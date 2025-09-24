Saab fortsätter att rusa på börsen trots att allt fler rekommenderar sälj. Enligt experterna finns det dock inte mycket utrymme kvar i aktien att expandera.
Saab-aktien flyger högt– men analytiker varnar för tvärstopp
Mest läst i kategorin
Nato splittrat om svar på ryska kränkningar
Det råder vitt skilda meningar inom Nato hur försvarsalliansen ska reagera på de ryska luftrumskränkningarna. Bloomberg har sammanställt de spridda åsikterna inom Nato, där militäralliansen samtidigt kämpar med att försöka samordna en reaktion. Anmärkningsvärt är att länderna motsäger varandra öppet. Exempelvis manar Tyskland till en försiktig hållning och varnar för att nedskjutna ryska flygplan kan …
Ryssland måste höja skatterna för att bekosta kriget
Rysslands budgetunderskott växer samtidigt som kriget i Ukraina drar ut på tiden, sanktionerna biter och råvarupriserna sjunker. Därför höjer man nu skatten. Ryssland planerar att höja sin konsumtionsskatt och bredda basen av företag som är skyldiga att betala den för att täcka ett växande budgetunderskott, skriver Bloomberg. Momssatsen kommer att höjas till 22 procent från …
Elon Musk skaffar väldigt många barn - glömmer att vara pappa
Elon Musk vill rädda planeten, bygga kolonier på Mars och göra AI till mänsklighetens betjänt. Han vill också att vi alla ska skaffa fler barn – gärna en hel bunt. Själv har han redan ett fotbollslag plus avbytare. Men när hans äldsta dotter Vivian Wilson i helgen berättade att hon varit ekonomiskt självständig sedan mars, …
Vilka länder är mest uppkopplade - Sverige i topp
En ny kartläggning avslöjar stora skillnader i hur världen kopplar upp sig. Vissa länder lever nästan ständigt online – andra knappt alls. Var sitter människor mest fastklistrade vid skärmen? En ny global studie från Pew Research Center visar hur ofta människor i 24 länder är online, och Sverige placerar sig bland toppnationerna i Europa. Missa …
Miljardären varnar för apokalyps: Kan öppna dörren för "Antikrist”
Riskkapitalisten Peter Thiel har under det senaste året öppet talat om Bibelns profetior, teknikens risker och världens undergång. I en pågående föreläsningsserie i San Francisco målar han upp en apokalyptisk framtid där en global supermakt kan bli själva Antikrist. Det är inte varje dag en riskkapitalist växlar mellan Johannes uppenbarelse, renässansmålningar och manga när han …
Saab har vuxit med hela 140 procent sedan årsskiftet och under onsdagen var aktien på väg mot nya rekordnivåer då den, i skrivande stund ökat i pris med 3,93 procent.
Anledningen till dagens rusning tros vara att Tyskland öppnat upp för att köpa spaningsflyget Global Eye från Saab, vilket Dagens industri rapporterar om.
Missa inte:
Fler analytiker väljer bort Saab: “Endast nedsida”. Realtid
Dagen innan rapporterades det även om att Saab tillsammans med Northrop Grumman kan tilldelas ett kontrakt värt 1,2 miljarder euro för att rusta landets Eurofighter-flotta med avancerade robotar.
Momentumstyrt enligt expert
Men även om det går bra för Saab just nu, där orderböckerna fylls upp i rask takt, är analytikerna inte lika positivt inställda till bolagets aktie.
Flera stora analytiker har satt bolaget på sälj i sina rekommendationer, nu senast Handelsbanken.
De här värderingarna lär inte ändras heller även om Saab-aktien nu rusar.
“Det är rent momentumstyrt, jag kan inte se något annat än det. I våras hade vi en RSI över 90, vilket är kraftigt överköpt, och jag skulle gissa att vi kommer att se något liknande för de här dagarna som varit också, säger Daniel Djurberg, analytiker på SHB till EFN.
Stora framgångar för europeiska försvarsaktier
Saabs uppgång sker samtidigt som flera försvarsaktier lyfter på börsen.
Läs även:
Saab kan ersätta Frankrike i jätteprojekt. Dagens PS
När resten av börsen sjönk steg bland annat tyska Renk och Hensoldt med 4,9 respektive 4 procent, skriver CNBC. Detta efter att den amerikanska presidenten Donald Trump nu uttryckt starkare stöd för Ukraina.
Till skillnad från Saab har också flera europeiska försvarsbolag, som till exempel Rheinmetall, köprekommendationer. Enligt ett estimat från Bloomberg finns det 16 köprekommendationer, 2 behåll och endast 1 säljrekommendation.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Här är Stockholms bästa kanelbulle 2025
Kanelbullens dag närmar sig och i år har Stockholms kanelbullekungakrona utsedd. 32 bullar blindtestades av en jury på 20 personer – från foodies till proffsbakare – och vinnaren tog hem det hela på både stilpoäng och smak. 32 bullar in i ugnen, Stockholms bästa kanelbulle ut Varje år radar Thatsup upp de bästa bullarna från …
Saab-aktien flyger högt– men analytiker varnar för tvärstopp
Saab fortsätter att rusa på börsen trots att allt fler rekommenderar sälj. Enligt experterna finns det dock inte mycket utrymme kvar i aktien att expandera. Saab har vuxit med hela 140 procent sedan årsskiftet och under onsdagen var aktien på väg mot nya rekordnivåer då den, i skrivande stund ökat i pris med 3,93 procent. …
Ny metod förvandlar plast till flytande bränslen
En ny katalysator gör avfall av plast till flytande bränslen. Forskare visar en snabbare och mer miljövänlig process än tidigare metoder. Plastavfall är ett av vår tids största miljöproblem. Nu visar en ny studie en metod som kan omvandla envis plast till rena bränslen med hjälp av nanomaterial. Missa inte: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets …
Nato splittrat om svar på ryska kränkningar
Det råder vitt skilda meningar inom Nato hur försvarsalliansen ska reagera på de ryska luftrumskränkningarna. Bloomberg har sammanställt de spridda åsikterna inom Nato, där militäralliansen samtidigt kämpar med att försöka samordna en reaktion. Anmärkningsvärt är att länderna motsäger varandra öppet. Exempelvis manar Tyskland till en försiktig hållning och varnar för att nedskjutna ryska flygplan kan …
Ryssland måste höja skatterna för att bekosta kriget
Rysslands budgetunderskott växer samtidigt som kriget i Ukraina drar ut på tiden, sanktionerna biter och råvarupriserna sjunker. Därför höjer man nu skatten. Ryssland planerar att höja sin konsumtionsskatt och bredda basen av företag som är skyldiga att betala den för att täcka ett växande budgetunderskott, skriver Bloomberg. Momssatsen kommer att höjas till 22 procent från …