Ett omfattande utbrott av bakterien Listeria monocytogenes har kopplats till färdiglagade pastarätter som sålts i bland annat USA. Sex personer har avlidit och ett flertal har blivit sjuka flera delstater.
Sex personer döda av listeria i pasta
Mest läst i kategorin
Techmiljardären oroad: "Unga kan överge kapitalismen"
En socialist har blivit borgmästare i New York. Det får USA:s miljardärer att fundera över hur det kunde ske i en stad som har landets finanscentrum. Zohran Mamdanis seger i New Yorks borgmästarval har väckt starka reaktioner bland USA:s finans- och teknikelit. Den 34-årige socialisten vann med bred marginal, trots att flera av landets mest …
Must-chefen: Sverige oftare måltavla när Ryssland trappar upp
Hybridkriget från Ryssland intensifieras mot väst och Sverige är särskilt utsatt efter Nato-inträdet menar Must-chefen. Rysslands påverkansoperationer mot väst blir allt mer aggressiva och Sverige står nu i skottlinjen. Dagens PS har tidigare skrivit om hur cyberangrepp i Europa ökat lavinartat de senaste åren. Det konstaterar nu även Must-chefen Thomas Nilsson i en intervju med …
Nu rullas EU:s nya försvarssatsning ut – utan förare
I Spanien har Europas första helt autonoma militärkonvoj visats upp efter flera års utveckling. Bakom projektet står det EU-finansierade konsortiet COMMANDS (Convoy Operations with Manned-unManneD Systems), lett av det spanska flyg- och försvarsföretaget Sener. Projektet har genomförts tillsammans med 21 europeiska partners och finansierats av Europeiska försvarsfonden, som gått in med 24,8 miljoner euro. Självkörande …
Orbán till Vita huset – hoppas på undantag från sanktioner
Ungerns premiärminister Viktor Orbán reser till Vita huset för att diskutera USA:s nya sanktioner mot rysk olja – och hoppas få stöd från president Donald Trump. Ungerns premiärminister Viktor Orbán vägrar släppa taget om den ryska oljan. Nu reser han till Vita huset för att be president Donald Trump om undantag från USA:s sanktioner, ett …
Ukraina slår till hårt mot Rysslands energi – hittat svag punkt
Ukraina fortsätter att slå till hårt mot Rysslands energisektor. Rysk energi göder kriget och ukrainska drönare gör nu sitt bästa för att stoppa flödet. Ukraina fortsätter att slå till mot Rysslands energisektor – som står bakom de stora pengarna till kriget i Ukraina. Ukraina slår till mot Rysslands energi Den senaste attacken var mot oljeraffinaderiet …
Den amerikanska smittskyddsmyndigheten Centers for Disease Control and Prevention, CDC, bekräftar att 27 personer insjuknat i listeriainfektion kopplad till färdiglagad pasta, och att sex av dem avlidit.
Smittan har spridits till 18 delstater och drabbat både äldre och gravida.
De infekterade rätterna, bland annat fettuccine, linguine och farfalle, har sålts under olika varumärken i flera stora butikskedjor. Produkterna har producerats av Nate’s Fine Foods i Kalifornien, som nu står i centrum för en växande livsmedelsskandal, skriver The Guardian.
Bakterien Listeria blev en riksnyhet tidigare i höst efter att restaurangen Coco & Carmen i Stockholm haft ett utbrott, vilket fick flera restauranggäster att behöva besöka sjukhus.
Missa inte: Återkallade varor ökar – men flera kunder tyckte det var okej
Kostsam kris för livsmedelsbolag
Återkallelserna beräknas bli en dyr historia för såväl Nate’s Fine Foods som återförsäljarna. Enligt Stat News kan bolaget stå inför både rättsliga processer och försäkringskrav, samtidigt som flera detaljhandelskedjor ser över sina leverantörsled.
Trader Joe’s har i ett pressmeddelande meddelat att företaget “tar händelsen på största allvar” och arbetar för att stärka sina kvalitetskontroller. Liknande uttalanden har gjorts av Kroger och Albertsons.
Förtroendekris för färdigmatsmarknaden
Analytiker varnar nu för att utbrottet av listeria kan minska konsumenternas vilja att köpa färdiglagade rätter, en marknad som vuxit kraftigt under de senaste åren.
Samtidigt ökar pressen på den amerikanska livsmedelstillsynen. FDA uppges diskutera hårdare krav på hygienkontroller och spårbarhet i fabriker som producerar färdigrätter.
Läs även: Listeria-larm: Här är ostarna du ska hålla koll på
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Voi-grundarens hotell i blåsväder – stänger efter misstänkt sexhandel
Ett lägenhetshotell på Södermalm i Stockholm stängs omedelbart av polisen efter att omfattande prostitution har bedrivits i lokalerna. Hotellet drivs av hyrplattformen Guestit, där Voi-grundaren Fredrik Hjelm är storägare och styrelseledamot. Med stöd i lagen om allmän säkerhet för hotell och pensionat har polisen för första gången stängt ett hotell på grund av prostitution sedan …
Sex personer döda av listeria i pasta
Ett omfattande utbrott av bakterien Listeria monocytogenes har kopplats till färdiglagade pastarätter som sålts i bland annat USA. Sex personer har avlidit och ett flertal har blivit sjuka flera delstater. Den amerikanska smittskyddsmyndigheten Centers for Disease Control and Prevention, CDC, bekräftar att 27 personer insjuknat i listeriainfektion kopplad till färdiglagad pasta, och att sex av …
Techmiljardären oroad: "Unga kan överge kapitalismen"
En socialist har blivit borgmästare i New York. Det får USA:s miljardärer att fundera över hur det kunde ske i en stad som har landets finanscentrum. Zohran Mamdanis seger i New Yorks borgmästarval har väckt starka reaktioner bland USA:s finans- och teknikelit. Den 34-årige socialisten vann med bred marginal, trots att flera av landets mest …
Puma satsar på comeback – ny vd lovar vändning till 2027
Efter flera svaga kvartal och en kraftig försäljningsnedgång försöker sportjätten Puma resa sig ur skuggan av ärkerivalen Adidas. Den nye vd:n Arthur Hoeld, tidigare toppchef på just Adidas, utlovar ett tydligt trendbrott, och en återgång till tillväxt senast år 2027. Enligt affärstidningen FOCUS Money har Hoeld redan dragit igång en omfattande kostnadssanering och lagt grunden …
Riksbanken varnar: Nya låneformer kan bli nästa riskfaktor
Den snabbt växande marknaden för så kallad private credit i USA oroar både IMF och centralbanker. Riksbankschefen Erik Thedéen varnar nu för att utvecklingen kan smitta av sig på svenska företag. Efter kollapsen av den amerikanska bildelshandlaren First Brands, som finansierat sig via komplexa lånearrangemang utanför balansräkningen, har fokus riktats mot den växande sektorn för …