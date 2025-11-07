Sex personer döda av listeria i pasta

Den amerikanska smittskyddsmyndigheten Centers for Disease Control and Prevention, CDC, bekräftar att 27 personer insjuknat i listeriainfektion kopplad till färdiglagad pasta, och att sex av dem avlidit.

Smittan har spridits till 18 delstater och drabbat både äldre och gravida.

De infekterade rätterna, bland annat fettuccine, linguine och farfalle, har sålts under olika varumärken i flera stora butikskedjor. Produkterna har producerats av Nate’s Fine Foods i Kalifornien, som nu står i centrum för en växande livsmedelsskandal, skriver The Guardian.

Bakterien Listeria blev en riksnyhet tidigare i höst efter att restaurangen Coco & Carmen i Stockholm haft ett utbrott, vilket fick flera restauranggäster att behöva besöka sjukhus.

Missa inte: Återkallade varor ökar – men flera kunder tyckte det var okej

Kostsam kris för livsmedelsbolag

Återkallelserna beräknas bli en dyr historia för såväl Nate’s Fine Foods som återförsäljarna. Enligt Stat News kan bolaget stå inför både rättsliga processer och försäkringskrav, samtidigt som flera detaljhandelskedjor ser över sina leverantörsled.

Amerikanska myndigheter har varnat för den här typen av färdiglagade pastarätter. (Foto: AP/TT)

Trader Joe’s har i ett pressmeddelande meddelat att företaget “tar händelsen på största allvar” och arbetar för att stärka sina kvalitetskontroller. Liknande uttalanden har gjorts av Kroger och Albertsons.

ANNONS

Förtroendekris för färdigmatsmarknaden

Analytiker varnar nu för att utbrottet av listeria kan minska konsumenternas vilja att köpa färdiglagade rätter, en marknad som vuxit kraftigt under de senaste åren.

Samtidigt ökar pressen på den amerikanska livsmedelstillsynen. FDA uppges diskutera hårdare krav på hygienkontroller och spårbarhet i fabriker som producerar färdigrätter.

Läs även: Listeria-larm: Här är ostarna du ska hålla koll på