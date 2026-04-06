Spansk rekordstatistik: 22 miljoner personer i arbete

Nya jobb i Spanien

Det ser bra ut för arbetsmarknaden där nya jobb skapas i rekordfart.

Det rullar på starkt för Iberiska halvön där Spanien och Portugal ligger, som Dagens PS har rapporterat tidigare.

Faktum är att Spanien och Portugal faktiskt avslutade 2025 som två av eurozonens starkaste ekonomier.

Ekonomierna går på högvarv och det gör även antalet nya jobb som skapas, framför allt inom besöksnäringen.

I mars skapades över 200 000 nya jobb i Spanien, och det innebär att 22 miljoner spanjorer därmed är del av den totala arbetsmarknaden.

Så den tidigare stämpeln om ett misslyckat land med dålig ekonomi är därmed som bortblåst.