, rättshaveristiska teorier och allmänt lösa spekulationer kring tragedin Estonia kommer nu ytterligare en.

Den här gången handlar det om kopplingen Ryssland-Estonia och den första fråga man ställer sig är, naturligtvis, varför ingen kommit på idén att lansera en teori av det här slaget förut, med dess potential som klickbete?

Tickande bomb riskerar förgifta Östersjön. Dagens PS

”Avlyssnar Nato från Estonia”

Enligt de tyska rundradiobolagen NDR, Norddeutscher Rundfunk, och WDR, Westdeutsher Rundfunk, samt tidningen SZ, Süddeutsche Zeitung, använder Ryssland Estonias vrak för att avlyssna Nato.

Vrakets läge mellan Finland, Sverige och Baltikum uppges vara idealiskt för spioneri.

Kring Estonias vrak söder om Utö i norra Östersjön har gravfrid utlysts, men nu rapporterar de tre tyska medierna alltså att Ryssland ”misstänks” använda vraket för undervattensspionage mot Nato.