Saab-aktien flyger högt– men analytiker varnar för tvärstopp

Saab har vuxit med hela 140 procent sedan årsskiftet och under onsdagen var aktien på väg mot nya rekordnivåer då den, i skrivande stund ökat i pris med 3,93 procent.

Anledningen till dagens rusning tros vara att Tyskland öppnat upp för att köpa spaningsflyget Global Eye från Saab, vilket Dagens industri rapporterar om.

Dagen innan rapporterades det även om att Saab tillsammans med Northrop Grumman kan tilldelas ett kontrakt värt 1,2 miljarder euro för att rusta landets Eurofighter-flotta med avancerade robotar.

Momentumstyrt enligt expert

Men även om det går bra för Saab just nu, där orderböckerna fylls upp i rask takt, är analytikerna inte lika positivt inställda till bolagets aktie.

Flera stora analytiker har satt bolaget på sälj i sina rekommendationer, nu senast Handelsbanken.

De här värderingarna lär inte ändras heller även om Saab-aktien nu rusar.

“Det är rent momentumstyrt, jag kan inte se något annat än det. I våras hade vi en RSI över 90, vilket är kraftigt överköpt, och jag skulle gissa att vi kommer att se något liknande för de här dagarna som varit också, säger Daniel Djurberg, analytiker på SHB till EFN.

Stora framgångar för europeiska försvarsaktier

Saabs uppgång sker samtidigt som flera försvarsaktier lyfter på börsen.

När resten av börsen sjönk steg bland annat tyska Renk och Hensoldt med 4,9 respektive 4 procent, skriver CNBC. Detta efter att den amerikanska presidenten Donald Trump nu uttryckt starkare stöd för Ukraina.

Till skillnad från Saab har också flera europeiska försvarsbolag, som till exempel Rheinmetall, köprekommendationer. Enligt ett estimat från Bloomberg finns det 16 köprekommendationer, 2 behåll och endast 1 säljrekommendation.