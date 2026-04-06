Den spanska arbetsmarknaden slår alla rekord när turistsäsongen dundrar igång. De tidigare höga arbetslöshetssiffrorna har nu förbytts till stark statistik som snart även kan slå Sverige.
Spansk rekordstatistik: 22 miljoner personer i arbete
De tunga tiderna är över för Spaniens del.
Nya jobb i Spanien
Det ser bra ut för arbetsmarknaden där nya jobb skapas i rekordfart.
Det rullar på starkt för Iberiska halvön där Spanien och Portugal ligger, som Dagens PS har rapporterat tidigare.
Faktum är att Spanien och Portugal faktiskt avslutade 2025 som två av eurozonens starkaste ekonomier.
Ekonomierna går på högvarv och det gör även antalet nya jobb som skapas, framför allt inom besöksnäringen.
I mars skapades över 200 000 nya jobb i Spanien, och det innebär att 22 miljoner spanjorer därmed är del av den totala arbetsmarknaden.
Så den tidigare stämpeln om ett misslyckat land med dålig ekonomi är därmed som bortblåst.
Turismen lyfter upp ekonomin
Turismen har studsat tillbaka samtidigt som Spanien nu exporterar allt mer av konsulttjänster och tekniskt kunnande, vilket bidrar till att stadskassan växer. Spanien är nu ett av världens mest besökta länder där den årliga siffran av internationella turister snart är uppe i 100 miljoner.
Den nya siffran 22 miljoner sysselsatta innebär en historisk milstolpe för landets arbetsmarknad, enligt spanska El Economista.
Den starka arbetsmarknaden beror främst på uppsvinget inom hotell- och restaurangbranschen, som tillförde runt 80 000 nya jobb tack vare tillfälliga anställningar under påskhelgen.
Snart hälften kvinnor
Tiden då spanska kvinnor höll sig kvar i hemmet verkar också vara förbi genom den nya statistiken som visar att nästan hälften, eller drygt 47 procent, av arbetstagarna nu är kvinnor.
Kan snart hinna ikapp Sverige
Arbetslösheten i Spanien är fortfarande högre än i Sverige, för närvarande runt 10 procent, jämfört med Sveriges cirka 8 procent, men den spanska utvecklingen på arbetsmarknaden ser ut att ändra den bilden relativt snart.
På årsbasis är utvecklingen också positiv i Spanien. Antalet sysselsatta har ökat med flera hundratusen personer jämfört med samma period föregående år. Denna tillväxt visar att förbättringen inte enbart beror på tillfälliga faktorer, utan även på mer strukturella förändringar i ekonomin.
Förutom kvinnor deltar också utländska arbetstagare i arbetsmarknaden, vilket bidrar till en mer inkluderande och diversifierad arbetsstyrka – som ger en långsiktig hållbarhet i sysselsättningen.
