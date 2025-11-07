Dagens PS
Sex personer döda av listeria i pasta

Pasta
Listeriautbrottet i USA kopplas till färdiglagade pastarätter – en miljardindustri som nu skakas av förtroendekris. (Foto: Matthew Mead/AP/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Ett omfattande utbrott av bakterien Listeria monocytogenes har kopplats till färdiglagade pastarätter som sålts i bland annat USA. Sex personer har avlidit och ett flertal har blivit sjuka flera delstater.

Den amerikanska smittskyddsmyndigheten Centers for Disease Control and Prevention, CDC, bekräftar att 27 personer insjuknat i listeriainfektion kopplad till färdiglagad pasta, och att sex av dem avlidit.

Smittan har spridits till 18 delstater och drabbat både äldre och gravida.

De infekterade rätterna, bland annat fettuccine, linguine och farfalle, har sålts under olika varumärken i flera stora butikskedjor. Produkterna har producerats av Nate’s Fine Foods i Kalifornien, som nu står i centrum för en växande livsmedelsskandal, skriver The Guardian.

Bakterien Listeria blev en riksnyhet tidigare i höst efter att restaurangen Coco & Carmen i Stockholm haft ett utbrott, vilket fick flera restauranggäster att behöva besöka sjukhus.

Kostsam kris för livsmedelsbolag

Återkallelserna beräknas bli en dyr historia för såväl Nate’s Fine Foods som återförsäljarna. Enligt Stat News kan bolaget stå inför både rättsliga processer och försäkringskrav, samtidigt som flera detaljhandelskedjor ser över sina leverantörsled.

Amerikanska myndigheter har varnat för den här typen av färdiglagade pastarätter. (Foto: AP/TT)

Trader Joe’s har i ett pressmeddelande meddelat att företaget “tar händelsen på största allvar” och arbetar för att stärka sina kvalitetskontroller. Liknande uttalanden har gjorts av Kroger och Albertsons.

Förtroendekris för färdigmatsmarknaden

Analytiker varnar nu för att utbrottet av listeria kan minska konsumenternas vilja att köpa färdiglagade rätter, en marknad som vuxit kraftigt under de senaste åren.

Samtidigt ökar pressen på den amerikanska livsmedelstillsynen. FDA uppges diskutera hårdare krav på hygienkontroller och spårbarhet i fabriker som producerar färdigrätter.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

